Додано: Сер 04 чер, 2025 17:35

Успіх написав: просто не хочу там лізти в болото)) просто не хочу там лізти в болото))

Ви вчите дітей толерантності?

Да, учу, только я б не назвала это толерантностью, а скорее личными границами. Учу детей, что у них есть личные границы, а также они есть и у других людей - у них может быть другое мнение, другое отношение к вопросу, другие желания. И что свобода там, где она не нарушает свободу другого. А если кто-то мешает тебе, то есть разные способы реакций - когда надо на место поставить, когда просто уйти от конфликта и человека.



Шукаю трусики• сьогодні о 13:07



Граница тоже такое зыбкое понятие, может и у вашего ребенка гранцы заходят на территорию другого человека. Я учу договариваться, уходить от конфликта в случае агрессии, звать на помощь взрослого. Давать сдачи точно не учу.

Частково так і виходить. Якщо та дитина починає злитися і агресувати, інші діти на майданчику тікають. По цьому це для них перетворюється на якусь гру, де вони тікають, а той хлопчик злиться і наздоганяє.

Мама скаржиться, що це булінг.

Веселуха Муха• 24 травня о 16:36

Как вы учите ребенка разрешать конфликты со сверстниками без крика и драки?

Моей очень зашёл ролик с советом от психолога, где он на всякие обидные слова отвечает наоборот добрыми.

Ты - урод!

Зато ты красивая.

Ты - дебил.

Зато ты очень умная и я этим восхищаюсь.

Ты носишь отстойные вещи.

Да, но зато ты очень стильная.

И ТД. Это реально работает

Плету интриги• 08 березня о 17:25

Как учат ваши дети украинский язык, если в семье вы разговариваете на русском?

Они только в школе с учителями по-украински говорят. Между собой на переменах все равно по-русски. Так что не парьтесь, в школе их точно научат необходимому минимуму, а дальше разберутся

теперь уже болото и здесь. Почему то все кого я хочу читать (кроме тебя) куда то делись. Пишешь пишешь непонятно для кого. На форуме приматологов было интересно, но потом он заглох, кое кто перешёл на ют. И уровень общения сильно упал. Может на кидстафф перекинемся? ты как?все дороги, как не выбирай ты, всё равно ведут на ̶п̶о̶р̶н̶о̶с̶а̶й̶т̶ы̶ кидстафлюбопытный нику человека без трусиков и границы зыбкие. Хотя как по мне нет ничего более чёткого, с тобой либо хотят (общаться, гулять бла-бла-бла) либо нет. Где тут зыбкость?или вот (тоже ник интересный)веселая техника если хочешь кого то выбесить. Ей будут в 30 раз больше говорить гадостей. Весь класс подключиться из-за прикольной реакции. Это в целую игру превратиться. Троля не надо кормить, то есть никак не реагировать на гадости и оскорбления, делать вид что не слышишь или их говорят не тебе. Других техник побороть словесный буллинг НЕ СУЩЕСТВУЕТ.бля какие там прикольные ники. не то что здесь, подизносившийся хобот, успих без ВО.у меня на детской площадке собирается до 20 детей 8-12л. язык общения русский. видосы/мультики - на русском. Сосед родом с ЗУ жаловался, что у ребенка русскоязычная среда, уже куда то съехал, надеюсь в украиноязычную.