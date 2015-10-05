🕊️ У християнстві:
Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею, заздрістю, гнівом, лінню, обжерливістю та хіттю.
📖 Що каже Біблія:
• «Корінь усякого зла є сріблолюбство»
(1 Тимофію 6:10)
• «Не можете служити Богові й мамоні (грошам)»
(Матвія 6:24)
Жадність — це надмірна прив’язаність до матеріального, бажання все більше для себе, навіть на шкоду іншим.
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🧠 З моральної точки зору:
• Жадібна людина не ділиться, ставить матеріальні цінності вище за людей, часто не вдячна за те, що вже має.
• Це руйнує відносини, породжує заздрість, агресію, егоїзм.
Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)
А в одному підвалі є. Їжаки входять.