Сибарит написав:самокат с мощность двигателя от 3 до 4 кВ
мои 0,7квт разгоняют самокат + мой вес до 40км/ч. Если добавить ещё 3квт это я делал бы на светофоре весь киевский не спортивный транспорт. Нормы дурные. от 500вт уже нужно требовать А1, а свыше 1квт запретить на общественных дорогах и тротуарах. Это для веса самоката 20кг и райдера 80кг за глаза дурная моща. Есть электромотоциклы пусть самогонщики их покупают. там и конструкция прочнее, колесо больше, центр тяжести ниже, тормоз на 2 колеса, указатели поворотов, зеркала, обязательный шлём.
Faceless написав:І не знаю як на практиці, але підозрюю що навіть невелика ямка на асфальті - і самокат з його крихітними колесами може впасти, чи водій просто вилетить. Прямо під колеса машин, причому водії його хрін роздивляться, ще й встигнути зреагувати треба
Сибарит написав:Вы оба не поняли почему я считаю велосипед более опасным. Дело не в нем, не в габаритах и не в чистой скорости. Дело в том, что он маскируется под значительно менее скоростной транспорт. У водителя из-за этого неправильно срабатывают годами выработанные реакции.
Зазвичай електро з постійно ввимкненим світлом. Я розглядаю всі вєліки як електро. Хто на самокаті теж постійно вмикайте світло, плюс якась світловідбивна жилєтка, тоді вас видно, коли хтось припаркований виїзжає.
русские староверы. с 4й минуты. никто так не калечит детей как их собственные родители. Да мир не подарок, но со злом надо бороться, а не убегать от него. Всё равно догонит. Зарегулировали себя кучей глупых правил. Еще хватает наглости прикрываться Христом. и потом на 10й минуте упс какие то деньги. А почему не свои? а почему вам колбасу Христос запретил, а деньги нет? Сколько людей убили из-за колбасы, а сколько из-за денег? Наверн (после оружия и наркоты) деньги - 3е зло. И почему Христос не запретил соболей убивать? Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический. Потому что их мир придуман ровно наполовину, как им удобно. И кто им дал право обесценивать людей не из круга, тоже Христос? Начни полностью "жить по Христу", так там ни одного человека в деревне не останется. Нравится людям себя наёпывать, и кто им запретит?
Бетон написав:При мне пьяная девчонка жёстко ляпнулась с самоката. Смешно, конечно, но больно. Кстати пьяную девчонку на самокате, менты штрафонули на 17 тыс, в новостях было
Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п’яним. Суд призначив йому штраф на 34 тис. грн, а також зобов’язав сплатити судовий збір. Варто зазначити, що якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали б позбавити прав.
Бетон написав:При мне пьяная девчонка жёстко ляпнулась с самоката. Смешно, конечно, но больно. Кстати пьяную девчонку на самокате, менты штрафонули на 17 тыс, в новостях было
Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п’яним. Суд призначив йому штраф на 34 тис. грн, а також зобов’язав сплатити судовий збір. Варто зазначити, що якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали б позбавити прав.