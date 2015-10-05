Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:12

русские староверы. с 4й минуты.никто так не калечит детей как их собственные родители. Да мир не подарок, но со злом надо бороться, а не убегать от него. Всё равно догонит. Зарегулировали себя кучей глупых правил. Еще хватает наглости прикрываться Христом. и потом на 10й минуте упс какие то деньги. А почему не свои? а почему вам колбасу Христос запретил, а деньги нет? Сколько людей убили из-за колбасы, а сколько из-за денег? Наверн (после оружия и наркоты) деньги - 3е зло. И почему Христос не запретил соболей убивать? Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический. Потому что их мир придуман ровно наполовину, как им удобно. И кто им дал право обесценивать людей не из круга, тоже Христос? Начни полностью "жить по Христу", так там ни одного человека в деревне не останется. Нравится людям себя наёпывать, и кто им запретит?