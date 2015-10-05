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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:37

  flyman написав:Може зерна від полови таки відділяти?
Контент даного автора можна розглядати:
1. Умовна гра членом на роялі для звернення та утримання уваги аудиторії.
2. Пізнавальний контент, який дає уявлення про можливі ліміти (напр. перебути тяжкі часи з розрахунку $1 на день на харч).
3. Стиль життя.
4. Сценічний образ.
І т.д. і т.п.

давайте відділим мух від котлет. :lol: вам скільки років?
Щоб дивитись на цей рояль? :lol:
Я достатньо старий щоб помнити як люди так живуть.
В 94р у вчителів місячна зарплата була 10 долярчиків) а учні хотіли стати рекетерами і простітутками. :lol: так шо не надо пугать бабусю грою на роялі)
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:17

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Проблему во всем этом я вижу одну, но глобальную: какого черта платформа позволяет клонировать пользователей?
Должна ограничиваться персонажами, а личность пользователя должна оставаться неприкосновенной. Живого или мертвого (вот это отслеживать не могут и не обязаны).
а как этому можно воспрепятствовать? допустим на платформе 3млн пользователей, сколько из них Иван Иванов? как платформа может отследить кто из них покончил жизнь самоубийством?

С Вами тяжело дискутировать 😁
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:37

flyman

ч.б. ТВ не було]



Саме таке і було, мій гагаузік. І цей мульт там теж був.
Проте жадібність і скряжність може проявлятись не лише в захльобуванні дублонами від антилопи під крики «ще!»
Це також пошук найдешевшої в світі дівчини.
Це відмова від нормальної їжі при наявності на неї грошей.
Це нелюдські виски , коли дізнався що воююча держава хоче підняти військовий збір, що робить нестерпну біль: а саме з зарплати в 5 кує тепер буде щомісяця відкладатись не 4.850 дол, а 4700. Як пережити цю біль зовсім не скряжному муху??? Як витерпіти ці пекельні борошна.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 21:45

всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:08

А коли ж тоді шершнів на форумі палкою тицяти?)))

  Wirująświatła написав:буду выкладывать по одной в день, осилите?
Стривай!
Я ще всі фільми, які ти виклав - не переглянув!

Нє спєши!©😁😁😁
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