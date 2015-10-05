Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:29

Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.



Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.



Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.



Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.



Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".



Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.





подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.



Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".





С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.



А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.





У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).



Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.





А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.





Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.





Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.



Дружба не изменяется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть из спектр и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без шкалы измерений. У духовно богатого человека есть миллион слов объяснить то или иное свое ощущение. Это обычные слова но с необычными привязками.





Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.