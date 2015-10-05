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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 512513514515 Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:25 Сибарит написав: самокат с мощность двигателя от 3 до 4 кВ самокат с мощность двигателя от 3 до 4 кВ мои 0,7квт разгоняют самокат + мой вес до 40км/ч. Если добавить ещё 3квт это я делал бы на светофоре весь киевский не спортивный транспорт. Нормы дурные. от 500вт уже нужно требовать А1, а свыше 1квт запретить на общественных дорогах и тротуарах. Это для веса самоката 20кг и райдера 80кг за глаза дурная моща. Есть электромотоциклы пусть самогонщики их покупают. там и конструкция прочнее, колесо больше, центр тяжести ниже, тормоз на 2 колеса, указатели поворотов, зеркала, обязательный шлём. мои 0,7квт разгоняют самокат + мой вес до 40км/ч. Если добавить ещё 3квт это я делал бы на светофоре весь киевский не спортивный транспорт. Нормы дурные. от 500вт уже нужно требовать А1, а свыше 1квт запретить на общественных дорогах и тротуарах. Это для веса самоката 20кг и райдера 80кг за глаза дурная моща. Есть электромотоциклы пусть самогонщики их покупают. там и конструкция прочнее, колесо больше, центр тяжести ниже, тормоз на 2 колеса, указатели поворотов, зеркала, обязательный шлём. Wirująświatła

Повідомлень: 30211 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:13 Faceless написав: І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба

На практиці так і є. На практиці так і є. Water Повідомлень: 3094 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:17 Сибарит написав: Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции. Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.

Зазвичай електро з постійно ввимкненим світлом. Я розглядаю всі вєліки як електро.

Хто на самокаті теж постійно вмикайте світло, плюс якась світловідбивна жилєтка, тоді вас видно, коли хтось припаркований виїзжає. Зазвичай електро з постійно ввимкненим світлом. Я розглядаю всі вєліки як електро.Хто на самокаті теж постійно вмикайте світло, плюс якась світловідбивна жилєтка, тоді вас видно, коли хтось припаркований виїзжає. Water Повідомлень: 3094 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:28 ЛАД написав: В Германии на электросамокат со скоростью больше 20 км/час обязательны номера.

А как у нас? В Германии на электросамокат со скоростью больше 20 км/час обязательны номера.А как у нас?

В Німеччині трішки не так.

У Німеччині закон передбачає, що електросамокати не дозволені дорогами загального користування, якщо їхня максимальна швидкість перевищує 20 км/год.

Швидкість від 6 до 20 км/год повинні бути застраховані ЦО та спеціальна для електросамокатів, вік від 14 років.

Є спеціальне посвідчення водія електросамоката, тоді дозволена до 45 км/год.

Для електросамокатів зі швидкістю до 25 км/год достатньо сертифіката про випробування. Моделі електросамокатів зі швидкістю понад 20 км/год не можуть бути застраховані.

Під електросамокат підпадають якісь невеликі ТЗ масою до 55 кг та потужністю до 500 Вт. В Німеччині трішки не так.Швидкість від 6 до 20 км/год повинні бути застраховані ЦО та спеціальна для електросамокатів, вік від 14 років.Є спеціальне посвідчення водія електросамоката, тоді дозволена до 45 км/год.Під електросамокат підпадають якісь невеликі ТЗ масою до 55 кг та потужністю до 500 Вт. Water Повідомлень: 3094 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 512513514515 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4383

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34