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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 05 чер, 2025 12:39
flyman
🕊️ У християнстві:
Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею, заздрістю, гнівом, лінню, обжерливістю та хіттю.
📖 Що каже Біблія:
• «Корінь усякого зла є сріблолюбство»
(1 Тимофію 6:10)
• «Не можете служити Богові й мамоні (грошам)»
(Матвія 6:24)
Жадність — це надмірна прив’язаність до матеріального, бажання все більше для себе, навіть на шкоду іншим.
⸻
🧠 З моральної точки зору:
• Жадібна людина не ділиться, ставить матеріальні цінності вище за людей, часто не вдячна за те, що вже має.
• Це руйнує відносини, породжує заздрість, агресію, егоїзм.
Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)
А в одному підвалі є. Їжаки входять.
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Hotab
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Додано: Чет 05 чер, 2025 12:53
Hotab написав:flyman
🕊️ У християнстві:
Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею,
це не жадібність це скупість.
Але головне питання- в чому мотивація такої поведінки?
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Banderlog
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:13
Banderlog
це не жадібність це скупість.
Скупість це різновид жадібності
в чому мотивація такої поведінки?
Віталя має знати.
Може блокаду яку пережив.
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Hotab
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Додано: Чет 05 чер, 2025 18:20
Національний банк України (НБУ) визнає втрату певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію від втрати.
"Протягом останнього 1-1,5 місяця після того, як ми вже фіналізували і оприлюднили наш квітневий прогноз, відбувалося ще кілька хвиль заморозків. У нас частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, плодових культур. З великою ймовірністю ми можемо говорити про втрати певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних культур", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.
У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році.
Ніколайчук на брифінгу не назвав оцінку втрат. На його думку, наслідки наразі, не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема, шляхом висаджування різних сортів культур.
"Втім, вірогідно, кісточкові цього року будуть дорожчі, ніж ми це очікували раніше, закладали у свій квітневий прогноз", - додав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що для врожаю озимих культур ризики є помірними, зважаючи на рясні опади в останні тижні. Водночас щодо багатьох ярих культур ризики все ще залишаються актуальними.
"Крім того, треба враховувати, що збір цього річного врожаю окремо культур затримується як через погодні умови, так і через триваючий існуючий дефіцит робочої сили на ринку", - додав Ніколайчук.
Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок, оскільки триває проміжне засідання монетарного комітету. Новий прогноз ще готується і буде оприлюднений пізніше.
На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.
"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", - додав Ніколайчук.
Він також зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.
"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав заступник голови НБУ.
Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.
Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 19:06
из коментов
Наглядно показана деградация человеческих, социалистических ценностей.
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