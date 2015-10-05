flyman написав:Може зерна від полови таки відділяти? Контент даного автора можна розглядати: 1. Умовна гра членом на роялі для звернення та утримання уваги аудиторії. 2. Пізнавальний контент, який дає уявлення про можливі ліміти (напр. перебути тяжкі часи з розрахунку $1 на день на харч). 3. Стиль життя. 4. Сценічний образ. І т.д. і т.п.
давайте відділим мух від котлет. вам скільки років? Щоб дивитись на цей рояль? Я достатньо старий щоб помнити як люди так живуть. В 94р у вчителів місячна зарплата була 10 долярчиків) а учні хотіли стати рекетерами і простітутками. так шо не надо пугать бабусю грою на роялі)
Сибарит написав:Проблему во всем этом я вижу одну, но глобальную: какого черта платформа позволяет клонировать пользователей? Должна ограничиваться персонажами, а личность пользователя должна оставаться неприкосновенной. Живого или мертвого (вот это отслеживать не могут и не обязаны).
а как этому можно воспрепятствовать? допустим на платформе 3млн пользователей, сколько из них Иван Иванов? как платформа может отследить кто из них покончил жизнь самоубийством?
Саме таке і було, мій гагаузік. І цей мульт там теж був. Проте жадібність і скряжність може проявлятись не лише в захльобуванні дублонами від антилопи під крики «ще!» Це також пошук найдешевшої в світі дівчини. Це відмова від нормальної їжі при наявності на неї грошей. Це нелюдські виски , коли дізнався що воююча держава хоче підняти військовий збір, що робить нестерпну біль: а саме з зарплати в 5 кує тепер буде щомісяця відкладатись не 4.850 дол, а 4700. Як пережити цю біль зовсім не скряжному муху??? Як витерпіти ці пекельні борошна.
Тут не вистачає опису раціону за день, щоб порахувати його збалансованість за білками жирами вуглеводами клітковиною вітамінами не кажчуи вже про мікроелемнти . Норми гугліть самі, і на свою вагу. З віком, парадоксально звучить , потреба в білках зростає.
flyman написав:Бандерлог осуждає? Це порушення якої заповіді?
а хто сказав що я праведник?)
Ладно там людина поставлена на межу виживання. Но цей спорт "виживальщика", в городському середовищі явний брєд. Де собіраніє мєлочі в фонтанах, поблизу виходів з каси в супермаркетах? Охота на котів, собак голубів і прочіх їжаків? Замість капусти в супермаркетах, можно збирати листя з винограду на долму) Там корені лопухів, кульбабне листя... но головне- де білок? Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)
Як ти вірно кажеш, білок сам приповз, тільки це залишилось поза кадром А їжаків попрошу не чіпати , дуже милі корисні тварини, не те що голуби ( які крім шкоди навіть не знаю яку користь приносять ) хоча таки так голубів вирощували і вирощують для їжі . Корейців з їх собаками обговорювати не будем. Але їжаків точно не можна !