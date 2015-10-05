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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:49
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой.
Мы все играли в крокодила 😁
немного другое. в крокодиле отгадывалось одно слово, а здесь информация наподобие "там на небе серые тучи, возможно будет ливень, необходимо искать укрытие" но суть та же, для примитивного общения вербальность не нужна.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:59
Wirująświatła написав:
для примитивного общения вербальность не нужна.
Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан 😁
Возникла идея ещё одного эксперимента. Насколько затруднит понимание пантомимы, если ее демонстрировать не молча, а нести бессвязный бред, никак не связанный с загадкой?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:12
Wirująświatła написав: барабашов написав:
ПР-73 сделает из тебя героя
Главное двери у гвертольёте заварить и ноги резиновым изделием будущему герою(Гастелле) промассировать
А там и курс на Ростовский цирк проложится
С ядрёной бимбой на борту
вот пример чисто эмоциональной информации, логики в которой нет, но ощущения она передаёт мыслеформами - указанием на аналогичные нейронные связи, чего именно хочет барабашов от хотаба и вообще
. У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой. Потом у аудитории спрашивали кто что понял и сравнивали с первоначальным текстом.
Елементарно, Ватсон!©😁
Барабашов від Хотаба хоче приблизно того, що і я від холяви - СПРАВЖНЬОГО патріотизму!
Тільки я Холяві пропонував в тилу ворога товарняки підривати/з рейок зводити.... - або самому обмотатись тротилом і ...
Але, виявилось, що патріоти несправжні/фальшиві!
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:14
Ееее!
А чого перейменували гілку?
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:28
Успіх написав:
Ееее!
А чого перейменували гілку?
Чтобы нытье по поводу высоких цен стало офтопом 😁
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