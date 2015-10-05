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Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:27
Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:35
Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:47
Сибарит есть самокаты по 100км/ч ездят. Но я противник самокатов на дорогах для автомобилей. Его не видно в боковое зеркало. Несколько раз была ситуация, еду а кто то выруливает передо мной, ранее припаркованный у тротуара.
Хорошо если за ним никого нет и включен поворотник. А если за ним еще куча машин напаркована я и понятия не имею что оно собралось куда то ехать.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:09
Психологія та саморозвиток
Велик принаймі вищий і його краще видно. А ці самакіти з сідушками навіть гірше за просто самокат - бо людина сидить і в результаті вона дуже низько і їх гірше за всіх видно.
І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба
Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:10
Re: Психологія та саморозвиток
Та значить виробники не дуже стараються бути оригінальними в дизайні
Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:29
Тяжело изобретать ... самокат 😁
Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.
Самокат я воспринимаю как нечто скоростное, а велосипед - нет.
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