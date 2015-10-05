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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 05 чер, 2025 23:46
Психологія виховання дітей))
Додано: П'ят 06 чер, 2025 00:36
Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:50
видео зачётное.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 чер, 2025 02:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:29
Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.
Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.
Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.
Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.
Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".
Логический ум не понимает что такое бескорыстие, потому что у нет категорий как его можно измерить.
подарить другу айфон или БМВ бескорыстие или нет? Никто не знает. Потому что надо понимать ваши мотивы.
Если вы ждёте ответный жест, значит о бескорыстии речи быть не может. "От добра добра не ищут".
С точки зрения IQ дружба (семья/дети) это лотерея. Мы инвестируем в них время, средства, ожидания.
А что в ответ? большое ХЗ. С точки зрения EQ неважно что мы инвестируем, мы не должны ошибиться в выборе того, в кого мы это инвестируем.
У меня нет с друзьями общих интересов (кроме палаточного туризма который после 2014 года уплыл вместе с Крымом).
Мои друзья не интересуются музыкой, самокатами, нейропсихологией, макаками.
А люди которые этим интересуются (я их тоже знаю) мне не друзья.
Для IQ это логический парадокс. Почему мне не стали друзьями приматологи, на форуме которых я провел много лет? На том форуме не было срачей и взаимных обвинений. Там люди свободно выкладывали свои семейные фото, я знал имена и фамилии многих членов их семей. Их увлечения и т.д. они даже собирались по праздникам, меня тоже приглашали и я мог бы к ним прилететь, при наличии такого желания.
Но это все не нужно для дружбы. У меня было доверие к тем людям, но даже этого мало.
Дружба не измеряется ни одной измеримой категорией. Как и бескорыстие. Вы спросите а мотивы? Даже мотивы не существуют в чистом виде, в том в котором мы их понимаем, точнее вербализируем. Мотивы амбивалентны. Потому что нет однозначности как вербализировать те или иные ощущения. Но есть их спектр, и чем он шире, тем вербализация ощущений будет точнее, без формальных шкал измерений. Только на нейронных связях разных видах мышления.
У духовно богатого человека есть "миллион слов" объяснить то или иное свое ощущение. Это всегда обычные слова, но с необычными дефинициями, выходящими за рамки категорийности.
Например
у нас же это разные категории. Часть из которых не имеют к любви прямого отношения. И вообще любовь мало категоризирована. Когда пытаешься описать ее спектр нужных слов обычно не находишь. Переходишь на стихи или афоризмы. В которых лингвистическая категорийность меняется на эмоционально более широкие нейронные связи.
Поэтому у тех кто злоупотребляет "категорийным мышлением" начинаются проблемы в социализации. Выполнил все пункты инструкции, а социализации нет.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:20
У тебе ж візуальний контакт в лічці установлено давно, візьми і спитай…
Тим більше що з цього питання ви обидва якраз 2 сапога - валенкі
І між аеропортами Стамбулу і Задар є прямі сполучення, які зконектять двох патріотичних патріотів з уважаємими ксівами і не менш уважаємими двоюродними дядями.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 04:42
Додано: П'ят 06 чер, 2025 04:56
Додано: П'ят 06 чер, 2025 06:45
вот пример чисто эмоциональной информации, логики в которой нет, но ощущения она передаёт мыслеформами - указанием на аналогичные нейронные связи, чего именно хочет барабашов от хотаба и вообще. У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой. Потом у аудитории спрашивали кто что понял и сравнивали с первоначальным текстом.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:45
flyman стрим мужики живут в лесу и транслируют это в интернет нонстопом
Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:46
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