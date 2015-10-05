Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:29

В санскрите для обозначения любви используется множество слов, отражающих различные нюансы этого чувства. Самым известным является "Кама" (काम),



означающее "любовь" или "чувственное влечение".



Более глубокое понятие "Према" (प्रेम) относится к чистой, безусловной, божественной любви.





Другие слова, связанные с любовью в санскрите:



Анурага (अनुरग): Привязанность, склонность, чувство любви.





Праная (प्रणा): Страсть, глубокая любовь.





Снеха (स्नेह): Забота, нежность, привязанность.





Прити (प्रीति): Удовлетворенность, радость, удовольствие.





Валлабхья (वल्लभा): Любовь, ласка, состояние, когда тебя любят и лелеют.





Кама мута (काममूत): Быть движимым любовью, быть эмоционально тронутым, испытывать сочувствие.





Бхакти (भक्ति): Преданность, любовь к Богу.



Сукха (सुख): Радость, счастье, блаженство.





Самбандха (संवाद):



Отношения, связи.

Таким образом, в санскрите существует богатая лексика для выражения различных оттенков любви, от чувственного влечения до божественной преданности.

Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.Дружба не измеряется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть их спектр, и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без формальных шкал измерений. Только на нейронных связях разных видах мышления.У духовно богатого человека есть "миллион слов" объяснить то или иное свое ощущение. Это всегда обычные слова, но с необычными дефинициями, выходящими за рамки категорийности.Напримеру нас же это разные категории. Часть из которых не имеют к любви прямого отношения. И вообще любовь мало категоризирована. Когда пытаешься описать ее спектр нужных слов обычно не находишь. Переходишь на стихи или афоризмы. В которых лингвистическая категорийность меняется на эмоционально более широкие нейронные связи.Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.