Додано: Сер 04 чер, 2025 17:35

Успіх написав: просто не хочу там лізти в болото)) просто не хочу там лізти в болото))

Ви вчите дітей толерантності?

Да, учу, только я б не назвала это толерантностью, а скорее личными границами. Учу детей, что у них есть личные границы, а также они есть и у других людей - у них может быть другое мнение, другое отношение к вопросу, другие желания. И что свобода там, где она не нарушает свободу другого. А если кто-то мешает тебе, то есть разные способы реакций - когда надо на место поставить, когда просто уйти от конфликта и человека.



Шукаю трусики• сьогодні о 13:07



Граница тоже такое зыбкое понятие, может и у вашего ребенка гранцы заходят на территорию другого человека. Я учу договариваться, уходить от конфликта в случае агрессии, звать на помощь взрослого. Давать сдачи точно не учу.

Частково так і виходить. Якщо та дитина починає злитися і агресувати, інші діти на майданчику тікають. По цьому це для них перетворюється на якусь гру, де вони тікають, а той хлопчик злиться і наздоганяє.

Мама скаржиться, що це булінг.

Веселуха Муха• 24 травня о 16:36

Как вы учите ребенка разрешать конфликты со сверстниками без крика и драки?

Моей очень зашёл ролик с советом от психолога, где он на всякие обидные слова отвечает наоборот добрыми.

Ты - урод!

Зато ты красивая.

Ты - дебил.

Зато ты очень умная и я этим восхищаюсь.

Ты носишь отстойные вещи.

Да, но зато ты очень стильная.

И ТД. Это реально работает

Плету интриги• 08 березня о 17:25

Как учат ваши дети украинский язык, если в семье вы разговариваете на русском?

Они только в школе с учителями по-украински говорят. Между собой на переменах все равно по-русски. Так что не парьтесь, в школе их точно научат необходимому минимуму, а дальше разберутся

Едимнаморе• 08 березня о 17:40

Ми з чоловіком говоримо українською. Син 13 років російською🙁

Вплинув садочок, друзі, мультфільми.

Сподіваюся, таки перейде повністю на українську мову.

Кацапів ненавидить; розуміє, що то — наші вороги, які намагаються вкрасти країну.

От з мовою вийшло так. Розумію, що це ми не допрацювали. Раніше, не звертали уваги, хто якою мовою говорить.

Але син пише та говорить правильно, якщо спілкується українською.

Юлька85, ощущение, что сын не понимает, что это плохо. Спрашиваю - день прошел хорошо? Да!... ну думаю - супер!!! Потом через пару часов в разговоре узнаю, что его били. Спрашиваю - ты же сказал, что все хорошо?! - Да! Все хорошо кроме этого.

Вот что делать?

babushka, вот слабаком я его никак не могу назвать - я с ним уже дома не борюсь - завалит просто. НО есть психологический момент - есть и дети более наглые и то, что он думает, что если он дает сдачу, то как бы все - дело сделано. А после уже у него модель в голову не укладывается и он стопорится. Сейчас вон в новой школе мусульманские дети донимают - это ппц я вам скажу... но уже понял, что банду собирать нужно - сказал, что соберет из добрых мальчиков в классе.



-- 03 окт 2018 14:14 --



Кисючка, не справляются... мы в Европе сейчас и администрация школы на стороне беженцев - и ректор школы и учитель явно это показали + они даже не беседовали с родителями тех детей и не собираются. Буллинг + либерализм во всей своей красе. Если бы все так просто было... это только статья хорошая. А за то, что ребенок еще и сдачи дал - его обвинили в том, что он дерется. И кому это надо? Подставлять каждый раз вторую щеку и терпеть? Это не приносит положительных результатов. Мне самой не хочется, чтобы были эти потасовки, но например, в нашем случае нормальный метод не работает, администрация школы закрывает глаз... выхода мирного нет.

babushka, честно - я языка тех детей не знаю - уже бы рассказала им лично что и как и как им себя вести. В школу и из школы они сами ходят - один раз видела только женщину с одним из них, но это в самом начале школы. А администрация школы контакты их не даст. Ректор сказал, что с родителями беседовать не будет - по его мнению это ге не поможет.



Как бороться с буллингом, если это взрослые люди? Такую ситуацию, как насмешки и ржач, обсуждение вслух и пренебрежение личным пространством, можно охарактеризовать как буллинг?

Это было в больнице, в соседней палате лежали 3 девочки и одна женщина, у них разный возраст, все они были на сохранении беременности, вели себя несоответствующе ситуации, на замечания реагировали агрессивно и не переставали смеяться,заглядывать в окно и громко обсуждать, в местах общего пользования вели себя также, никого не стесняясь, в своей палате сидели на одной кровати, ели и пели песни на все отделение.

Я в палате была с соседкой,она это и заметила, я была в другом состоянии чтобы что либо замечать, но когда все это заметили, то и я начала нервничать,что мне было лишним, как то так все было по глупому, мне по прежнему казалось что я сплю.

теперь уже болото и здесь. Почему то все кого я хочу читать (кроме тебя) куда то делись. Пишешь пишешь непонятно для кого. На форуме приматологов было интересно, но потом он заглох, кое кто перешёл на ют. И уровень общения сильно упал. Может на кидстафф перекинемся? ты как?все дороги, как не выбирай ты, всё равно ведут на ̶п̶о̶р̶н̶о̶с̶а̶й̶т̶ы̶ кидстафлюбопытный нику человека без трусиков и границы зыбкие. Хотя как по мне нет ничего более чёткого, с тобой либо хотят (общаться, гулять бла-бла-бла) либо нет. Где тут зыбкость?или вот (тоже ник интересный)веселая техника если хочешь кого то выбесить. Ей будут в 30 раз больше говорить гадостей. Весь класс подключиться из-за прикольной реакции. Это в целую игру превратиться. Троля не надо кормить, то есть никак не реагировать на гадости и оскорбления, делать вид что не слышишь или их говорят не тебе. Других техник побороть словесный буллинг НЕ СУЩЕСТВУЕТ.бля какие там прикольные ники. не то что здесь, подизносившийся хобот, успих без ВО.у меня на детской площадке собирается до 20 детей 8-12л. язык общения русский. видосы/мультики - на русском. Сосед родом с ЗУ жаловался, что у ребенка русскоязычная среда, уже куда то съехал, надеюсь в украиноязычную.а это другой форумженщины охотнее рассказывают про себя, я бы в интернет такие истории не выносил.макаки резусы гораздо культурнее многих людей... сколько не сравниваю вывод всегда один и тот же.