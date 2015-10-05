RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:41

  yama написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Бандерлог осуждає? Це порушення якої заповіді?
а хто сказав що я праведник?)

Ладно там людина поставлена на межу виживання. Но цей спорт "виживальщика", в городському середовищі явний брєд.
Де собіраніє мєлочі в фонтанах, поблизу виходів з каси в супермаркетах?
Охота на котів, собак голубів і прочіх їжаків?
Замість капусти в супермаркетах, можно збирати листя з винограду на долму)
Там корені лопухів, кульбабне листя... но головне- де білок?
Такого бухенвальдського меню нема навіть в фронтових містах)

Як ти вірно кажеш, білок сам приповз, тільки це залишилось поза кадром :mrgreen:
А їжаків попрошу не чіпати , дуже милі корисні тварини, не те що голуби ( які крім шкоди навіть не знаю яку користь приносять ) хоча таки так голубів вирощували і вирощують для їжі . Корейців з їх собаками обговорювати не будем. Але їжаків точно не можна !

мені знайомий розказував, що як був малий то трохи був шокований, як на його очах бабця їжака на петельню на смалець
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39642
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2832 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:46

Психологія виховання дітей))

https://youtube.com/shorts/YTgp1tcjbVU? ... 13K0T6V_QS
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8185
З нами з: 18.03.21
Подякував: 267 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 00:36

  Wirująświatła написав:всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?

нейробіолог тут?
Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?
UA
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:50

  UA написав:
  Wirująświatła написав:всего 25 лекций умной бороды Stanford professor Robert Sapolsky
буду выкладывать по одной в день, осилите?

нейробіолог тут?
Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?
видео зачётное.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 чер, 2025 02:30, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:29

Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.

Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.

Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.

Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.

Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".

Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.


подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.

Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".


С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.

А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.


У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).

Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.


А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.


Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.


Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.

Дружба не измеряется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть их спектр, и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без формальных шкал измерений. Только на нейронных связях разных видах мышления.


У духовно богатого человека есть "миллион слов" объяснить то или иное свое ощущение. Это всегда обычные слова, но с необычными дефинициями, выходящими за рамки категорийности.

Например
В санскрите для обозначения любви используется множество слов, отражающих различные нюансы этого чувства. Самым известным является "Кама" (काम),

означающее "любовь" или "чувственное влечение".

Более глубокое понятие "Према" (प्रेम) относится к чистой, безусловной, божественной любви.


Другие слова, связанные с любовью в санскрите:

Анурага (अनुरग): Привязанность, склонность, чувство любви.


Праная (प्रणा): Страсть, глубокая любовь.


Снеха (स्नेह): Забота, нежность, привязанность.


Прити (प्रीति): Удовлетворенность, радость, удовольствие.


Валлабхья (वल्लभा): Любовь, ласка, состояние, когда тебя любят и лелеют.


Кама мута (काममूत): Быть движимым любовью, быть эмоционально тронутым, испытывать сочувствие.


Бхакти (भक्ति): Преданность, любовь к Богу.

Сукха (सुख): Радость, счастье, блаженство.


Самбандха (संवाद):

Отношения, связи.
Таким образом, в санскрите существует богатая лексика для выражения различных оттенков любви, от чувственного влечения до божественной преданности.
у нас же это разные категории. Часть из которых не имеют к любви прямого отношения. И вообще любовь мало категоризирована. Когда пытаешься описать ее спектр нужных слов обычно не находишь. Переходишь на стихи или афоризмы. В которых лингвистическая категорийность меняется на эмоционально более широкие нейронные связи.


Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:20

  UA написав:Хотаб, яка твоя думка з приводу синаптичної пластичності у людей з діагнозом "Не тот ВОС"?
Терапія недоцільна?

У тебе ж візуальний контакт в лічці установлено давно, візьми і спитай…


  барабашов написав: у меня дядя(двоюродный брат отца) был проректор нашего "ракетного училища" на Гагарина, ну где сейчас полицейская академия типа.
Так что моя ВУС категорически пока не востребована.
Будут наши Томагавки и Патриоты - можете набирать.


Тим більше що з цього питання ви обидва якраз 2 сапога - валенкі
І між аеропортами Стамбулу і Задар є прямі сполучення, які зконектять двох патріотичних патріотів з уважаємими ксівами і не менш уважаємими двоюродними дядями.
Hotab
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 15.02.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 04:11

Re: Психологія та інші цікавинки

ПР-73 сделает из тебя героя
Главное двери у гвертольёте заварить и ноги резиновым изделием будущему герою(Гастелле) промассировать
А там и курс на Ростовский цирк проложится
С ядрёной бимбой на борту
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 04:42

  yama написав: Корейців з їх собаками обговорювати не будем. Але їжаків точно не можна !

Часи голодомору кажуть що всяке було,
Тому краще їжаків перед собаками, і надіюсь до корейців не дійде :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 04:56

  flyman написав:
  Успіх написав:flyman
Таки точно це ти >>>
https://youtube.com/shorts/_kX34YrE1FA? ... p_i-lk_xF3
:D

мівіна з даблчікн :)

https://youtu.be/vagg9Ud4D4s?si=OLz126qAeSaWUFA7
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2830
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 06:45

  барабашов написав:ПР-73 сделает из тебя героя
Главное двери у гвертольёте заварить и ноги резиновым изделием будущему герою(Гастелле) промассировать
А там и курс на Ростовский цирк проложится
С ядрёной бимбой на борту

вот пример чисто эмоциональной информации, логики в которой нет, но ощущения она передаёт мыслеформами - указанием на аналогичные нейронные связи, чего именно хочет барабашов от хотаба и вообще. У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой. Потом у аудитории спрашивали кто что понял и сравнивали с первоначальным текстом.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2507 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 507508509510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8725)
05.06.2025 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.