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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:25
Сибарит написав:
самокат с мощность двигателя от 3 до 4 кВ
мои 0,7квт разгоняют самокат + мой вес до 40км/ч. Если добавить ещё 3квт это я делал бы на светофоре весь киевский не спортивный транспорт. Нормы дурные. от 500вт уже нужно требовать А1, а свыше 1квт запретить на общественных дорогах и тротуарах. Это для веса самоката 20кг и райдера 80кг за глаза дурная моща. Есть электромотоциклы пусть самогонщики их покупают. там и конструкция прочнее, колесо больше, центр тяжести ниже, тормоз на 2 колеса, указатели поворотов, зеркала, обязательный шлём.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:13
Faceless написав:
І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба
На практиці так і є.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:17
Сибарит написав:
Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.
Зазвичай електро з постійно ввимкненим світлом. Я розглядаю всі вєліки як електро.
Хто на самокаті теж постійно вмикайте світло, плюс якась світловідбивна жилєтка, тоді вас видно, коли хтось припаркований виїзжає.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:28
ЛАД написав:
В Германии на электросамокат со скоростью больше 20 км/час обязательны номера.
А как у нас?
В Німеччині трішки не так.
У Німеччині закон передбачає, що електросамокати не дозволені дорогами загального користування, якщо їхня максимальна швидкість перевищує 20 км/год.
Швидкість від 6 до 20 км/год повинні бути застраховані ЦО та спеціальна для електросамокатів, вік від 14 років.
Є спеціальне посвідчення водія електросамоката, тоді дозволена до 45 км/год.
Для електросамокатів зі швидкістю до 25 км/год достатньо сертифіката про випробування. Моделі електросамокатів зі швидкістю понад 20 км/год не можуть бути застраховані.
Під електросамокат підпадають якісь невеликі ТЗ масою до 55 кг та потужністю до 500 Вт.
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