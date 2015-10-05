Додано: Сер 04 чер, 2025 23:48

Wirująświatła написав: S&P оголосило дефолт України за ВВП-облігаціями: позавчора Київ не здійснив платіж на $665 млн, — Forbes

Кілька днів нестиметься про технічний дефолт України, оскільки ми пропустили платіж кредиторам за ВВП-варантами (ми винні грошей, але з купою опцій і про суму боргу і коли та як його повертати).Але по суті, жодних наслідків. І кожному з нас і країні загалом 🫡На тій крапці закінчувати якось не ок - тож кілька ключових моментів:Україна і так на дні кредитних рейтингів через війну і далі падати не має куди. Тож тут все одноЦе не дефолт за усім і всім - виключно за конкретними борговими інструментами. Тож не тотальний хаос, який малює нам уяваВсе важливе і з потрібними кредиторами ми реструктуризували минулого року. Залишився якийсь дріб'язок, на малі суми з малою кількістю специфічних інвесторів. Всі важливі іноземні кредитори задоволені, всі інші можуть почекати. Тим паче, самі винні і не захотіли раніше домовлятисяЗа ВВП-варантами все одно потрібно домовлятися і буде перегляд умов, але можемо робити це ще спокійно рік (до завершення програми МВФ).Якщо тез не вистачило, нагадуємо про розкішну колонку у нас “Чи загрожує Україні дефолт і які його можливі наслідки: зрозумілий розбір без істерики”, яку тут публікували раніше.ПІДПИШИСЬ НА @kosht_media