Hotab написав:військовослужбовець Києва не має права себе перетворювати на мішок сала.
Та я то зрозумів тебе. Просто хотів трохи цю тему перевести в друге русло, - русло бусифікації. Бо так до кінця і не зрозуміло, чи тобі "така" мобілізація на Марсі подобається/підтримуєш її? Чи все ж таки засуджуєш отакий РЕАЛЬНИЙ "бізнес на крові"?
Успіх написав:Отож! Я, звичайно, тут трохи занадто "знущаюсь і висміюю" дипломи червоно-дипломників)), але!
ну причём тут дипломы? ты зуб пойдёшь лечить к врачу с ВО или к соседке с 9ти классами образования? Есть отрасли где диплом нужен. После 1991 у нас основная отрасль торговля, поэтому возникла дурная ситуация, когда от торгового представителя или консьержа хотят диплом ВО. Это уже бзыки, как будто диплом гарантирует интеллект.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 чер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Депутати прийняли в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років За проєкт закону проголосували 297 депутатів
коменти: маску діда можна викидати
Я дуже вибачаюсь, що тут це напишу - просто не хочу там лізти в болото))
Але, можете це переказати тамтешнім ура-патріотам
Тому, Холява Будівельник, Песікіт, Василя-Рівне... хто там ще "так хоів, дуже хотів, але не той ВІК!"(майже , як не той ВОС) Продіджі? Ще хто ? Одним словом - шановні ура-патріоти, маєте УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ вступити до лав ЗСУ і показати свою справжність!!! Показати, що ви справжні патріоти, а не лайно собаче!
теперь уже болото и здесь. Почему то все кого я хочу читать (кроме тебя) куда то делись. Пишешь пишешь непонятно для кого. На форуме приматологов было интересно, но потом он заглох, кое кто перешёл на ют. И уровень общения сильно упал. Может на кидстафф перекинемся? ты как?
Ви вчите дітей толерантності? Да, учу, только я б не назвала это толерантностью, а скорее личными границами. Учу детей, что у них есть личные границы, а также они есть и у других людей - у них может быть другое мнение, другое отношение к вопросу, другие желания. И что свобода там, где она не нарушает свободу другого. А если кто-то мешает тебе, то есть разные способы реакций - когда надо на место поставить, когда просто уйти от конфликта и человека.
любопытный ник
Шукаю трусики• сьогодні о 13:07
Граница тоже такое зыбкое понятие, может и у вашего ребенка гранцы заходят на территорию другого человека. Я учу договариваться, уходить от конфликта в случае агрессии, звать на помощь взрослого. Давать сдачи точно не учу.
у человека без трусиков и границы зыбкие. Хотя как по мне нет ничего более чёткого, с тобой либо хотят (общаться, гулять бла-бла-бла) либо нет. Где тут зыбкость?
Частково так і виходить. Якщо та дитина починає злитися і агресувати, інші діти на майданчику тікають. По цьому це для них перетворюється на якусь гру, де вони тікають, а той хлопчик злиться і наздоганяє. Мама скаржиться, що це булінг.
Веселуха Муха• 24 травня о 16:36 Как вы учите ребенка разрешать конфликты со сверстниками без крика и драки?
Моей очень зашёл ролик с советом от психолога, где он на всякие обидные слова отвечает наоборот добрыми. Ты - урод! Зато ты красивая. Ты - дебил. Зато ты очень умная и я этим восхищаюсь. Ты носишь отстойные вещи. Да, но зато ты очень стильная. И ТД. Это реально работает
веселая техника если хочешь кого то выбесить. Ей будут в 30 раз больше говорить гадостей. Весь класс подключиться из-за прикольной реакции. Это в целую игру превратиться. Троля не надо кормить, то есть никак не реагировать на гадости и оскорбления, делать вид что не слышишь или их говорят не тебе. Других техник побороть словесный буллинг НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Плету интриги• 08 березня о 17:25 Как учат ваши дети украинский язык, если в семье вы разговариваете на русском?
Они только в школе с учителями по-украински говорят. Между собой на переменах все равно по-русски. Так что не парьтесь, в школе их точно научат необходимому минимуму, а дальше разберутся
у меня на детской площадке собирается до 20 детей 8-12л. язык общения русский. видосы/мультики - на русском. Сосед родом с ЗУ жаловался, что у ребенка русскоязычная среда, уже куда то съехал, надеюсь в украиноязычную.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 чер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.