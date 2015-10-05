Тиж раніше казав шо не ловлять нікого і вроді у ТЦК йти працювать збирався? А ти огляд орлів робив, чи посвідчення дивився?
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 04 чер, 2025 22:32
Тиж раніше казав шо не ловлять нікого і вроді у ТЦК йти працювать збирався? А ти огляд орлів робив, чи посвідчення дивився?
Додано: Сер 04 чер, 2025 23:31
вніманіє вапрос?
і яка відповідь форумних знатоків
Додано: Сер 04 чер, 2025 23:33
Что главноє в танкє? Нє пузирять
пєсня о космосє
Додано: Сер 04 чер, 2025 23:42
flyman напиши ему пусть купит самокат и ездит на нём по лесу, вся дурь вылетит от тряски и экстрима.
Додано: Сер 04 чер, 2025 23:48
Re: Психологія та інші цікавинки
Кілька днів нестиметься про технічний дефолт України, оскільки ми пропустили платіж кредиторам за ВВП-варантами (ми винні грошей, але з купою опцій і про суму боргу і коли та як його повертати).
Але по суті, жодних наслідків. І кожному з нас і країні загалом 🫡
На тій крапці закінчувати якось не ок - тож кілька ключових моментів:
Україна і так на дні кредитних рейтингів через війну і далі падати не має куди. Тож тут все одно
Це не дефолт за усім і всім - виключно за конкретними борговими інструментами. Тож не тотальний хаос, який малює нам уява
Все важливе і з потрібними кредиторами ми реструктуризували минулого року. Залишився якийсь дріб'язок, на малі суми з малою кількістю специфічних інвесторів. Всі важливі іноземні кредитори задоволені, всі інші можуть почекати. Тим паче, самі винні і не захотіли раніше домовлятися
За ВВП-варантами все одно потрібно домовлятися і буде перегляд умов, але можемо робити це ще спокійно рік (до завершення програми МВФ).
Якщо тез не вистачило, нагадуємо про розкішну колонку у нас “Чи загрожує Україні дефолт і які його можливі наслідки: зрозумілий розбір без істерики”, яку тут публікували раніше.
ПІДПИШИСЬ НА @kosht_media
Додано: Сер 04 чер, 2025 23:52
Re: Психологія та інші цікавинки
Думаю принципово не стали надриватися на платежі тим, хто не пішов на реструктуризацію. Нам реально нема чого втрачати зараз, то якого витрачати резерви
Додано: Чет 05 чер, 2025 00:00
Перепугана часть Нати буде лити бабло шо дурна, ібо ЯЗ і ОШ з омовєнієм лаптєй в окєанє Аталнта.
Додано: Чет 05 чер, 2025 00:02
Віталь, включай айку.
|