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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:41

  yama написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Бандерлог осуждає? Це порушення якої заповіді?
а хто сказав що я праведник?)

Ладно там людина поставлена на межу виживання. Но цей спорт "виживальщика", в городському середовищі явний брєд.
Де собіраніє мєлочі в фонтанах, поблизу виходів з каси в супермаркетах?
Охота на котів, собак голубів і прочіх їжаків?
Замість капусти в супермаркетах, можно збирати листя з винограду на долму)
Там корені лопухів, кульбабне листя... но головне- де білок?
Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)

Як ти вірно кажеш, білок сам приповз, тільки це залишилось поза кадром :mrgreen:
А їжаків попрошу не чіпати , дуже милі корисні тварини, не те що голуби ( які крім шкоди навіть не знаю яку користь приносять ) хоча таки так голубів вирощували і вирощують для їжі . Корейців з їх собаками обговорювати не будем. Але їжаків точно не можна !

мені знайомий розказував, що як був малий то трохи був шокований, як на його очах бабця їжака на петельню на смалець
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:46

Психологія виховання дітей))

https://youtube.com/shorts/YTgp1tcjbVU? ... 13K0T6V_QS
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 00:36

  Wirująświatła написав:всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?

нейробіолог тут?
Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?
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