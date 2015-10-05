RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 504505506507>
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 22:32

  Успіх написав:От і до мене було вискочило 2 молодих(30р., чи під 30р) "орла" в пікселі з поліцейської автівки. Але на їхніх обличчях навіть близько не читалось, що вони десь воювали, чи взагалі, були хоч близько фронту!

Тиж раніше казав шо не ловлять нікого і вроді у ТЦК йти працювать збирався? А ти огляд орлів робив, чи посвідчення дивився?
Water
 
Повідомлень: 3089
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:31

вніманіє вапрос?

і яка відповідь форумних знатоків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:33

Что главноє в танкє? Нє пузирять

пєсня о космосє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:42

flyman напиши ему пусть купит самокат и ездит на нём по лесу, вся дурь вылетит от тряски и экстрима.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30182
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:48

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
S&P оголосило дефолт України за ВВП-облігаціями: позавчора Київ не здійснив платіж на $665 млн, — Forbes
Кілька днів нестиметься про технічний дефолт України, оскільки ми пропустили платіж кредиторам за ВВП-варантами (ми винні грошей, але з купою опцій і про суму боргу і коли та як його повертати).

Але по суті, жодних наслідків. І кожному з нас і країні загалом 🫡

На тій крапці закінчувати якось не ок - тож кілька ключових моментів:

Україна і так на дні кредитних рейтингів через війну і далі падати не має куди. Тож тут все одно
Це не дефолт за усім і всім - виключно за конкретними борговими інструментами. Тож не тотальний хаос, який малює нам уява
Все важливе і з потрібними кредиторами ми реструктуризували минулого року. Залишився якийсь дріб'язок, на малі суми з малою кількістю специфічних інвесторів. Всі важливі іноземні кредитори задоволені, всі інші можуть почекати. Тим паче, самі винні і не захотіли раніше домовлятися
За ВВП-варантами все одно потрібно домовлятися і буде перегляд умов, але можемо робити це ще спокійно рік (до завершення програми МВФ).

Якщо тез не вистачило, нагадуємо про розкішну колонку у нас “Чи загрожує Україні дефолт і які його можливі наслідки: зрозумілий розбір без істерики”, яку тут публікували раніше.

ПІДПИШИСЬ НА @kosht_media
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36189
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8216 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:49

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30182
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:50

Faceless спасибо, а чего пропустили? звр же не пустой.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30182
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 23:52

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:Faceless спасибо, а чего пропустили? звр же не пустой.
Думаю принципово не стали надриватися на платежі тим, хто не пішов на реструктуризацію. Нам реально нема чого втрачати зараз, то якого витрачати резерви
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36189
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8216 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:00

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless спасибо, а чего пропустили? звр же не пустой.
Думаю принципово не стали надриватися на платежі тим, хто не пішов на реструктуризацію. Нам реально нема чого втрачати зараз, то якого витрачати резерви

Перепугана часть Нати буде лити бабло шо дурна, ібо ЯЗ і ОШ з омовєнієм лаптєй в окєанє Аталнта.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:02

Віталь, включай айку.

  Wirująświatła написав:flyman напиши ему пусть купит самокат и ездит на нём по лесу, вся дурь вылетит от тряски и экстрима.

які друзья можуть бути серед андрофагів?

з.і.
в тебе шо камера без стабілізатора?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39621
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 504505506507>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4374
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.