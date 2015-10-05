Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.
Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.
Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.
Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.
Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".
Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.
подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.
Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".
С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.
А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.
У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).
Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.
А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.
Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.
Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.
Дружба не измеряется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть их спектр, и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без формальных шкал измерений. Только на нейронных связях разных видах мышления.
У духовно богатого человека есть "миллион слов" объяснить то или иное свое ощущение. Это всегда обычные слова, но с необычными дефинициями, выходящими за рамки категорийности.
Например
В санскрите для обозначения любви используется множество слов, отражающих различные нюансы этого чувства. Самым известным является "Кама" (काम),
означающее "любовь" или "чувственное влечение".
Более глубокое понятие "Према" (प्रेम) относится к чистой, безусловной, божественной любви.
Другие слова, связанные с любовью в санскрите:
Анурага (अनुरग): Привязанность, склонность, чувство любви.
Праная (प्रणा): Страсть, глубокая любовь.
Снеха (स्नेह): Забота, нежность, привязанность.
Прити (प्रीति): Удовлетворенность, радость, удовольствие.
Валлабхья (वल्लभा): Любовь, ласка, состояние, когда тебя любят и лелеют.
Кама мута (काममूत): Быть движимым любовью, быть эмоционально тронутым, испытывать сочувствие.
Бхакти (भक्ति): Преданность, любовь к Богу.
Сукха (सुख): Радость, счастье, блаженство.
Самбандха (संवाद):
Отношения, связи.
Таким образом, в санскрите существует богатая лексика для выражения различных оттенков любви, от чувственного влечения до божественной преданности.
у нас же это разные категории. Часть из которых не имеют к любви прямого отношения. И вообще любовь мало категоризирована. Когда пытаешься описать ее спектр нужных слов обычно не находишь. Переходишь на стихи или афоризмы. В которых лингвистическая категорийность меняется на эмоционально более широкие нейронные связи.
Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.