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#<1 ... 514515516517> Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:35 Wirująświatła

Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.

Перший штраф 17 же

А 34 то мабуть вже вдруге . Hotab Повідомлень: 15318 З нами з: 15.02.09 Подякував: 393 раз. Подякували: 2403 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:37 Wirująświatła написав: Бетон значит ей повезло могли бы 34 сбить. значит ей повезломогли бы 34 сбить.

Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные. Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8358 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6441 раз. Подякували: 21554 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:39 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Бетон значит ей повезло могли бы 34 сбить. значит ей повезломогли бы 34 сбить.

Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные. Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.

с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.



у русских есть прикольный видос погони за самокатом. какой то самокат медленный , у меня за несколько секунд 40км/ч набирает.





Hotab написав: Wirująświatła

Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.

Перший штраф 17 же

А 34 то мабуть вже вдруге . Вітос, ну якщо ти оце зараз шуткуєш, то якось не смішно.Перший штраф 17 жеА 34 то мабуть вже вдруге .

я правда был не в курсе. с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.у русских есть прикольный видос погони за самокатом. какой то самокат медленный , у меня за несколько секунд 40км/ч набирает.я правда был не в курсе. Wirująświatła

Повідомлень: 30222 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 00:08 Wirująświatła написав: с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью. с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? ну да ладно, тем более я не пью.

А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? Чудак на видео чуть на крошечном бордюре не завалился. Я бы понял такую уверенность владельца кроссового мотоцикла 😁

А самокат не медленный, это водитель самоката наглый - он ехал так, чтобы за ним подольше пробегали.



Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Пассажир в открытую стрелял, а потом мотоцикл легко уходил от погони. А результате там запретили перевозить пассажиров на мотоцикле. А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? Чудак на видео чуть на крошечном бордюре не завалился. Я бы понял такую уверенность владельца кроссового мотоцикла 😁А самокат не медленный, это водитель самоката наглый - он ехал так, чтобы за ним подольше пробегали.Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Пассажир в открытую стрелял, а потом мотоцикл легко уходил от погони. А результате там запретили перевозить пассажиров на мотоцикле. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8358 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6441 раз. Подякували: 21554 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 00:13 Сибарит написав: А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? А самокат умеет по бордюрам, которые являются проблемой для мастера? нет конечно, но я подниму самокат и перенесу через бордюр. А Дастер они тоже поднимут? Сибарит написав: Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. Кстати, когда-то в Гондурасе стало очень популярным использование мотоциклов убийцами. один владелец моноколеса из Одессы вырывал из рук отдыхающих сумочку/телефон и уезжал. Идеальное преступление. Пока вызовут и дождутся полицию, моноколесист уже примет душ, заправит 10ти летний бмв и доедет на нём до любимого ресторана. нет конечно, но я подниму самокат и перенесу через бордюр. А Дастер они тоже поднимут?один владелец моноколеса из Одессы вырывал из рук отдыхающих сумочку/телефон и уезжал. Идеальное преступление. Пока вызовут и дождутся полицию, моноколесист уже примет душ, заправит 10ти летний бмв и доедет на нём до любимого ресторана. Wirująświatła

Повідомлень: 30222 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 01:27 Wirująświatła написав: Українець koliazespanyolia у ТікТок виклав відео де поділився думками про те, чому іспанські вчителі в шоці від діток з України. Судячи з попередніх блогів українця, нині з родиною він мешкає в Аліканте.





Микола розповів, що його донька і ще одна учениця, також українка, отримали з останніх контрольних найвищі у своєму класі оцінки – 9 і 10.





По-перше, - уточнює Микола, - українців у класі іспанської школи, де навчається його донька вже більше половини.







По-друге, іспанці не очікували, що наші діти за пів року вивчать мову і почнуть гарно вчитися, часто навіть краще, ніж іспанські учні.



Маріанна



То напевне, це завдяки тим українським освітянам, які «нічого не роблять на роботі»?!







Krecik Саша



Я вчитель. І перше, що мені спало на думку, що як же часто чую про те, які погані наші вчителі. А виявляється, що погана в них лише зарплата... Успіхів!!!







tbudchana



моя донька через два роки в Польщі виграла обласну олімпіаду з польської мови







Ludasja13



а вдома 90% цих дітей вчаться на трояки







Лариса



Мої діти, з класу, роз’їхалися по всьому світу і скрізь перші)), деякі через клас перестрибнули)). По хімії, фізиці показують кращі результати, ніж місцеві. Це Чехія, Франція, Польща, Португалія.







bambola



Італійська вчителька казала: я боюсь українців і молдаван. Наших дітей?



Вони на початку року не вміють говорити по-італійськи, на кінець року - вони відмінники!!!









Не могу комментировать Испанию, но знаю другое, то ли комплекс то ли менталитет, но наши родители сильно склонны переоценивать своих детей, видимо проецируют на них всё чего сами не смогли добиться.



Похвала нужна, но перехваливание ведёт к неадекватной самооценке и снижению соц.компетентности, ребенок думает что он лучше других, с такой установкой сложно социализироваться, наоборот если в чем то лучше, нужно как можно меньше это "светить" чтобы не бесить окружение.





По каким то старым традициям палку первенства в нашем обществе получают далеко не лучшие (или вы верите что Чивокуня/Зеленский в школе были лучшими?)



наше образование ориентировано на оценки. Ребенок из пижамы лезет чтобы получить высокий балл, это формирует 2й комплекс, оценки редко бывают объективными, у учителей есть свои любимчики, один быстро усваивает материал, другой медленно в итоге это может влиять на оценку и влияет.



В цивилизации от такого подхода давно отходят, больше акцентируя внимание на развитие самостоятельности и творческих качеств, поэтому с удовольствием раздают высокие баллы даже слабым ученикам.





Если ученик учится ради оценки о самостоятельности речь идти не может, как только перестанут ставить оценки вся мотивация сдуется, потому что по итогу кроме оценки мотивации нет.



У меня 2 последних года английский читала американка, раздавала пятерки направо и налево. Чтобы не получить на ее уроке "5" надо было ещё постараться. Домашних заданий по английскому не было, потому что было 2 урока в день (12 в неделю) считалось что если ещё и домашка будет вообще перегруз. Я так и не знаю кто лучше кто хуже знал этот предмет, у всех были сплошные 5ки.



С нашим менталитетом кажется оценки ого как круто, проблемы начнутся когда вдруг их не получится конвертировать в реализацию каких-то ожиданий. Реальность ударит перехваленных детей по голове и будет очень больно. Мое личное мнение. Перехваливать крайне вредно. Не могу комментировать Испанию, но знаю другое, то ли комплекс то ли менталитет, но наши родители сильно склонны переоценивать своих детей, видимо проецируют на них всё чего сами не смогли добиться.Похвала нужна, но перехваливание ведёт к неадекватной самооценке и снижению соц.компетентности, ребенок думает что он лучше других, с такой установкой сложно социализироваться, наоборот если в чем то лучше, нужно как можно меньше это "светить" чтобы не бесить окружение.По каким то старым традициям палку первенства в нашем обществе получают далеко не лучшие (или вы верите что Чивокуня/Зеленский в школе были лучшими?)наше образование ориентировано на оценки. Ребенок из пижамы лезет чтобы получить высокий балл, это формирует 2й комплекс, оценки редко бывают объективными, у учителей есть свои любимчики, один быстро усваивает материал, другой медленно в итоге это может влиять на оценку и влияет.В цивилизации от такого подхода давно отходят, больше акцентируя внимание на развитие самостоятельности и творческих качеств, поэтому с удовольствием раздают высокие баллы даже слабым ученикам.Если ученик учится ради оценки о самостоятельности речь идти не может, как только перестанут ставить оценки вся мотивация сдуется, потому что по итогу кроме оценки мотивации нет.У меня 2 последних года английский читала американка, раздавала пятерки направо и налево. Чтобы не получить на ее уроке "5" надо было ещё постараться. Домашних заданий по английскому не было, потому что было 2 урока в день (12 в неделю) считалось что если ещё и домашка будет вообще перегруз. Я так и не знаю кто лучше кто хуже знал этот предмет, у всех были сплошные 5ки.С нашим менталитетом кажется оценки ого как круто, проблемы начнутся когда вдруг их не получится конвертировать в реализацию каких-то ожиданий. Реальность ударит перехваленных детей по голове и будет очень больно. Мое личное мнение. Перехваливать крайне вредно.



Как-то всего намещано или я не понял.

Из моих наблюдений.

1.Да, есть родители, которым очень важны именно оценки и они готовы идти на некоторые махинации, чтобы эти оценки были лучще.

2. Среди учеников из Украины и стран бсовка есть и сильные ученики и слабые. Среди американцев есть и сильные и слабые.

3. Среди хороших учеников есть и общительные и необщительные. Равно как и средит слабых.

Поэтому никаких закономерностей не вижу.

НЕ знаю как хвалить или не хвалить, но за хорошие результаты тестов и экзаменов мы поощряем детей финансово. Да, скажем, что "молодец" и выдаем денюжку. Но это закладывает в ребенке в голове зависимость между выполненной работой и получением оплаты. А не грамот, вымпелов и медалей "Победитель соцсоревнования". Как-то всего намещано или я не понял.Из моих наблюдений.1.Да, есть родители, которым очень важны именно оценки и они готовы идти на некоторые махинации, чтобы эти оценки были лучще.2. Среди учеников из Украины и стран бсовка есть и сильные ученики и слабые. Среди американцев есть и сильные и слабые.3. Среди хороших учеников есть и общительные и необщительные. Равно как и средит слабых.Поэтому никаких закономерностей не вижу.НЕ знаю как хвалить или не хвалить, но за хорошие результаты тестов и экзаменов мы поощряем детей финансово. Да, скажем, что "молодец" и выдаем денюжку. Но это закладывает в ребенке в голове зависимость между выполненной работой и получением оплаты. А не грамот, вымпелов и медалей "Победитель соцсоревнования". rjkz

Повідомлень: 17467 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8606 раз. Подякували: 5424 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 01:50 Wirująświatła написав: ......... Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический.

........... ......... Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический............

Детский сад и сбоку бантик. Детский сад и сбоку бантик. ЛАД 2 Повідомлень: 34678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5334 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 02:46 Сибарит написав: Успіх написав: Ееее!

А чого перейменували гілку? Ееее!А чого перейменували гілку?

Чтобы нытье по поводу высоких цен стало офтопом 😁 Чтобы нытье по поводу высоких цен стало офтопом 😁

Проблема в том, что от того, что это нытьё станет оффтопом, проблема высоких цен не исчезнет.

Причём интересно, похоже, что быстрее всего растут цены на дешёвые продукты, являющиеся основными для более бедных слоёв населения. Правда, крупы пока вроде бы отстают. Редко покупаю, не могу ручаться. Проблема в том, что от того, что это нытьё станет оффтопом, проблема высоких цен не исчезнет.Причём интересно, похоже, что быстрее всего растут цены на дешёвые продукты, являющиеся основными для более бедных слоёв населения. Правда, крупы пока вроде бы отстают. Редко покупаю, не могу ручаться. ЛАД 2 Повідомлень: 34678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5334 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 03:33 Wirująświatła написав: Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.



Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.



Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.



Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.



Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".

............ Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом"............. Добросовестно прослушал 1-ю лекцию.

Совершенно не понял при чём тут ошибки логического мышления и их связь с EQ.

Необходимость системного подхода совершенно очевидна. Так же как и необходимость дробления большой и сложной задачи на более мелкие и ограниченные.

Просто не надо забывать о том, что эти более мелкие и ограниченные задачи являются только частью общей. И что объединение частей в систему не всегда равно их чисто механическому соединению (как в примере лектора с часами). Сумма частей не всегда равна арифметической сумме.

Лектор прекрасный. Если бы я был студентом, вероятно, с удовольствием посетил бы его лекции и возможно/вероятно дополнительные занятия.

Но неужели Виталий всерьёз думает, что взрослые и, полагаю, достаточно занятые люди готовы слушать цикл лекций для первокурсников и тратить на это массу времени? Тем более, что речь у лектора быстрая и слушать в сколько-нибудь ускоренном режиме не получается.

25 лекций по 1,5 часа - примерно 40 часов. Это без дополнительных занятий.

Я уж не буду говорить о категоризации любви.

Возможно, было бы полезнее выложить ссылку на текстовое изложение лекций. Если я правильно понял, оно есть. Читать быстрее, что-то можно и пропустить.

В первой лекции ничего нового для себя не услышал.



Я обещал, что не буду возражать против его постов с очень длинными цитатами, с изложением разных взглядов разных учёных. Поэтому на эту тему просто молчу. Хотя смысл этого мне тоже не понятен.



И ещё вопрос.

Как можно настолько не уважать основное, что отличает человека от других животных и выделяет его из животного царства? Рациональное мышление. То, что Виталий называет IQ.

У него IQ звучит почти как ругательство.



Думаю, что Виталий меня тоже не читает (или делает вид, что не читает). Так что от него ответа не будет.

Поэтому обращаю вопросы к Сибариту, если не затруднит.



Мне ещё одно не понятно. Почему человек, позиционирующий себя как специалист , не обсуждает все эти вопросы со специалистами, а не на нашем форуме? Это ещё было бы понятно для любителя, для человека, для которого всё это хобби.

Здесь, как понимаю, присутствуют представители разных профессий. Может, каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям?



P.s. У нас очередной налёт. Длительный.

Где-то приличный пожар с последующими взрывами уже не от прилётов. Добросовестно прослушал 1-ю лекцию.Совершенно не понял при чём тут ошибки логического мышления и их связь с EQ.Необходимость системного подхода совершенно очевидна. Так же как и необходимость дробления большой и сложной задачи на более мелкие и ограниченные.Просто не надо забывать о том, что эти более мелкие и ограниченные задачи являются только частью общей. И что объединение частей в систему не всегда равно их чисто механическому соединению (как в примере лектора с часами). Сумма частей не всегда равна арифметической сумме.Лектор прекрасный. Если бы я был студентом, вероятно, с удовольствием посетил бы его лекции и возможно/вероятно дополнительные занятия.Но неужели Виталий всерьёз думает, что взрослые и, полагаю, достаточно занятые люди готовы слушать цикл лекций для первокурсников и тратить на это массу времени? Тем более, что речь у лектора быстрая и слушать в сколько-нибудь ускоренном режиме не получается.25 лекций по 1,5 часа - примерно 40 часов. Это без дополнительных занятий.Я уж не буду говорить о категоризации любви.Возможно, было бы полезнее выложить ссылку на текстовое изложение лекций. Если я правильно понял, оно есть. Читать быстрее, что-то можно и пропустить.В первой лекции ничего нового для себя не услышал.Я обещал, что не буду возражать против его постов с очень длинными цитатами, с изложением разных взглядов разных учёных. Поэтому на эту тему просто молчу. Хотя смысл этого мне тоже не понятен.И ещё вопрос.Как можно настолько не уважать основное, что отличает человека от других животных и выделяет его из животного царства? Рациональное мышление. То, что Виталий называет IQ.У него IQ звучит почти как ругательство.Думаю, что Виталий меня тоже не читает (или делает вид, что не читает). Так что от него ответа не будет.Поэтому обращаю вопросы к, если не затруднит.Мне ещё одно не понятно. Почему человек, позиционирующий себя как, не обсуждает все эти вопросы со специалистами, а не на нашем форуме? Это ещё было бы понятно для любителя, для человека, для которого всё это хобби.Здесь, как понимаю, присутствуют представители разных профессий. Может, каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям?P.s. У нас очередной налёт. Длительный.Где-то приличный пожар с последующими взрывами уже не от прилётов. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 чер, 2025 04:05, всього редагувалось 2 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 34678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5334 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 03:53 ЛАД написав: Wirująświatła написав: Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.



Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.



Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.



Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.



Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом".

............ Пересмотрел не один десяток нейробиологов, у всех кого я видел высокий EQ. Наверное невозможно изучать мозг с низким EQ.Как просто он объяснил ошибки логического мышления (на 16й минуте) нашим восприятием.Очень рекомендую глянуть одним глазом поклонникам точных наук что их точность условная и надуманная.Человек сам провел между категориями границы, которых объективно не существует. По сути это меняет представление о добре и зле, о моральных нормах, делая эти понятия догматичными и надуманными.Только человек с высоким EQ может видеть ошибки IQ там, где все логично. Я приводил ранее пример почему невозможно "дружить умом"............. Добросовестно прослушал 1-ю лекцию.

Совершенно не понял при чём тут ошибки логического мышления и их связь с EQ.

Необходимость системного подхода совершенно очевидна. Так же как и необходимость дробления большой и сложной задачи на более мелкие и ограниченные.

Просто не надо забывать о том, что эти более мелкие и ограниченные задачи являются только частью общей. И что объединение частей в систему не всегда равно их чисто механическому соединению (как в примере лектора с часами). Сумма частей не всегда равна арифметической сумме.

Лектор прекрасный. Если бы я был студентом, вероятно, с удовольствием посетил бы его лекции и возможно/вероятно дополнительные занятия.

Но неужели Виталий всерьёз думает, что взрослые и, полагаю, достаточно занятые люди готовы слушать цикл лекций для первокурсников и тратить на это массу времени? Тем более, что речь у лектора быстрая и слушать в сколько-нибудь ускоренном режиме не получается.

Я уж не буду говорить о категоризации любви.

Возможно, было бы полезнее выложить ссылку на текстовое изложение лекций. Если я правильно понял, оно есть. Читать быстрее, что-то можно и пропустить.

В первой лекции ничего нового для себя не услышал.



Я обещал, что не буду возражать против его постов с очень длинными цитатами, с изложение разных взглядов разных учёных. Поэтому на эту тему просто молчу. Хотя смысл этого мне тоже не понятен.



И ещё вопрос.

Как можно настолько не уважать основное, что отличает человека от других животных и выделяет его из животного царства? Рациональное мышление. То, что Виталий называет IQ.

У него IQ звучит почти как ругательство.



Думаю, что Виталий меня тоже не читает (или делает вид, что не читает). Так что от него ответа не будет.

Поэтому обращаю вопросы к Сибариту, если не затруднит.



Мне ещё одно не понятно. Почему человек, позиционирующий себя как специалист , не обсуждает все эти вопросы со специалистами, а не на нашем форуме? Это ещё было бы понятно для любителя, для человека, для которого всё это хобби.

Здесь, как понимаю, присутствуют представители разных профессий. Может, каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям?



P.s. У нас очередной налёт. Добросовестно прослушал 1-ю лекцию.Совершенно не понял при чём тут ошибки логического мышления и их связь с EQ.Необходимость системного подхода совершенно очевидна. Так же как и необходимость дробления большой и сложной задачи на более мелкие и ограниченные.Просто не надо забывать о том, что эти более мелкие и ограниченные задачи являются только частью общей. И что объединение частей в систему не всегда равно их чисто механическому соединению (как в примере лектора с часами). Сумма частей не всегда равна арифметической сумме.Лектор прекрасный. Если бы я был студентом, вероятно, с удовольствием посетил бы его лекции и возможно/вероятно дополнительные занятия.Но неужели Виталий всерьёз думает, что взрослые и, полагаю, достаточно занятые люди готовы слушать цикл лекций для первокурсников и тратить на это массу времени? Тем более, что речь у лектора быстрая и слушать в сколько-нибудь ускоренном режиме не получается.Я уж не буду говорить о категоризации любви.Возможно, было бы полезнее выложить ссылку на текстовое изложение лекций. Если я правильно понял, оно есть. Читать быстрее, что-то можно и пропустить.В первой лекции ничего нового для себя не услышал.Я обещал, что не буду возражать против его постов с очень длинными цитатами, с изложение разных взглядов разных учёных. Поэтому на эту тему просто молчу. Хотя смысл этого мне тоже не понятен.И ещё вопрос.Как можно настолько не уважать основное, что отличает человека от других животных и выделяет его из животного царства? Рациональное мышление. То, что Виталий называет IQ.У него IQ звучит почти как ругательство.Думаю, что Виталий меня тоже не читает (или делает вид, что не читает). Так что от него ответа не будет.Поэтому обращаю вопросы к, если не затруднит.Мне ещё одно не понятно. Почему человек, позиционирующий себя как, не обсуждает все эти вопросы со специалистами, а не на нашем форуме? Это ещё было бы понятно для любителя, для человека, для которого всё это хобби.Здесь, как понимаю, присутствуют представители разных профессий. Может, каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям?P.s. У нас очередной налёт.

Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий?

Видео я смотреть даже не пытался, в текстовом виде, возможно, просмотрел бы, но не уверен.

При этом я нисколько не сомневаюсь в праве человека размещать именно ту информацию, которую он считает нужным. Заметьте, это делается в предназначенном для этого месте.

Сколько будет просмотров этих видео, совершенно не важно. Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий?Видео я смотреть даже не пытался, в текстовом виде, возможно, просмотрел бы, но не уверен.При этом я нисколько не сомневаюсь в праве человека размещать именно ту информацию, которую он считает нужным. Заметьте, это делается в предназначенном для этого месте.Сколько будет просмотров этих видео, совершенно не важно. Сибарит

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4383

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34