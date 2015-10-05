Очень быстро мы поняли, кто в доме хозяин. Казалось, что макаки, которые делали на острове все, что хотели: бродили по аллеям, сидели на деревьях, играли, жевали, купались, - не обращают на нас никакого внимания. Но это было иллюзией. Разведка работала, бдительное око тайной полиции не дремало, контроль был тотальным. Малейший признак наличия у кого-нибудь чего-либо съедобного – тут же следовала операция по экспроприации. При мне шедшую рядом женщину атаковала пара хвостатых разбойников: вцепились так, что пока мирно хранившийся до этого на самом дне сумки шоколадный батончик не перешел к новым владельцам, отбиться было невозможно.Еще в дороге наш гид провел целый инструктаж правил поведения в обезьяньем обществе. Кажутся симпатичными и ласковыми и хочется погладить – не стоит: легко могут поцарапать, ведь движения у макак гораздо более быстрые и резкие. Малышей – тем более: родители неподалеку и всегда готовы дать отпор. Нельзя нести упаковку сока, особенно ярких расцветок – многие обезьяны уже знают, что это вкусно. Нельзя иметь при себе даже самые маленькие конфеты – учуют и выпотрошат любую сумку. Даже бутылки с водой научились открывать. А если хотите сфотографироваться вместе – соблюдайте дистанцию не меньше полутора метров. Ближе – лучше повернуться к животному спиной.Если у людей воспитанность приходит с возрастом, то в обезьяньем королевстве как в "Алисе в Стране чудес" – все наоборот: с годами приобретается нахальство, а вот дети и подростки ведут себя довольно скромно и мило, так что оставшаяся часть званого обеда прошла в "теплой, дружественной обстановке".А вот драгоценности и украшения - цепочки, сережки, кулоны - или же смартфоны, очки, часы и прочие несъедобные вещи здесь не котируются. Пока, во всяком случае. Хотя бывали и прецеденты. Для таких нарушителей, преступивших местные законы, а также чересчур агрессивных обезьян на острове возведена настоящая тюрьма.В общем, все как у людей