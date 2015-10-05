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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:49

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:У нас был такой тренинг, тренер выдавал на маленькой бумажке информацию, которую нужно было передать аудитории без слов, звуками, жестами, мимикой.

Мы все играли в крокодила 😁

немного другое. в крокодиле отгадывалось одно слово, а здесь информация наподобие "там на небе серые тучи, возможно будет ливень, необходимо искать укрытие" но суть та же, для примитивного общения вербальность не нужна.


вспоминаю свои поездки в Польшу в 13лет. Вечером с другими подростками мы шли на детскую площадку и общались с подростками-поляками, абсолютно неформально, без участия взрослых. Они к нам были дружелюбны и языкового барьера не существовало, мы отлично понимали друг друга, рассказывая какие то истории, шутки. Без намёка на буллинг и агрессию. Шли по улицам города Tomaszów Mazowiecki а они нам рассказывали про свой город и свою жизнь.

https://www.youtube.com/watch?v=9s0814STTYE
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 чер, 2025 09:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:59

  Wirująświatła написав:для примитивного общения вербальность не нужна.

Мальчик жестами показал, что его зовут Хуан 😁

Возникла идея ещё одного эксперимента. Насколько затруднит понимание пантомимы, если ее демонстрировать не молча, а нести бессвязный бред, никак не связанный с загадкой?
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:14

Re: Психологія та саморозвиток

Ееее!
А чого перейменували гілку?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:28

  Успіх написав:Ееее!
А чого перейменували гілку?

Чтобы нытье по поводу высоких цен стало офтопом 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 09:02

  Сибарит написав:Возникла идея ещё одного эксперимента. Насколько затруднит понимание пантомимы, если ее демонстрировать не молча, а нести бессвязный бред, никак не связанный с загадкой?
не совсем пантомима. Обмен эмоциями в чистом виде, словесное содержание смысла не имеет, но какую то роль (триггера каждой транзакции) оно тоже играет. ( кто то узнал в мальчике известного актёра, погибшего при странных обстоятельствах в 2010 году? ) у фильма также забавный сюжет
В летний пионерский лагерь приезжает юный гений, поэт, художник и отличник Алёша Сидоров, но одновременно в этот же лагерь направляют характеристику на парня с таким же именем и фамилией, но абсолютного хулигана, двоечника и лентяя. Прочитав её, все без исключения стали относиться к Алёше соответственно, а все его таланты воспринимать как злостные нарушения порядка. Вот и стали всем отрядом пытаться его перевоспитать. И чем лучше он себя проявлял, тем безнадёжнее его считали.

Но в конце, на день открытых дверей в лагерь приезжают родители Алёши и рассказывают, кто на самом деле их сын. Всем становится очень стыдно.
фильм доступен на ют
https://www.youtube.com/watch?v=em-IfGXUosY&t=1s
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 09:58

  Wirująświatła написав: ( кто то узнал в мальчике известного актёра, погибшего при странных обстоятельствах в 2010 году? )

Надо уметь держать паузу.
Только нашел в Гугле, что за фильм и собрался выпендриться, а Вы уже выдали ответ 😁

ЗЫ В отрывке я его не смог разглядеть.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:01

  Сибарит написав:Только нашел в Гугле, что за фильм и собрался выпендриться, а Вы уже выдали ответ
это тема нашего вечного с вами спора) вам не нужна от меня информация, достаточно что вы заинтересовались, сработали нейроны познавательной активности и вы получили свою дозу эмоций от того, что узнали что-то новое. Информация ценности не имеет. Я выступил триггером между вашей познавательной активностью и потребностью в эмоциях. Все эти процессы прошли внутри вас. Скоро ии будет за 10 сек отвечать на любой вопрос.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 06 чер, 2025 10:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:04

  Wirująświatła написав:Скоро ии будет за 10 сек отвечать на любой вопрос.

Ага. Любой ответ на любой вопрос 😁
Сибарит
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