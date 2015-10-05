RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:39

flyman

🕊️ У християнстві:

Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею, заздрістю, гнівом, лінню, обжерливістю та хіттю.

📖 Що каже Біблія:
• «Корінь усякого зла є сріблолюбство»
(1 Тимофію 6:10)
• «Не можете служити Богові й мамоні (грошам)»
(Матвія 6:24)

Жадність — це надмірна прив’язаність до матеріального, бажання все більше для себе, навіть на шкоду іншим.



🧠 З моральної точки зору:
• Жадібна людина не ділиться, ставить матеріальні цінності вище за людей, часто не вдячна за те, що вже має.
• Це руйнує відносини, породжує заздрість, агресію, егоїзм.




Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)


А в одному підвалі є. Їжаки входять.
Hotab
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:53

  Hotab написав:flyman

🕊️ У християнстві:

Жадність (жадібність) — один із 7 смертних гріхів, поряд із гординею,
це не жадібність це скупість.
Але головне питання- в чому мотивація такої поведінки?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:13

Banderlog
це не жадібність це скупість.



Скупість це різновид жадібності

в чому мотивація такої поведінки?


Віталя має знати.
Може блокаду яку пережив.
Hotab
 
Повідомлень: 15304
З нами з: 15.02.09
Подякував: 392 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:20

инфляции нет. в дурдоме всё стабильно.

Національний банк України (НБУ) визнає втрату певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію від втрати.

"Протягом останнього 1-1,5 місяця після того, як ми вже фіналізували і оприлюднили наш квітневий прогноз, відбувалося ще кілька хвиль заморозків. У нас частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, плодових культур. З великою ймовірністю ми можемо говорити про втрати певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних культур", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.

У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році.

Ніколайчук на брифінгу не назвав оцінку втрат. На його думку, наслідки наразі, не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема, шляхом висаджування різних сортів культур.

"Втім, вірогідно, кісточкові цього року будуть дорожчі, ніж ми це очікували раніше, закладали у свій квітневий прогноз", - додав Ніколайчук.

Заступник голови НБУ зауважив, що для врожаю озимих культур ризики є помірними, зважаючи на рясні опади в останні тижні. Водночас щодо багатьох ярих культур ризики все ще залишаються актуальними.

"Крім того, треба враховувати, що збір цього річного врожаю окремо культур затримується як через погодні умови, так і через триваючий існуючий дефіцит робочої сили на ринку", - додав Ніколайчук.

Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок, оскільки триває проміжне засідання монетарного комітету. Новий прогноз ще готується і буде оприлюднений пізніше.

На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", - додав Ніколайчук.

Він також зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав заступник голови НБУ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.

Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30187
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:06

из коментов
Наглядно показана деградация человеческих, социалистических ценностей.


Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30187
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8712)
05.06.2025 19:05
Ощадбанк (1018)
05.06.2025 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.