Сибарит написав: ЛАД написав:
Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать?
Если для этой специальности будет создана специальная ветка, не буду.
Если мне это будет не интересно, Я не буду туда заходить.
большой ответ ЛАДу.
вам и всем другим одновременно.
ОГРОМНАЯ ценность данного форума, если 90% веток мне неинтересны, я туда не захожу, и всем от этого хорошо.. я не забиваю голову лишним и не создаю местным шум о чём им писать, чтобы мне стало интересно. Ранее (до войны) я хотел создать ветку про коммерческую недвижимость, но у меня нет нужного контента, и надежды что "будет ветка найдутся и писатели" тоже нет.
Если каждый начнет выкладывать длинные посты по своей специальности в нужной ветке, будет мега круто, много в чём я не разбираюсь и читать книги по всем на свете темам не готов ни морально ни физически, могу спросить (в нужной ветке) фейслеса или сибарита (я вас спрашивал про валютную позицию банков и ваш ответ я помню, также помню ответы фейслеса/UA про недвижимость прогнозы UA про войну, для меня его прогнозы наиболее вероятные). Долярчика в лс я спрашиваю по его профессии (которую он на общак не хочет светить). Я им благодарен, что мне не нужно лопатить интернет, чтобы по данным темам что то полезное узнать.
Мои "длинные посты" это (примерно) 0,00000001% от того что написано по данной теме вообще. Если у людей нет времени искать информацию и затем читать её - хороший вариант ознакомиться с ней не ныряя глубоко. Кроме того инфа по психологии устаревает очень быстро, я выкладываю только самую актуальную.
Например я не привожу подробные описания девиаций, потому что на моменте сам не понимаю актуальны они или нет. Полностью в прошлое ушёл кататонический ступор, а когда-то он был широко распространен. Уходят в прошлое метафизическая интоксикация и сверхценные идеи. Вероятно через 5-10 лет это вообще перестанет встречаться в нашей культуре
. Свидетели Иегова ранее втирали свои идеи в любые уши, где то в 2000х перестали это делать. Сменилось поколение, а вместе с ним взгляд на вещи и соответственно изменилась фабула девиаций.
Уходит в прошлое детская преступность, в Украине/россии. А в Бразилии нет. Есть исследование что на Бразильскую детскую преступность влияет бедность. На нашу не влияет (то что мы бедная страна никто ж не отрицает?).
Появился кибербуллинг, о котором я пару лет назад сам ничего не знал.
Появился детский суицид (я приводил статистику по завершенным случаям в Украине).
Ранее считалось, что детского суицида не существует, нейропластичность и другие защитные механизмы дают сбой. Влияние интернета и эмоциональные дефициты.
У детей появился иррациональный страх перед незнакомыми людьми. Я их спрашиваю сделал ли тебе хоть один незнакомый человек что то плохое (хоть один эпизод). Эпизодов нет, а страх есть. Потому что насмотрелись фильмов про маньяков/убийц, без чёткого разделения реальности и беллетристики.
Не получится выучить психологию "раз и навсегда". Новое поколение подкинет задачи у которых нет решения - буллинг одна из них. Эмоциональные дефициты - другая. Отсюда и страх перед незнакомыми людьми. Страх и необоснованный отказ от коммуникаций это эмоциональные дефициты в чистом виде.