Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:35
Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:37
Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:39
с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.
у русских есть прикольный видос погони за самокатом. какой то самокат медленный , у меня за несколько секунд 40км/ч набирает.
я правда был не в курсе.
Додано: Суб 07 чер, 2025 00:08
А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? Чудак на видео чуть на крошечном бордюре не завалился. Я бы понял такую уверенность владельца кроссового мотоцикла 😁
А самокат не медленный, это водитель самоката наглый - он ехал так, чтобы за ним подольше пробегали.
Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Пассажир в открытую стрелял, а потом мотоцикл легко уходил от погони. А результате там запретили перевозить пассажиров на мотоцикле.
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