Національний банк України (НБУ) визнає втрату певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію від втрати.
"Протягом останнього 1-1,5 місяця після того, як ми вже фіналізували і оприлюднили наш квітневий прогноз, відбувалося ще кілька хвиль заморозків. У нас частково були пошкоджені рослини озимої пшениці, озимого ріпаку, кукурудзи, плодових культур. З великою ймовірністю ми можемо говорити про втрати певної частини врожаю ранніх сортів плодово-ягідних культур", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу з монетарної політики у четвер.
У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував врожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн. В той же час міністр сільського господарства України Віталій Коваль днями заявив Reuters, що врожай зернових в Україні у 2025 році може зменшитися на 10% і становитиме близько 51 млн тонн після 56,7 млн тонн у 2024 році.
Ніколайчук на брифінгу не назвав оцінку втрат. На його думку, наслідки наразі, не будуть суттєвими, адже аграрії, як і раніше, продовжують адаптуватися до кліматичних змін, зокрема, шляхом висаджування різних сортів культур.
"Втім, вірогідно, кісточкові цього року будуть дорожчі, ніж ми це очікували раніше, закладали у свій квітневий прогноз", - додав Ніколайчук.
Заступник голови НБУ зауважив, що для врожаю озимих культур ризики є помірними, зважаючи на рясні опади в останні тижні. Водночас щодо багатьох ярих культур ризики все ще залишаються актуальними.
"Крім того, треба враховувати, що збір цього річного врожаю окремо культур затримується як через погодні умови, так і через триваючий існуючий дефіцит робочої сили на ринку", - додав Ніколайчук.
Він повідомив, що наразі НБУ не має оновлених оцінок, оскільки триває проміжне засідання монетарного комітету. Новий прогноз ще готується і буде оприлюднений пізніше.
На цей момент регулятор відзначає, що вплив погодних умов на цьогорічні врожаї зернових та інших сільськогосподарських культур може виявитися гіршим, ніж передбачалося у поточних прогнозах.
"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", - додав Ніколайчук.
Він також зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.
"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", - додав заступник голови НБУ.
Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що прогноз зниження інфляції цього року до нижче 10% залишається чинним.
Як повідомлялось, НБУ погіршив прогноз інфляції на 2025 рік із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
В США несколько семей судятся с производителем чат-ботов. ИИ заставлял их детей вредить себе
Сервис Character.AI, с которым судятся родители 14-летнего Сьюэлла Сетцера III, покончившего жизнь самоубийством после использования чат-ботов, позволил юзерам сделать несколько клонов мертвого подростка. И этот случай — не единичный.
На платформе Character.AI нашли по меньшей мере четыре чат-бота, которые выдавали себя за 14-летнего Сьюэлла Сетцера III, совершившего самоубийство. Юристы матери парня, Меган Гарсии, сообщили, что эти чат-боты использовали настоящую фотографию Сетцера в качестве фотографии профиля, пытались имитировать его настоящую личность, и даже предложили функцию двустороннего звонка с его клонированным голосом.
Проект Tech Justice Law Project (TJLP), который помогает Гарсии в судебных процессах, сообщил в комментарии Ars Technica, что это не первый раз, когда Character.AI закрывает глаза на чат-ботов, созданных по модели мертвых подростков, чтобы заманить пользователей.
«В то время, как семья Сьюэлла продолжает скорбеть о преждевременной утрате, Character.AI небрежно продолжает добавлять к травме оскорбления», — говорят в TJLP.
В Character.AI было отправлено письмо с просьбой о блокировке таких чат-ботов и прекращении дальнейшего вреда семье. Представитель Character.AI сообщил, что обозначенные чат-боты нарушают условия обслуживания и были удалены. Пресс-секретарь также убеждал, что платформа будет следить за появлением ботов, выдающих себя за Сетцера.
«Character.AI серьезно относится к безопасности на нашей платформе, и наша цель — создать пространство, которое будет интересным и безопасным», — сказал представитель Character.AI.
Character AI и самоубийство подростка — почему с компанией судятся В прошлом году в США совершил самоубийство 14-летний Сьюэлл Сетцер III. Парень был одержим чат-ботами с искусственным интеллектом, в частности, такими, которые имитируют общение с героями Игры престолов. Его родители убеждены, что именно это привело к тому, что произошло.
Меган Гарсиа, мать подростка, судится против сервиса с настраиваемыми чат-ботами Character.AI, его основателей Ноама Шазира и Даниэля Де Фрейтаса, а также компании Google, которая приобрела сервис. Она обвиняет ответчиков в халатности и обманчивой торговой практике.
После иска Character.AI объявила о нескольких изменениях в своей работе. Платформа обещает изменения в моделях для несовершеннолетних пользователей, направленные на уменьшение вероятности столкновения с деликатным или непристойным содержанием, новые предостережения, которые должны напоминать пользователям, что искусственный интеллект не является реальным человеком, оповещения о длительных (более часа) сеансах общения с чат-ботом. Но Гарсия борется за дополнительные предохранители.
Character.AI пытается избавиться от иска. Если ее ходатайство об отклонении жалобы не получит поддержки суда, рассмотрение дела ожидается в 2026 году.
Парень был одержим чат-ботами с искусственным интеллектом, в частности, такими, которые имитируют общение с героями Игры престолов. Его родители убеждены, что именно это привело к тому, что произошло.
Много эмоций и много вопросов. Самый большой вопрос по поводу процитированного. Насколько оправдано это убеждение?
Проблему во всем этом я вижу одну, но глобальную: какого черта платформа позволяет клонировать пользователей? Должна ограничиваться персонажами, а личность пользователя должна оставаться неприкосновенной. Живого или мертвого (вот это отслеживать не могут и не обязаны).
Собственно, проблем "искуственного интеллекта" я тут не вижу. Вижу недостаток естественного у руководителей проекта.
Сибарит написав:Проблему во всем этом я вижу одну, но глобальную: какого черта платформа позволяет клонировать пользователей?
а как этому можно воспрепятствовать? допустим на платформе 3млн пользователей, сколько из них Иван Иванов? как платформа может отследить кто из них покончил жизнь самоубийством? Ну и далее как доказать что некая платформа могла влиять на это решение? Это уже за гранью добра и зла.
Психологи знают основные причины самоубийств подростков, а то что пишут в протоколах это не причины, а триггеры.
Миллионы детей растут без родителей, без друзей, подвергаются буллингу и другим лишениям, но до самоубийства доходит небольшой %. В то же время есть тихони, сидят дома, читают книжку, играют в онлайн игры и потом бац суицид на ровном месте, при живых родителях, без буллинга и лишений.
, в частности Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, свидетельствуют: ежегодно в Украине 50-60 мальчиков и около 20 девочек в возрасте до 12 лет лишают себя жизни. Большинство этих детей — из вполне благополучных семей. Что толкает их на этот роковой шаг?
7-летней девочке не купили красные туфли, как у старшей сестры. 10-летний мальчик боялся возвращения с родительского собрания папы и мамы. 11-летний мальчик получил двойку. Только кажется, что это незначительные и не стоящие внимания беды. Ибо все эти дети покончили с собой.
Вот шесть случаев только за прошлый год. В Николаевской области 9-летний мальчик повесился на спортивном канате после того, как поссорился с родителями из-за уборки комнаты. По этой же причине 8-летняя девочка из Белоцерковского района Киевской области повесилась на скакалке. На Закарпатье 9-летний мальчик, который занимался футболом, ушел из жизни из-за несправедливой оценки. В Сумской области после конфликтов со сверстниками покончил с собой 10-летний мальчик, а в Ровенской и Одесской областях из-за таких же причин — 12-летние дети.
«Сохранить класс-2018» Однако одна общая черта недавно была найдена, сообщает СNN. Научный сотрудник Национальной детской больницы Огайо (США) Ариэль Шефталл изучал суициды детей в 17 штатах в течение 9 лет и определил, что основной проблемой у детей 5-11 лет была гиперактивность.
напрямую связать интернет и суицид невозможно, косвенная связь примерно такая, в интернете всё ненастоящее, но эмоции оно вызывает настоящие. Как и любая копеечная фигня из цитаты выше. Нужно следить за эмоциональным состоянием ребенка, суицид в 90% случаев это проблемы саморегуляции, когда ребенок не может справится с обидой/разочарованием, тоской, одиночеством, страх перед наказанием и прочими "тяжелыми" эмоциями.
Трагические случаи с подростками в Украине По данным Единого досудебного реестра досудебных реестров, в 2017 году в Украине было зафиксировано 166 самоубийств, совершенных подростками; в 2018 году – 97 случаев; в 2019 году – 111 случаев; в 2020 году – 123 случая. По состоянию на 1 июня 2021 года уже совершено 149 суицидов.
Нельзя, например, говорить, что кто-то покончил жизнь из-за неразделенной любви (романтизировать суицид), или из-за потери работы или еще какой-то одной причины, потому что это недопустимое упрощение, – добавила психолог.
Она подчеркнула, что у суицида нет одной причины, а это становится результатом совокупности причин и обстоятельств. Любая проблема, которая переживается как нерешенная, может запустить цепочку суицидальной тенденции, но и разорвать эту цепочку можно на любом этапе, чем раньше – тем меньше для этого потребуется усилий.
Особенно чувствительны к индуктивному эффекту дети 10-15 лет, поскольку механизмы саморегуляции и рефлексии понимания себя в этом возрасте еще недостаточно развиты. Поэтому лучше ставить вопрос о том, в каком возрасте требуется особое внимание по предотвращению детских самоубийств, – рассказала Найденова.
Это могут быть проблемы, которые нам, взрослым, кажутся пустяковыми (потому что мы знаем, как их решить, и потому, что имеем опыт проблем другого масштаба), но для подростка такая проблема может "заслонить весь мир", ведь переживание невозможности преодоления проблемы – тяжелая эмоция, – уточнила психолог.
Надо наблюдать проблемы и эмоции детей, чтобы они не находились долго в негативных эмоциональных состояниях, учились их преодолевать. По словам психолога, не все родители и педагоги знают, что первые депрессивные эпизоды у современных детей случаются уже в возрасте 6 – 7 лет. Если ребенок не получает поддержки, ему не помогают развить эмоциональную саморегуляцию, то в подростковом возрасте депрессивные состояния становятся уже тяжелее.
flyman написав:Бандерлог осуждає? Це порушення якої заповіді?
а хто сказав що я праведник?)
Ладно там людина поставлена на межу виживання. Но цей спорт "виживальщика", в городському середовищі явний брєд. Де собіраніє мєлочі в фонтанах, поблизу виходів з каси в супермаркетах? Охота на котів, собак голубів і прочіх їжаків? Замість капусти в супермаркетах, можно збирати листя з винограду на долму) Там корені лопухів, кульбабне листя... но головне- де білок? Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)
Може зерна від полови таки відділяти? Контент даного автора можна розглядати: 1. Умовна гра членом на роялі для звернення та утримання уваги аудиторії. 2. Пізнавальний контент, який дає уявлення про можливі ліміти (напр. перебути тяжкі часи з розрахунку $1 на день на харч). 3. Стиль життя. 4. Сценічний образ. І т.д. і т.п.
І щоб два рази не вставати, відповідь хотабу, який не розуміє що таке жадібність (мабуть таки тяжке дитинство, що навіть ч.б. ТВ не було, а татові/мамі і діду/бабці не до нього було, основне виховання пройшло в казармі):