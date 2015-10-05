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#<1 ... 509510511512 Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:09 Wirująświatła

Повідомлень: 30203 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:20 коротенькая справка Г. И. Щукина рассматривает познавательную активность как личностное образование, выражающее интеллектуальную реакцию на процесс познания, живое участие, психическую и эмоциональную отзывчивость ребенка в познавательном процессе [48].





Е. И. Щербакова характеризует познавательную деятельность как проявление самостоятельности, инициативы, творчества в процессе деятельности. Это, по ее мнению, и желание учиться, осмысливать, постигать, понимать, находить, испытывать радость успеха от собственных решений познавательной деятельности.





Т. А. Платонова, А. М. Матюшкин, А. А. Вербицкий считают, что познавательная активность – это, прежде всего, внутренняя мотивация, побуждающая ребенка к деятельности [33].





Д. Б. Годовикова считает, что познавательная деятельность – это стремление получить знания о явлениях окружающего мира, это познавательная потребность, и ее стимулируют познавательная деятельность.



Познавательная деятельность, по ее мнению, имеет отчетливые внешние проявления, по которым можно судить о характере ее организации.



О том, что интересует ребенка, какова интенсивность его желания познакомиться с определенными явлениями, можно судить по четырем показателям:



1. Внимание и особый интерес к предметам.



2. Эмоциональное отношение к предметам (удивление, недоумение, лукавость, то есть разнообразные эмоции, вызванные этим предметом).



3. Действия, направленные на распознание устройства предмета, понимание его функционального назначения. Общее количество этих действий свидетельствует об интенсивности экспертизы. Но особенно важно качество действий, особенно их разнообразие и смена одних видов другими, паузы, во время которых ребенок думает об этом предмете.



4. Постоянное преследование предмета, даже когда его нет. Так, Д. Б. Годовикова выделяет проявления познавательной активности в соответствии с тем, как ребенок осуществляет процесс знакомства с окружающим, что, по ее мнению, свидетельствует о готовности преодолевать трудности и препятствия на пути к пониманию сущности предмета [34].



Г. И. Щукина определяет следующие уровни активности:



1. Репродуктивная и подражательная деятельность, посредством которой опыт деятельности накапливается через опыт другого. Усвоение образцов сопровождает человека всю жизнь, но уровень собственной активности недостаточен.



2. Поисково-исполнительская активность – более высокий уровень, так как есть степень самостоятельности. На этом уровне нужно принять задачу и найти средства для его выполнения самостоятельно.



3. Творческая деятельность – это высший уровень, поскольку сама задача может быть поставлена самим человеком, а способы ее решения – новыми, нетрадиционными, оригинальными, зачастую отличающимися кардинально от решения той же задачи другим человеком [48].



По основным функциям А. М. Матюшкин все виды активности подразделяет на два крайних вида:



1. Адаптивные – обеспечивают приспособление.



2. Продуктивные, формирующие основу возникновения и становления различных психических новообразований.



Продуктивные формы активности и соответствующие им психические процессы составляют существенно-отличительный вид активности, в основе которого лежит поисковая познавательная активность субъекта.



По А. М. Матюшкину в продуктивной познавательной активности эти уровни выражены:



 как активность внимания, вызванная новизной стимула и развернутая в системе ориентировочной исследовательской деятельности;



 как исследовательская познавательная активность, обусловленная нахождением в проблемных ситуациях в условиях обучения, в общении, в профессиональной деятельности;



 как личностная активность, выраженная в форме интеллектуальной инициативы, надситуативной активности саморегуляции личности [16].



Развитие познавательной продуктивной активности не подчиняется строгим законам тренировки.



Основу ее развития составляют те принципы воспитания личности и развития мышления, которые включают стимулирование и поощрение актов познавательной активности со стороны другого человека.





Именно поэтому, наиболее важные ситуации в возникновении актов познавательной активности являются ситуации общения, игры, учения.





Таким образом, А. М. Матюшкин приходит к выводу, что продуктивные виды активности и соответствующие психические процессы составляют принципиально иной вид активности, в основе которой лежит познавательная деятельность субъекта [16].



Есть и другие подходы к определению проявлений познавательной активности.



Е. И. Щербакова на основе психолого-педагогической литературы, а точнее, подходов к проблеме оптимизации познавательной активности (Ю. К. Бабанский, М. А. Данилов, И. Л. Лернер и др.) выявляет следующие проявления познавательной активности:



1. Способность видеть и ставить познавательную задачу.



2. Составлять план и выбирать пути решения задачи, используя самые надежные и эффективные приемы.



3. Добиваться результатов и понимать необходимость их проверки [47].



Когнитивная мотивация в наиболее типичной форме выступает, прежде всего, как ситуативная когнитивная потребность, порожденная условиями конкретной задачи, особенностями общения и межличностного взаимодействия.



Познавательная потребность возникает в условиях таких интеллектуальных задач, в процессе решения которых возникает проблемная ситуация, требующая от субъекта «открытия» нового знания или способа действия, обеспечивающего решение проблемы.



Развитие познавательной активности осуществляется не как обучение методам решения задач, а как воспитание творческого мышления в условиях дидактически организованного диалога и ситуациях группового мышления [37].



Таким образом, познавательная активность характеризуется избирательной направленностью личности на предметы и явления окружающего мира, т.е. у ребенка возникает постоянное стремление к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям.



С темпом развития активности и укрепления, избирательная направленность становится опорой для познавательной деятельности.



В разные возрастные периоды познавательная активность имеет свои формы проявления и в процессе взросления и накопления знаний может меняться.



С психологической точки зрения познавательная активность – это мера умственного усилия, направленная на удовлетворение познавательного интереса, она отражает такую составляющую мотивационной сферы личности обучающегося.



Уровень познавательной активности характеризует потребностно-мотивационную сторону жизни индивида, направленную на построение и активное использование когнитивной модели реальности.



Чем выше уровень познавательной активности субъекта, тем больше его когнитивные модели (представления) воспроизводят объективные аспекты происходящего, и строится адекватный образ окружающего мира





Познавательная активность включает в себя следующие компоненты: познавательный интерес, «общую» психическую деятельность и волевые усилия. Когнитивный интерес указывает на эмоциональное предпочтение познавательной деятельности перед другими видами деятельности.



Психическая активность обеспечивает энергетическую, скоростную, вариативную поддержку умственной деятельности на нейрофизиологическом уровне, а волевое усилие является сознательным, произвольным аспектом мобилизации индивидуальных возможностей.



Выделяют следующие признаки познавательного интереса: активное включение в образовательную деятельность в восприятии познавательного материала; сосредоточенность на нем, преобладание произвольного внимания; возникновение вопросов в процессе обучения; желание самостоятельно выполнять задания; поиск дополнительной информации по интересующей теме; сохранение интереса в свободное время и т. д.





Для обучающегося на уровне начального образования характерны такие качества как интерес ко всему новому, любознательность, заинтересованность.



Но, в тоже время, познавательный интерес отличается от любознательности избирательностью познания, его глубиной и широтой.





Основой познавательного интереса является активная умственная деятельность.



Познавательные потребности выражаются в виде деятельности, направленной на поиск нового (исследовательская, поисковая деятельность).



в процессе познавательной деятельности происходит формирование духовной культуры, привитие нравственных ценностей, так как в познании мира концентрируется опыт человечества, который становится для ребенка объектом развития

от себя. снижение познавательной активности присуще детям с РАС, СДВГ, ММД отсутствие познавательной активности присуще тяжелым формам УО. Самой частой причиной снижения познавательной активности являются эмоциональные дефициты. от себя. снижение познавательной активности присуще детям с РАС, СДВГ, ММД отсутствие познавательной активности присуще тяжелым формам УО. Самой частой причиной снижения познавательной активности являются эмоциональные дефициты. Wirująświatła

Повідомлень: 30203 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 509510511512 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4382

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34