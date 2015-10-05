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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:06

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:С нашим менталитетом кажется оценки ого как круто, проблемы начнутся когда вдруг их не получится конвертировать в реализацию каких-то ожиданий.
Отож!
Я, звичайно, тут трохи занадто "знущаюсь і висміюю" дипломи червоно-дипломників)), але!
Але - життя "б'є ключем"© і далеко не завжди дипломи допомагають добитись УСПІХУ в житті!
  Hotab написав:військовослужбовець Києва не має права себе перетворювати на мішок сала.
Та я то зрозумів тебе.
Просто хотів трохи цю тему перевести в друге русло, - русло бусифікації.
Бо так до кінця і не зрозуміло, чи тобі "така" мобілізація на Марсі подобається/підтримуєш її?
Чи все ж таки засуджуєш отакий РЕАЛЬНИЙ "бізнес на крові"?
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:15

  Успіх написав:Отож!
Я, звичайно, тут трохи занадто "знущаюсь і висміюю" дипломи червоно-дипломників)), але!
ну причём тут дипломы? ты зуб пойдёшь лечить к врачу с ВО или к соседке с 9ти классами образования? Есть отрасли где диплом нужен. После 1991 у нас основная отрасль торговля, поэтому возникла дурная ситуация, когда от торгового представителя или консьержа хотят диплом ВО. Это уже бзыки, как будто диплом гарантирует интеллект.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 чер, 2025 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:16

Ну що ж - час настав!!!

  jump написав:Депутати прийняли в цілому законопроєкт про добровільну мобілізацію українців від 60 років
За проєкт закону проголосували 297 депутатів

коменти: маску діда можна викидати

Я дуже вибачаюсь, що тут це напишу - просто не хочу там лізти в болото))

Але, можете це переказати тамтешнім ура-патріотам ;)

Тому, Холява :lol: Будівельник, Песікіт, Василя-Рівне... хто там ще "так хоів, дуже хотів, але не той ВІК!"(майже , як не той ВОС) :lol:
Продіджі?
Ще хто ?
Одним словом - шановні ура-патріоти, маєте УНІКАЛЬНУ МОЖЛИВІСТЬ вступити до лав ЗСУ і показати свою справжність!!!
Показати, що ви справжні патріоти, а не лайно собаче! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:26

  Wirująświatła написав:возникла дурная ситуация, когда от торгового представителя или консьержа хотят диплом ВО. Это уже бзыки, как будто диплом гарантирует интеллект.
Все.
Крапка. :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:35

  Успіх написав:просто не хочу там лізти в болото))
теперь уже болото и здесь. Почему то все кого я хочу читать (кроме тебя) куда то делись. Пишешь пишешь непонятно для кого. На форуме приматологов было интересно, но потом он заглох, кое кто перешёл на ют. И уровень общения сильно упал. Может на кидстафф перекинемся? ты как?

все дороги, как не выбирай ты, всё равно ведут на ̶п̶о̶р̶н̶о̶с̶а̶й̶т̶ы̶ кидстаф
https://sovet.kidstaff.com.ua/question-3724758

Ви вчите дітей толерантності?
Да, учу, только я б не назвала это толерантностью, а скорее личными границами. Учу детей, что у них есть личные границы, а также они есть и у других людей - у них может быть другое мнение, другое отношение к вопросу, другие желания. И что свобода там, где она не нарушает свободу другого. А если кто-то мешает тебе, то есть разные способы реакций - когда надо на место поставить, когда просто уйти от конфликта и человека.

любопытный ник
Шукаю трусики• сьогодні о 13:07

Граница тоже такое зыбкое понятие, может и у вашего ребенка гранцы заходят на территорию другого человека. Я учу договариваться, уходить от конфликта в случае агрессии, звать на помощь взрослого. Давать сдачи точно не учу.
у человека без трусиков и границы зыбкие. Хотя как по мне нет ничего более чёткого, с тобой либо хотят (общаться, гулять бла-бла-бла) либо нет. Где тут зыбкость?

Частково так і виходить. Якщо та дитина починає злитися і агресувати, інші діти на майданчику тікають. По цьому це для них перетворюється на якусь гру, де вони тікають, а той хлопчик злиться і наздоганяє.
Мама скаржиться, що це булінг.


или вот (тоже ник интересный)
https://sovet.kidstaff.com.ua/question- ... ilartopics
Веселуха Муха• 24 травня о 16:36
Как вы учите ребенка разрешать конфликты со сверстниками без крика и драки?


Моей очень зашёл ролик с советом от психолога, где он на всякие обидные слова отвечает наоборот добрыми.
Ты - урод!
Зато ты красивая.
Ты - дебил.
Зато ты очень умная и я этим восхищаюсь.
Ты носишь отстойные вещи.
Да, но зато ты очень стильная.
И ТД. Это реально работает


веселая техника если хочешь кого то выбесить. Ей будут в 30 раз больше говорить гадостей. Весь класс подключиться из-за прикольной реакции. Это в целую игру превратиться. Троля не надо кормить, то есть никак не реагировать на гадости и оскорбления, делать вид что не слышишь или их говорят не тебе. Других техник побороть словесный буллинг НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

https://sovet.kidstaff.com.ua/question- ... ottomblock
бля какие там прикольные ники. не то что здесь, подизносившийся хобот, успих без ВО.
Плету интриги• 08 березня о 17:25
Как учат ваши дети украинский язык, если в семье вы разговариваете на русском?


Они только в школе с учителями по-украински говорят. Между собой на переменах все равно по-русски. Так что не парьтесь, в школе их точно научат необходимому минимуму, а дальше разберутся
у меня на детской площадке собирается до 20 детей 8-12л. язык общения русский. видосы/мультики - на русском. Сосед родом с ЗУ жаловался, что у ребенка русскоязычная среда, уже куда то съехал, надеюсь в украиноязычную.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 04 чер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:21

За крок до перевороту думок©

  yama написав:https://youtu.be/-hXvc4lOmlU?si=u8_lUKgSIfzATRC2&t=38

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Переглянув.
Досить багато що влучно сказано/так і є!
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