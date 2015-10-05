RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:39

flyman

🕊️ У християнстві:

Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею, заздрістю, гнівом, лінню, обжерливістю та хіттю.

📖 Що каже Біблія:
• «Корінь усякого зла є сріблолюбство»
(1 Тимофію 6:10)
• «Не можете служити Богові й мамоні (грошам)»
(Матвія 6:24)

Жадність — це надмірна прив’язаність до матеріального, бажання все більше для себе, навіть на шкоду іншим.



🧠 З моральної точки зору:
• Жадібна людина не ділиться, ставить матеріальні цінності вище за людей, часто не вдячна за те, що вже має.
• Це руйнує відносини, породжує заздрість, агресію, егоїзм.




Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)


А в одному підвалі є. Їжаки входять.
Hotab
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:53

  Hotab написав:flyman

🕊️ У християнстві:

Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею,
це не жадібність це скупість.
Але головне питання- в чому мотивація такої поведінки?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2824
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:13

Banderlog
це не жадібність це скупість.



Скупість це різновид жадібності

в чому мотивація такої поведінки?


Віталя має знати.
Може блокаду яку пережив.
Hotab
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:04

Одного разу під Полтавою...

  Wirująświatła написав:пойду посмотрю куда все ушли...

...ходи, я тобі покажу, де вони))
А точніше - розкажу...

Розмовляв я годину тому зі своїми батьками. Типу, як здоров'я? Що робите?
А мама каже - знаєш що, твого однокласника(який живе в будинку, де і мої батьки) - зловило тцк!
Йшов чи то на роботу, чи вже з роботи...
Але фішка в тім, що в нього мама хвора, після інсульту... і він мав документи по догляду за мамою при собі!!! Але!
Але йому сказали, що цих документів замало :shock: потрібно ще якісь додаткові довідки!
Одним словом - він зараз вже в Полтаві! :shock:
Але це ще не все!
Зараз його намагаються "витягнути" звідти його знайомі/друзі...
Ціна питання озвучена 15Кдол!!!


Але, мабуть, це все мені приснилось...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8179
З нами з: 18.03.21
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1245)
05.06.2025 17:23
Ринок ОВДП (8706)
05.06.2025 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.