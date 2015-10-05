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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:49

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой.

Мы все играли в крокодила 😁

немного другое. в крокодиле отгадывалось одно слово, а здесь информация наподобие "там на небе серые тучи, возможно будет ливень, необходимо искать укрытие" но суть та же, для примитивного общения вербальность не нужна.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:59

  Wirująświatła написав:для примитивного общения вербальность не нужна.

Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан 😁

Возникла идея ещё одного эксперимента. Насколько затруднит понимание пантомимы, если ее демонстрировать не молча, а нести бессвязный бред, никак не связанный с загадкой?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:12

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:ПР-73 сделает из тебя героя
Главное двери у гвертольёте заварить и ноги резиновым изделием будущему герою(Гастелле) промассировать
А там и курс на Ростовский цирк проложится
С ядрёной бимбой на борту

вот пример чисто эмоциональной информации, логики в которой нет, но ощущения она передаёт мыслеформами - указанием на аналогичные нейронные связи, чего именно хочет барабашов от хотаба и вообще. У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой. Потом у аудитории спрашивали кто что понял и сравнивали с первоначальным текстом.
Елементарно, Ватсон!©😁
Барабашов від Хотаба хоче приблизно того, що і я від холяви - СПРАВЖНЬОГО патріотизму!

Тільки я Холяві пропонував в тилу ворога товарняки підривати/з рейок зводити.... - або самому обмотатись тротилом і ...

Але, виявилось, що патріоти несправжні/фальшиві!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:14

Re: Психологія та саморозвиток

Ееее!
А чого перейменували гілку?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:28

  Успіх написав:Ееее!
А чого перейменували гілку?

Чтобы нытье по поводу высоких цен стало офтопом 😁
Сибарит
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