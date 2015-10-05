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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:16

  Hotab написав:Чат жопати чокнувся. Як після цього йому довіряти))

Никак.
Делегировать необходимость думать машине ещё рановато 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:18

  Wirująświatła написав:вопрос залу, почему если человек украдёт айфон его накажут, а макаке за такую же кражу ничего не будет?

Где-то мимо меня проскакивала информация про тюрьмы для обезьян 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:25

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:вопрос залу, почему если человек украдёт айфон его накажут, а макаке за такую же кражу ничего не будет?

Где-то мимо меня проскакивала информация про тюрьмы для обезьян 😁

гугл не подтверждает их наличие

Очень быстро мы поняли, кто в доме хозяин. Казалось, что макаки, которые делали на острове все, что хотели: бродили по аллеям, сидели на деревьях, играли, жевали, купались, - не обращают на нас никакого внимания. Но это было иллюзией. Разведка работала, бдительное око тайной полиции не дремало, контроль был тотальным. Малейший признак наличия у кого-нибудь чего-либо съедобного – тут же следовала операция по экспроприации. При мне шедшую рядом женщину атаковала пара хвостатых разбойников: вцепились так, что пока мирно хранившийся до этого на самом дне сумки шоколадный батончик не перешел к новым владельцам, отбиться было невозможно.

Еще в дороге наш гид провел целый инструктаж правил поведения в обезьяньем обществе. Кажутся симпатичными и ласковыми и хочется погладить – не стоит: легко могут поцарапать, ведь движения у макак гораздо более быстрые и резкие. Малышей – тем более: родители неподалеку и всегда готовы дать отпор. Нельзя нести упаковку сока, особенно ярких расцветок – многие обезьяны уже знают, что это вкусно. Нельзя иметь при себе даже самые маленькие конфеты – учуют и выпотрошат любую сумку. Даже бутылки с водой научились открывать. А если хотите сфотографироваться вместе – соблюдайте дистанцию не меньше полутора метров. Ближе – лучше повернуться к животному спиной.

Если у людей воспитанность приходит с возрастом, то в обезьяньем королевстве как в "Алисе в Стране чудес" – все наоборот: с годами приобретается нахальство, а вот дети и подростки ведут себя довольно скромно и мило, так что оставшаяся часть званого обеда прошла в "теплой, дружественной обстановке".

А вот драгоценности и украшения - цепочки, сережки, кулоны - или же смартфоны, очки, часы и прочие несъедобные вещи здесь не котируются. Пока, во всяком случае. Хотя бывали и прецеденты. Для таких нарушителей, преступивших местные законы, а также чересчур агрессивных обезьян на острове возведена настоящая тюрьма.

В общем, все как у людей
https://tengrinews.kz/travel-notes/neob ... an-370195/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:28

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Чат жопати чокнувся. Як після цього йому довіряти))

Никак.
Делегировать необходимость думать машине ещё рановато 😁

Та думати я машині і не довіряв (хоча тестував її на це).
Тут же фактаж. Причому безумовний. І знову ляп.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:32

  Hotab написав:
  Сибарит написав:
  Hotab написав:Чат жопати чокнувся. Як після цього йому довіряти))

Никак.
Делегировать необходимость думать машине ещё рановато 😁

Та думати я машині і не довіряв (хоча тестував її на це).
Тут же фактаж. Причому безумовний. І знову ляп.

Неотъемлемой частью процесса добывания информации является оценка ее достоверности. Вот тут нам и приходится думать, что машине не доступно. Что ей скормили, то она и съела.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:35

Для ржаки треба клікнути всю картінко..

Зображення
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:40

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Где-то мимо меня проскакивала информация про тюрьмы для обезьян 😁

гугл не подтверждает их наличие

А Вы у него спрашивали? 😁
https://www.google.com/search?q=%D1%82% ... e&ie=UTF-8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BC%D0%B0
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:56

Сибарит
правительство Индии придумало способ борьбы с особо опасными преступниками - обезьян «арестовывают».

Поймав нарушителя общественного порядка на месте преступления, например, за воровством продуктов, обезьяну в прямом смысле слова «вяжут». То есть перевязывают ей руки и ноги веревками и оставляют в одиночестве сидеть и размышлять над своими поступками. Потом ее сажают в клетку и возят по городу, чтобы те, кто пострадали от ее шаловливых лап смогли увидеть арестованную и одобрительно покричать вслед.

Возможно, это слишком жестокий метод. Но фактически он не приносит физического вреда животному. Кроме того, перед тем как объявить нарушителю амнистию, его осматривает ветеринар. Поэтому даже арест идет на пользу здоровью хулигана.

по вашей 2й ссылке не указаны сроки заключения.
В 1996 году в городе Патиала для обезьян была открыта тюрьма. Первый «заключённый» этой тюрьмы был «арестован» за нападение на людей. Чтобы поймать обезьян используют ловушки или стреляют в них транквилизаторами. «Досрочное» или «условное» освобождение в тюрьме не предусмотрены. В 2004 году в этой тюрьме находились десять обезьян[1].
ну и 10 арестантов это конечно серьёзно :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:59

  Hotab написав:Зображення

а тут я не понял...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:00

  Wirująświatła написав:вопрос залу, почему если человек украдёт айфон его накажут, а макаке за такую же кражу ничего не будет?

Тому що макака не є суб'єктом злочину.
Треба внести відповідні змини в КК України та навести лад з цими хвостатими ОПГ.
Де ти помітив Хотаба з айфоном?
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