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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 06:34

  flyman написав:в тебе шо камера без стабілізатора?
регистраторы все без стаба, если ездить по ровным дорогам- не критично. По лесу я редко катаюсь, там такие кочки что самокат быстро развалится. Местами глубокий песок куда зарывается колесо, и тогда можно прыгнуть через руль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 06:53

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еще одно доказательство что путин и кабинет на фото бутафорские.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 07:19

Сервіс безкоштовних послуг для Флайманів «є-дешевше».

  flyman написав:

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 08:25

Навіть, в декого є час всякі картинки пошукати і вставити... - а відповісти на чітке питання ОДИМ словом так/ні(засуджую/не засуджую), релігія не дозволяє, чи хитродупість?
Вуж на сковороді ;)
  Успіх написав:
  Hotab написав:військовослужбовець Києва не має права себе перетворювати на мішок сала.
Та я то зрозумів тебе.
Просто хотів трохи цю тему перевести в друге русло, - русло бусифікації.
Бо так до кінця і не зрозуміло, чи тобі "така" мобілізація на Марсі подобається/підтримуєш її?
Чи все ж таки засуджуєш отакий РЕАЛЬНИЙ "бізнес на крові"?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:18

  Wirująświatła написав:еще одно доказательство что путин и кабинет на фото бутафорские.

Вот же глазастые. Я не могу по фото определить, это xp или десятка в скине от xp? Да и использование старой системы не является чем-то из ряда вон выходящим, особенно если для этой системы написан какой-то специфический софт.
Существо пожилое, ему переходить на новый интерфейс может быть некомфортно.
Ваше увлечение ии оно тоже наверняка не разделяет 😁
Сибарит
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  #<1 ... 504505506507
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