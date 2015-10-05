RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 510511512513
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:27

Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30208
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:35

  Faceless написав:Хрустік суіцидальний

Нормальные хрустики 😁
Вот электровелосипеды - это действительно страшно. Выглядит как обычный велик, от него не ждёшь той скорости, на которой летает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6440 раз.
Подякували: 21554 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 15:47

Сибарит есть самокаты по 100км/ч ездят. Но я противник самокатов на дорогах для автомобилей. Его не видно в боковое зеркало. Несколько раз была ситуация, еду а кто то выруливает передо мной, ранее припаркованный у тротуара.

Хорошо если за ним никого нет и включен поворотник. А если за ним еще куча машин напаркована я и понятия не имею что оно собралось куда то ехать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30208
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:09

Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Faceless написав:Хрустік суіцидальний

Нормальные хрустики
Вот электровелосипеды - это действительно страшно. Выглядит как обычный велик, от него не ждёшь той скорости, на которой летает.
Велик принаймі вищий і його краще видно. А ці самакіти з сідушками навіть гірше за просто самокат - бо людина сидить і в результаті вона дуже низько і їх гірше за всіх видно.
І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8220 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:10

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Та значить виробники не дуже стараються бути оригінальними в дизайні :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8220 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:29

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Та значить виробники не дуже стараються бути оригінальними в дизайні :mrgreen:

Тяжело изобретать ... самокат 😁

Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.
Самокат я воспринимаю как нечто скоростное, а велосипед - нет.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8352
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6440 раз.
Подякували: 21554 раз.
 
Профіль
 
130
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 16:32

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Та значить виробники не дуже стараються бути оригінальними в дизайні :mrgreen:

Тяжело изобретать ... самокат

Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.
Самокат я воспринимаю как нечто скоростное, а велосипед - нет.
А ще є моноколеса))
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36202
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8220 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:11

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Faceless у меня их 3 в разных городах и все сяоми про. Доберусь до компа выложу видео
Та значить виробники не дуже стараються бути оригінальними в дизайні :mrgreen:

Сяоми выкупили компанию найнбот, емнип. Вообще никакие самокаты сяоми не делают, заказывают за сторонних заводах и клеят свою наклейку. В этом же дизайне есть ещё несколько моделей в том числе privat label от алло - like bike
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30208
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:15

  Faceless написав:є моноколеса)
одного своего друга отговорил от покупки, он аж стонал так хотел купить. Считаю спас чуваку жизнь. Не зря у мелких моноколесист это ругательство. Другой чувак который изобрел гироскутер на нем же и убился. Самокат тоже не безопасный, особенно на скорости 30+ км/ч. Всех кого могу отговариваю от покупки.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30208
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:44

Не виходь в мештах на босу ногу

https://www.youtube.com/shorts/sUlXOAKqD68
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39644
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2832 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 510511512513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8731)
06.06.2025 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.