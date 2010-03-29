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#<1 ... 515516517518> Додано: Суб 07 чер, 2025 04:16 Сибарит написав: ..............

Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий? ..............Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий? Да это я понимаю.

Но хоть предположения, зачем специалисту , обсуждать все эти вопросы с, как минимум, дилетантами, если не с полными профанами?

И откуда такая ненависть к логическому/рациональному мышлению, к точным наукам?



При этом я нисколько не сомневаюсь в праве человека размещать именно ту информацию, которую он считает нужным. Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать? Да это я понимаю.Но хоть предположения, зачем, обсуждать все эти вопросы с, как минимум, дилетантами, если не с полными профанами?И откуда такая ненависть к логическому/рациональному мышлению, к точным наукам?Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать? ЛАД 2 Повідомлень: 34678 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5334 раз. Подякували: 4847 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 04:45 ЛАД написав: Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать? Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать?

Если для этой специальности будет создана специальная ветка, не буду.

Если мне это будет не интересно, Я не буду туда заходить. Если для этой специальности будет создана специальная ветка, не буду.Если мне это будет не интересно, Я не буду туда заходить. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8361 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6441 раз. Подякували: 21557 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 05:47 ЛАД написав: Wirująświatła написав: ......... Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический.

........... ......... Если бы я читал бандерлога, возможно он бы ответил почему, но вопрос риторический............

Детский сад и сбоку бантик. Детский сад и сбоку бантик. хай поки живе, в створеному ним проклятому світі, без бандерлога.

Колись я іще прийду за мозгами психолога

Чесно кажучи в мене також не завжди вистачає терпіння прочитати написане паном дохтором... поки рецептів не бачу є тільки класифікація девіацій та як проводилось дослідження а на реальні кейси пан психолог став жадним хай поки живе, в створеному ним проклятому світі, без бандерлога.Колись я іще прийду за мозгами психологаЧесно кажучи в мене також не завжди вистачає терпіння прочитати написане паном дохтором... поки рецептів не бачу є тільки класифікація девіацій та як проводилось дослідження а на реальні кейси пан психолог став жадним Banderlog

Повідомлень: 2833 З нами з: 24.06.14 Подякував: 111 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 06:20 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: Бетон значит ей повезло могли бы 34 сбить. значит ей повезломогли бы 34 сбить.

Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные. Не могли. Первый раз 17. Второй за год - 34. И сроки лишения прав тоже разные.

с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками? с трудом представляю как полиция будет за мной гоняться по тротуарам, перепрыгивая дастером бордюры. или ножками?

В Києві є кінна поліція В Києві є кінна поліція Faceless

Модератор Повідомлень: 36206 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1489 раз. Подякували: 8221 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 07:01 Сибарит написав: ЛАД написав: Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать? Если каждый начнёт выкладывать такие же длинные посты по своим специальностям, тоже не будете возражать?

Если для этой специальности будет создана специальная ветка, не буду.

Если мне это будет не интересно, Я не буду туда заходить. Если для этой специальности будет создана специальная ветка, не буду.Если мне это будет не интересно, Я не буду туда заходить.



большой ответ ЛАДу. вам и всем другим одновременно.





ОГРОМНАЯ ценность данного форума, если 90% веток мне неинтересны, я туда не захожу, и всем от этого хорошо.. я не забиваю голову лишним и не создаю местным шум о чём им писать, чтобы мне стало интересно. Ранее (до войны) я хотел создать ветку про коммерческую недвижимость, но у меня нет нужного контента, и надежды что "будет ветка найдутся и писатели" тоже нет.



Если каждый начнет выкладывать длинные посты по своей специальности в нужной ветке, будет мега круто, много в чём я не разбираюсь и читать книги по всем на свете темам не готов ни морально ни физически, могу спросить (в нужной ветке) фейслеса или сибарита (я вас спрашивал про валютную позицию банков и ваш ответ я помню, также помню ответы фейслеса/UA про недвижимость прогнозы UA про войну, для меня его прогнозы наиболее вероятные). Долярчика в лс я спрашиваю по его профессии (которую он на общак не хочет светить). Я им благодарен, что мне не нужно лопатить интернет, чтобы по данным темам что то полезное узнать.



Мои "длинные посты" это (примерно) 0,00000001% от того что написано по данной теме вообще. Если у людей нет времени искать информацию и затем читать её - хороший вариант ознакомиться с ней не ныряя глубоко. Кроме того инфа по психологии устаревает очень быстро, я выкладываю только самую актуальную.





Например я не привожу подробные описания девиаций, потому что на моменте сам не понимаю актуальны они или нет. Полностью в прошлое ушёл кататонический ступор, а когда-то он был широко распространен. Уходят в прошлое метафизическая интоксикация и сверхценные идеи. Вероятно через 5-10 лет это вообще перестанет встречаться в нашей культуре. Свидетели Иегова ранее втирали свои идеи в любые уши, где то в 2000х перестали это делать. Сменилось поколение, а вместе с ним взгляд на вещи и соответственно изменилась фабула девиаций.



Уходит в прошлое детская преступность, в Украине/россии. А в Бразилии нет. Есть исследование что на Бразильскую детскую преступность влияет бедность. На нашу не влияет (то что мы бедная страна никто ж не отрицает?).



Появился кибербуллинг, о котором я пару лет назад сам ничего не знал.



Появился детский суицид (я приводил статистику по завершенным случаям в Украине).

Ранее считалось, что детского суицида не существует, нейропластичность и другие защитные механизмы дают сбой. Влияние интернета и эмоциональные дефициты.





У детей появился иррациональный страх перед незнакомыми людьми. Я их спрашиваю сделал ли тебе хоть один незнакомый человек что то плохое (хоть один эпизод). Эпизодов нет, а страх есть. Потому что насмотрелись фильмов про маньяков/убийц, без чёткого разделения реальности и беллетристики.



Не получится выучить психологию "раз и навсегда". Новое поколение подкинет задачи у которых нет решения - буллинг одна из них. Эмоциональные дефициты - другая. Отсюда и страх перед незнакомыми людьми. Страх и необоснованный отказ от коммуникаций это эмоциональные дефициты в чистом виде. большойвам и всем другим одновременно.ОГРОМНАЯ ценность данного форума, если 90% веток мне неинтересны, я туда не захожу, и всем от этого хорошо.. я не забиваю голову лишним и не создаю местным шум о чём им писать, чтобы мне стало интересно. Ранее (до войны) я хотел создать ветку про коммерческую недвижимость, но у меня нет нужного контента, и надежды что "будет ветка найдутся и писатели" тоже нет.Если каждый начнет выкладывать длинные посты по своей специальности в нужной ветке, будет мега круто, много в чём я не разбираюсь и читать книги по всем на свете темам не готов ни морально ни физически, могу спросить (в нужной ветке) фейслеса или сибарита (я вас спрашивал про валютную позицию банков и ваш ответ я помню, также помню ответы фейслеса/UA про недвижимость прогнозы UA про войну, для меня его прогнозы наиболее вероятные). Долярчика в лс я спрашиваю по его профессии (которую он на общак не хочет светить). Я им благодарен, что мне не нужно лопатить интернет, чтобы по данным темам что то полезное узнать.Мои "длинные посты" это (примерно) 0,00000001% от того что написано по данной теме вообще. Если у людей нет времени искать информацию и затем читать её - хороший вариант ознакомиться с ней не ныряя глубоко. Кроме того инфа по психологии устаревает очень быстро, я выкладываю только самую актуальную.Например я не привожу подробные описания девиаций, потому что на моменте сам не понимаю актуальны они или нет. Полностью в прошлое ушёл кататонический ступор, а когда-то он был широко распространен. Уходят в прошлое метафизическая интоксикация и сверхценные идеи. Вероятно через 5-10 лет это вообще перестанет встречаться. Свидетели Иегова ранее втирали свои идеи в любые уши, где то в 2000х перестали это делать. Сменилось поколение, а вместе с ним взгляд на вещи и соответственно изменилась фабула девиаций.Уходит в прошлое детская преступность, в Украине/россии. А в Бразилии нет. Есть исследование что на Бразильскую детскую преступность влияет бедность. На нашу не влияет (то что мы бедная страна никто ж не отрицает?).Появился кибербуллинг, о котором я пару лет назад сам ничего не знал.Появился детский суицид (я приводил статистику по завершенным случаям в Украине).Ранее считалось, что детского суицида не существует, нейропластичность и другие защитные механизмы дают сбой. Влияние интернета и эмоциональные дефициты.У детей появился иррациональный страх перед незнакомыми людьми. Я их спрашиваю сделал ли тебе хоть один незнакомый человек что то плохое (хоть один эпизод). Эпизодов нет, а страх есть. Потому что насмотрелись фильмов про маньяков/убийц, без чёткого разделения реальности и беллетристики.Не получится выучить психологию "раз и навсегда". Новое поколение подкинет задачи у которых нет решения - буллинг одна из них. Эмоциональные дефициты - другая. Отсюда и страх перед незнакомыми людьми. Страх и необоснованный отказ от коммуникаций это эмоциональные дефициты в чистом виде. Wirująświatła

Повідомлень: 30226 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 07:26 Сибарит написав: Видео я смотреть даже не пытался, в текстовом виде, возможно, просмотрел бы, но не уверен. Видео я смотреть даже не пытался, в текстовом виде, возможно, просмотрел бы, но не уверен. Видео уникально потому что это не блогер, который ради хайпа расскажет что угодно, а реальный профессор стэнфордского университета и видео снято не на камеру как у Дробышевского, а лекция имевшая место March 29, 2010 для конкретной группы студентов.



Люди платят большие деньги чтобы попасть в тот университет и послушать, а здесь бесплатно и 100% без подвоха, берите - не хочу .



Про данного профессора есть инфа в интернете



https://goo.su/wl45ZW



так же есть его книги в т.ч. на русском

Сапольски, Р. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки

https://limbook.net/read/biologiya-dobr ... ection=2#2



бесплатно по ссылке. можете бегло ознакомиться о чем он говорит и пишет.



У нашего вида проблемы с жестокостью. Мы способны «вырастить» сотни ядерных грибов; мы знаем, что через вентиляцию метро или душевые лейки можно запустить ядовитый газ, что пассажирские самолеты могут превращаться в оружие, что с помощью обычного письма вполне реально заразить адресата сибирской язвой, что массовую резню представляют военной стратегией, что бомбы взрываются на рынках, что дети с автоматами устраивают кровавую бойню другим детям. Что в некоторых регионах мира каждый – от разносчика пиццы до пожарного – боится нападения. И это мы не говорим о насилии, действующем не напрямую, а исподволь: вспомним, например, про жестокое обращение с детьми, про жизнь национальных меньшинств в окружении символов, кричащих о превосходстве и силе большинства. Мы все существуем с оглядкой на угрозу, исходящую от себе подобных.



Если бы речь шла о насилии как таковом, то проблема легко решалась бы с помощью интеллекта. СПИД – это безоговорочное зло, значит, искореняем. Болезнь Альцгеймера – тоже. Шизофрения, рак, истощение, болезнетворные бактерии, глобальное потепление, нацелившиеся на Землю кометы – аналогично.



Вот только жестокость не желает помещаться ни в какие списки. И сложность с ней в том, что иногда она – явное зло, а иногда мы ничего против нее не имеем.



В этом и состоит главное утверждение данной книги: мы не ненавидим насилие. Мы ненавидим неправильное насилие, насилие в неправильном контексте (и боимся его). Видео уникально потому что это не блогер, который ради хайпа расскажет что угодно, а реальный профессор стэнфордского университета и видео снято не на камеру как у Дробышевского, а лекция имевшая место March 29, 2010 для конкретной группы студентов.Люди платят большие деньги чтобы попасть в тот университет и послушать, а здесь бесплатно и 100% без подвоха, берите - не хочуПро данного профессора есть инфа в интернететак же есть его книги в т.ч. на русскомСапольски, Р. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступкибесплатно по ссылке. можете бегло ознакомиться о чем он говорит и пишет. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 чер, 2025 08:10, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30226 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 07:51 Wirująświatła





имевшая место March 29, 2010





Так ето…

« инфа по психологии устаревает очень быстро»

Не, не буду смотреть. 😅





Чат жопати чокнувся. Як після цього йому довіряти))

Так ето…« инфа по психологии устаревает очень быстро»Не, не буду смотреть. 😅Чат жопати чокнувся. Як після цього йому довіряти)) Hotab Повідомлень: 15322 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2404 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 08:28 Сибарит написав: Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий? Помилуйте, как я могу отвечать на вопросы о том, что думает Виталий? это такая техника общения. лад у меня в чс и я его читаю только в чужих цитатах, другими словами он попросил вас его зацитировать. Как можно настолько не уважать основное, что отличает человека от других животных и выделяет его из животного царства? Рациональное мышление. То, что Виталий называет IQ. прикольно, когда вы (лад) обесценивали мой труд, а именно учёбу, диплом и опыт который я получил после нее, вас (лада) ничего не смущало. Но когда я не обесценивая IQ объясняю какие от него проблемы получило человечество, вдруг вас это триггерит.



Для вас ценность той или иной информации зависит от отношений с её источником. Какую бы глупость не написали бандерлог или хотаб вы всегда и во всем с ними согласны, но стоит мне выложить длинную цитату сразу претензии или цитата не на том языке, или не по теме интересной вам или слишком длинная или материал бессодержательный.





Это асоциальная позиция в которую вы сами себя вгоняете, говорит о том что вы настолько зависимы от своей конфликтности, что весь мир видите через эту призму. Тот с кем вы в конфликте всегда и во всём неправ. На этой почве у вас хронический дефицит общения.



Вы готовы общаться о чём угодно, о психологии, об американских школах, о ядерном оружии, не вникая глубоко в суть. Но так это не работает, alibob хорошо сказал что обсуждение многих вопросов происходит на уровне "волга впадает в Каспийское море". Были бы вы ребенком 5-10 лет такой уровень был бы приемлим, но доказывать взрослому человеку, что трава зеленая - перебор. Прочитайте хотя бы одну книгу о психологии, чтобы с вами было о чём общаться.



А чтобы общение продлилось подольше вы начинаете конфликтовать и спорить. Ради конфликта вы обесценили мой диплом, ошибочно думая что в отместку я буду вам 24/7 доказывать что он соответствует моим знаниям. До этого вы вкинули что психология не наука, вероятно думая что я 24/7 буду доказывать обратное и вы на халяву получите море общения. Здесь эта манипуляция работает почти со всеми... кроме меня.



Общаться с вами напрямую для меня нет никакого смысла. Добиваться вашей любви и уважения - неинтересно. Были бы вы моей любимой женщиной я бы подумал, но поскольку вы ей не являетесь пожизненный чс остаётся в силе. Общайтесь с теми кого вы уважаете. И впредь думайте 5 раз прежде чем кого то обесценивать, не добавят ли вас в чс.



и пару слов про IQ. Хотаб правильно загуглил, это вербализация дала библиотеку знаний накопленных человечеством. Но почему в огромной библиотеке нет ничего о том, как победить РАС, СДВГ и эмоциональные дефициты? Может потому что IQ само их и создало? И чтобы их преодолеть, оно должно само себя обнулить.



Представляете любую систему знаний, хотя бы частично обнуляющую саму себя? Психология - единственная наука которая это умеет и делает. На терапии тренер говорит "(...на какое то время) забудьте всё что вы когда либо знали, ваши принципы и моральные нормы, чтобы получить новый опыт". Забыть получается не у всех. Но тем не менее, даже самому маститому на свете учёному терапевт скажет "забудьте всё что вы до этого знали, иначе терапия не работает". Представляю ваше возмущение в ответ на эту просьбу..





модерация прошу не удалять это не претензии и не конфликт, обычный обмен мнениями. это такая техника общения. лад у меня в чс и я его читаю только в чужих цитатах, другими словами он попросил вас его зацитировать.прикольно, когда вы (лад) обесценивали мой труд, а именно учёбу, диплом и опыт который я получил после нее, вас (лада) ничего не смущало. Но когда я не обесценивая IQ объясняю какие от него проблемы получило человечество, вдруг вас это триггерит.Для вас ценность той или иной информации зависит от отношений с её источником. Какую бы глупость не написали бандерлог или хотаб вы всегда и во всем с ними согласны, но стоит мне выложить длинную цитату сразу претензии или цитата не на том языке, или не по теме интересной вам или слишком длинная или материал бессодержательный.Это асоциальная позиция в которую вы сами себя вгоняете, говорит о том что вы настолько зависимы от своей конфликтности, что весь мир видите через эту призму. Тот с кем вы в конфликте всегда и во всём неправ. На этой почве у вас хронический дефицит общения.Вы готовы общаться о чём угодно, о психологии, об американских школах, о ядерном оружии, не вникая глубоко в суть. Но так это не работает, alibob хорошо сказал что обсуждение многих вопросов происходит на уровне "волга впадает в Каспийское море". Были бы вы ребенком 5-10 лет такой уровень был бы приемлим, но доказывать взрослому человеку, что трава зеленая - перебор. Прочитайте хотя бы одну книгу о психологии, чтобы с вами было о чём общаться.А чтобы общение продлилось подольше вы начинаете конфликтовать и спорить. Ради конфликта вы обесценили мой диплом, ошибочно думая что в отместку я буду вам 24/7 доказывать что он соответствует моим знаниям. До этого вы вкинули что психология не наука, вероятно думая что я 24/7 буду доказывать обратное и вы на халяву получите море общения. Здесь эта манипуляция работает почти со всеми... кроме меня.Общаться с вами напрямую для меня нет никакого смысла. Добиваться вашей любви и уважения - неинтересно. Были бы вы моей любимой женщиной я бы подумал, но поскольку вы ей не являетесь пожизненный чс остаётся в силе. Общайтесь с теми кого вы уважаете. И впредь думайте 5 раз прежде чем кого то обесценивать, не добавят ли вас в чс.и пару слов про IQ. Хотаб правильно загуглил, это вербализация дала библиотеку знаний накопленных человечеством. Но почему в огромной библиотеке нет ничего о том, как победить РАС, СДВГ и эмоциональные дефициты? Может потому что IQ само их и создало? И чтобы их преодолеть, оно должно само себя обнулить.Представляете любую систему знаний, хотя бы частично обнуляющую саму себя? Психология - единственная наука которая это умеет и делает. На терапии тренер говорит "(...на какое то время) забудьте всё что вы когда либо знали, ваши принципы и моральные нормы, чтобы получить новый опыт". Забыть получается не у всех. Но тем не менее, даже самому маститому на свете учёному терапевт скажет "забудьте всё что вы до этого знали, иначе терапия не работает". Представляю ваше возмущение в ответ на эту просьбу..модерация прошу не удалять это не претензии и не конфликт, обычный обмен мнениями. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 07 чер, 2025 09:18, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30226 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 08:59 Wirująświatła



Но почему в огромной библиотеке нет ничего о том, как победить РАС, СДВГ





Це надто примітивно ти вибудував ланцюг.

Медицина не навчилась лікувати відгнившу і відпавшу руку. Але від цього цінність медицини і її значення не зменшилось Це надто примітивно ти вибудував ланцюг.Медицина не навчилась лікувати відгнившу і відпавшу руку. Але від цього цінність медицини і її значення не зменшилось Hotab Повідомлень: 15322 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2404 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 чер, 2025 09:15 вопрос залу, почему если человек украдёт айфон его накажут, а макаке за такую же кражу ничего не будет? Wirująświatła

Повідомлень: 30226 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2508 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 515516517518> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4383

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34