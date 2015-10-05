регистраторы все без стаба, если ездить по ровным дорогам- не критично. По лесу я редко катаюсь, там такие кочки что самокат быстро развалится. Местами глубокий песок куда зарывается колесо, и тогда можно прыгнуть через руль.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 05 чер, 2025 06:34
Додано: Чет 05 чер, 2025 07:19
Сервіс безкоштовних послуг для Флайманів «є-дешевше».
Додано: Чет 05 чер, 2025 08:25
Навіть, в декого є час всякі картинки пошукати і вставити... - а відповісти на чітке питання ОДИМ словом так/ні(засуджую/не засуджую), релігія не дозволяє, чи хитродупість?
Вуж на сковороді
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:18
Вот же глазастые. Я не могу по фото определить, это xp или десятка в скине от xp? Да и использование старой системы не является чем-то из ряда вон выходящим, особенно если для этой системы написан какой-то специфический софт.
Существо пожилое, ему переходить на новый интерфейс может быть некомфортно.
Ваше увлечение ии оно тоже наверняка не разделяет 😁
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