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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:35
Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .
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Hotab
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:37
Wirująświatła написав:Бетон
значит ей повезло
могли бы 34 сбить.
Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.
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Сибарит
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:39
Сибарит написав: Wirująświatła написав:Бетон
значит ей повезло
могли бы 34 сбить.
Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.
с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.
у русских есть прикольный видос погони за самокатом. какой то самокат медленный , у меня за несколько секунд 40км/ч набирает.
Hotab написав:Wirująświatła
Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.
Перший штраф 17 же
А 34 то мабуть вже вдруге .
я правда был не в курсе.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:08
Wirująświatła написав:
с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.
А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? Чудак на видео чуть на крошечном бордюре не завалился. Я бы понял такую уверенность владельца кроссового мотоцикла 😁
А самокат не медленный, это водитель самоката наглый - он ехал так, чтобы за ним подольше пробегали.
Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Пассажир в открытую стрелял, а потом мотоцикл легко уходил от погони. А результате там запретили перевозить пассажиров на мотоцикле.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:13
Сибарит написав:
А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера?
нет конечно, но я подниму самокат и перенесу через бордюр. А Дастер они тоже поднимут?
Сибарит написав:
Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами.
один владелец моноколеса из Одессы вырывал из рук отдыхающих сумочку/телефон и уезжал. Идеальное преступление. Пока вызовут и дождутся полицию, моноколесист уже примет душ, заправит 10ти летний бмв и доедет на нём до любимого ресторана.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 01:27
Wirująświatła написав:
Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому іспанські вчителі в шоці від діток з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.
Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки – 9 і 10.
По-перше, - уточнює Микола, - українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини.
По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні.
Маріанна
То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які «нічого не роблять на роботі»?!
Krecik Саша
Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата... Успіхів!!!
tbudchana
моя донька через два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови
Ludasja13
а вдома 90% цих дітей вчаться на трояки
Лариса
Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). По хімії, фізиці показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія.
bambola
Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей?
Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року - вони відмінники!!!
Не могу комментировать Испанию, но знаю другое, то ли комплекс то ли менталитет, но наши родители сильно склонны переоценивать своих детей, видимо проецируют на них всё чего сами не смогли добиться.
Похвала нужна, но перехваливание ведёт к неадекватной самооценке и снижению соц.компетентности, ребенок думает что он лучше других, с такой установкой сложно социализироваться, наоборот если в чем то лучше, нужно как можно меньше это "светить" чтобы не бесить окружение.
По каким то старым традициям палку первенства в нашем обществе получают далеко не лучшие (или вы верите что Чивокуня/Зеленский в школе были лучшими?)
наше образование ориентировано на оценки. Ребенок из пижамы лезет чтобы получить высокий балл, это формирует 2й комплекс, оценки редко бывают объективными, у учителей есть свои любимчики, один быстро усваивает материал, другой медленно в итоге это может влиять на оценку и влияет.
В цивилизации от такого подхода давно отходят, больше акцентируя внимание на развитие самостоятельности и творческих качеств, поэтому с удовольствием раздают высокие баллы даже слабым ученикам.
Если ученик учится ради оценки о самостоятельности речь идти не может, как только перестанут ставить оценки вся мотивация сдуется, потому что по итогу кроме оценки мотивации нет.
У меня 2 последних года английский читала американка, раздавала пятерки направо и налево. Чтобы не получить на ее уроке "5" надо было ещё постараться. Домашних заданий по английскому не было, потому что было 2 урока в день (12 в неделю) считалось что если ещё и домашка будет вообще перегруз. Я так и не знаю кто лучше кто хуже знал этот предмет, у всех были сплошные 5ки.
С нашим менталитетом кажется оценки ого как круто, проблемы начнутся когда вдруг их не получится конвертировать в реализацию каких-то ожиданий. Реальность ударит перехваленных детей по голове и будет очень больно. Мое личное мнение. Перехваливать крайне вредно.
Как-то всего намещано или я не понял.
Из моих наблюдений.
1.Да, есть родители, которым очень важны именно оценки и они готовы идти на некоторые махинации, чтобы эти оценки были лучще.
2. Среди учеников из Украины и стран бсовка есть и сильные ученики и слабые. Среди американцев есть и сильные и слабые.
3. Среди хороших учеников есть и общительные и необщительные. Равно как и средит слабых.
Поэтому никаких закономерностей не вижу.
НЕ знаю как хвалить или не хвалить, но за хорошие результаты тестов и экзаменов мы поощряем детей финансово. Да, скажем, что "молодец" и выдаем денюжку. Но это закладывает в ребенке в голове зависимость между выполненной работой и получением оплаты. А не грамот, вымпелов и медалей "Победитель соцсоревнования".
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