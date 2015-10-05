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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 05 чер, 2025 23:41
yama написав: Banderlog написав: flyman написав:
Бандерлог осуждає? Це порушення якої заповіді?
а хто сказав що я праведник?)
Ладно там людина поставлена на межу виживання. Но цей спорт "виживальщика", в городському середовищі явний брєд.
Де собіраніє мєлочі в фонтанах, поблизу виходів з каси в супермаркетах?
Охота на котів, собак голубів і прочіх їжаків?
Замість капусти в супермаркетах, можно збирати листя з винограду на долму)
Там корені лопухів, кульбабне листя... но головне- де білок?
Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)
Як ти вірно кажеш, білок сам приповз, тільки це залишилось поза кадром
А їжаків попрошу не чіпати , дуже милі корисні тварини, не те що голуби ( які крім шкоди навіть не знаю яку користь приносять ) хоча таки так голубів вирощували і вирощують для їжі . Корейців з їх собаками обговорювати не будем. Але їжаків точно не можна !
мені знайомий розказував, що як був малий то трохи був шокований, як на його очах бабця їжака на петельню на смалець
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Додано: Чет 05 чер, 2025 23:46
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 00:36
Wirująświatła написав:
всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?
нейробіолог тут?
Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:50
UA написав: Wirująświatła написав:
всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?
нейробіолог тут?
Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?
видео зачётное.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 06 чер, 2025 02:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:29
Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.
Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.
Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.
Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.
Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".
Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.
подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.
Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".
С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.
А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.
У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).
Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.
А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.
Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.
Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.
Дружба не изменяется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть из спектр и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без шкалы измерений. У духовно богатого человека есть миллион слов объяснить то или иное свое ощущение. Это обычные слова но с необычными привязками.
Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.
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