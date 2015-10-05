давайте відділим мух від котлет. вам скільки років?flyman написав:Може зерна від полови таки відділяти?
Контент даного автора можна розглядати:
1. Умовна гра членом на роялі для звернення та утримання уваги аудиторії.
2. Пізнавальний контент, який дає уявлення про можливі ліміти (напр. перебути тяжкі часи з розрахунку $1 на день на харч).
3. Стиль життя.
4. Сценічний образ.
І т.д. і т.п.
Щоб дивитись на цей рояль?
Я достатньо старий щоб помнити як люди так живуть.
В 94р у вчителів місячна зарплата була 10 долярчиків) а учні хотіли стати рекетерами і простітутками. так шо не надо пугать бабусю грою на роялі)