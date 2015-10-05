Успіх написав:Рубаєш бабло з комерції #нєпадєцкі і на самокаті катаєшся! Ще б філіпінку - і пів форума померло б від заздрощів!
хароша вєщь електричний самокат жаль без сідєнья от коли крісло таке на акумуляторі то ващє агонь
Є такі типу як самокат з кріслом. Виглядає воно насправді досить стрьомно - їде з тобою в полосі такий самокат з сідушкою, на ньому тіло сидить вдвічі більше за той самокат (аж думаєш, як він на старті на спину не падає), і по висоті його голова на рівні дзеркала. Хрустік суіцидальний
В Германии на электросамокат со скоростью больше 20 км/час обязательны номера. А как у нас?
одного своего друга отговорил от покупки, он аж стонал так хотел купить. Считаю спас чуваку жизнь. Не зря у мелких моноколесист это ругательство. Другой чувак который изобрел гироскутер на нем же и убился. Самокат тоже не безопасный, особенно на скорости 30+ км/ч. Всех кого могу отговариваю от покупки.
Не можу сказати, що моноколесо небезпечніше за самокат. 1) Діаметр колеса набагато більший, краще долає нерівності дороги 2) Маневреність куди вища 3) Вільні руки, можна і в телефон подивитись, карту наприклад, без ризику що занесе кудись, як на самокаті А як кого мклкі обзивають то так собі аргумент насправді
Banderlog написав: хароша вєщь електричний самокат жаль без сідєнья от коли крісло таке на акумуляторі то ващє агонь
Є такі типу як самокат з кріслом. Виглядає воно насправді досить стрьомно - їде з тобою в полосі такий самокат з сідушкою, на ньому тіло сидить вдвічі більше за той самокат (аж думаєш, як він на старті на спину не падає), і по висоті його голова на рівні дзеркала. Хрустік суіцидальний
В Германии на электросамокат со скоростью больше 20 км/час обязательны номера. А как у нас?
В нас вони фактично неврегульовані ніяк. Навіть права не треба. На сраний мопедік, якщо більше 50 кубиків - треба, а на самокат що летить 50 км/год - ні. Діра тут поки що в ПДР
при достаточной активности на этой ветке портал finance.ua через 5 лет выдаст тебе диплом психолога и будешь как все.
Так не цікаво)) - з дипломом всі можуть, наприклад, заробити на дві квартири - а ти спробуй без нього?
Це як повар з ВО/дипломом по кулінарії напік пиріжків... - а пиріжки смачніші вийшли у бабусі з трьома клясами яка толком читати і писати не вміє...
Успіх, у вас диплом больной вопрос? Жена попрекает, что нет диплома, и грозится выгнать из дома? Успокойтесь уже. Живёте вы хорошо без диплома и ладно. Интересно, вы писали, что сын очень хорошо учится. Вы ему запретите/будете сильно отговаривать от получения высшего образования?
Faceless написав:На сраний мопедік, якщо більше 50 кубиків - треба, а на самокат що летить 50 км/год - ні. Діра тут поки що в ПДР
Мопедик больше 50 кубиков - это уже мотоцикл, требуются права категории А. На мопед (до 50) права категории А1 и номера чуть меньше мотоциклетных. Попытки урегулировать вопрос с электрическими игрушками были, но что в результате получилось, Я не знаю, никогда такими игрушками не интересовался.
Faceless написав:Не можу сказати, що моноколесо небезпечніше за самокат. 1) Діаметр колеса набагато більший, краще долає нерівності дороги 2) Маневреність куди вища 3) Вільні руки, можна і в телефон подивитись, карту наприклад, без ризику що занесе кудись, як на самокаті А як кого мклкі обзивають то так собі аргумент насправді
у моноколеса нет физических тормозов. при отказе батареи/электроники/недостатку мощности (например при движении под гору) райдер летит своими свободными руками на асфальт. При недостатке мощности самокат плавно остановится. При отказе электроники с горы ещё есть дисковые тормоза. Моему другу этих аргументов хватило. Помню в 2019 моноколёс было море как и гироскутеров, сейчас редко-редко такое встретишь. Народ покатался и заценил риски.
Faceless написав:І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба
у меня дважды колесо зарывалось в песок. Типа асфальт в котором яма присыпанная песком, чудом ничего себе не повредил из за хорошей реакции успел спрыгнуть с самоката который резко остановился.
еще было пару ситуаций когда выруливала авто и когда водятл открывал левую дверь, я 5-10 см. остановился, и за 4 секунды высказал водиле весь запас нецензурных слов. А так бы бокового стекла не было. Руль бы его выбил.
Faceless написав:На сраний мопедік, якщо більше 50 кубиків - треба, а на самокат що летить 50 км/год - ні. Діра тут поки що в ПДР
Мопедик больше 50 кубиков - это уже мотоцикл, требуются права категории А. На мопед (до 50) права категории А1 и номера чуть меньше мотоциклетных. Попытки урегулировать вопрос с электрическими игрушками были, но что в результате получилось, Я не знаю, никогда такими игрушками не интересовался.
Подсмотрел. механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт; мопед - двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130 ... D0%BF#Text Т.о. самокат с мощность двигателя от 3 до 4 кВт является мопедом. Для управления им требуются права А1 и регистрация.