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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:35

Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:37

  Wirująświatła написав:Бетон значит ей повезло :D могли бы 34 сбить.

Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:39

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Бетон значит ей повезло :D могли бы 34 сбить.

Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.

с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.

у русских есть прикольный видос погони за самокатом. какой то самокат медленный , у меня за несколько секунд 40км/ч набирает.


  Hotab написав:Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .

я правда был не в курсе.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:08

  Wirująświatła написав:с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.

А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? Чудак на видео чуть на крошечном бордюре не завалился. Я бы понял такую уверенность владельца кроссового мотоцикла 😁
А самокат не медленный, это водитель самоката наглый - он ехал так, чтобы за ним подольше пробегали.

Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Пассажир в открытую стрелял, а потом мотоцикл легко уходил от погони. А результате там запретили перевозить пассажиров на мотоцикле.
Сибарит
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  #<1 ... 513514515516
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