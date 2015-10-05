Додано: Суб 07 чер, 2025 10:21

Hotab написав: Wirująświatła



Но почему в огромной библиотеке нет ничего о том, как победить РАС, СДВГ





Це надто примітивно ти вибудував ланцюг.

Медицина не навчилась лікувати відгнившу і відпавшу руку. Але від цього цінність медицини і її значення не зменшилось Це надто примітивно ти вибудував ланцюг.Медицина не навчилась лікувати відгнившу і відпавшу руку. Але від цього цінність медицини і її значення не зменшилось



Характерный признак госпитальных штаммов возбудителей являются их устойчивость к антимикробным препаратом, а также их систематическое выделение от больных, медицинского персонала и объектов внешней среды. Список возбудителей ВБИ с каждым разом только растет. В соответствии с действующей и в настоящее время классификацией экспертов ВОЗ (1979), возбудителей по степени патогенности делят на три группы: Первой группе относятся облигатно-патогенные возбудители, которые вызывают заболевание у здоровых людей.



Теория Аарона Бека, также известная как когнитивная терапия (КПТ), утверждает, что эмоции и поведение человека определяются его когнициями, то есть мыслями, убеждениями и восприятием мира. По мнению Бека, дисфункциональные когниции, такие как негативные автоматические мысли и когнитивные искажения, могут приводить к эмоциональным и поведенческим проблемам, таким как тревога и депрессия

Основные принципы теории наблюдения А. Бека:

Когнитивная модель:

В основе КПТ лежит идея о том, что наши мысли, или когниции, влияют на наши чувства и поведение.

Автоматические мысли:

Это непроизвольные, быстро возникающие мысли, часто негативные, которые возникают в ответ на события.

Когнитивные искажения:

Это ошибки в мышлении, которые приводят к неправильной интерпретации событий. Например, катастрофизация (уверенность в худшем исходе), чёрно-белое мышление (восприятие мира в крайностях) или персонализация (склонность винить себя во всём).

Базовые убеждения:

Это глубинные установки о себе, других людях и мире, сформированные в раннем детстве.



я ценность IQ не обнулял, просто указал на проблемы которые он вызывает. Возьмём твой кейс с больницамичеловек считающий что медицина - абсолютное благо как бы не в теме. Помимо побочки от препаратов есть еще и специфические больничные бактерии. Так же и у IQ есть "токсины", влияющие на работу психики. Впервые это открыл Бэктеория которую до сих пор никто не оспорил.к этому списку надо добавить навязчивые состояния, зацикливания и другие виды эмоционально-Когнитивных нарушений которых у макак нет. Например половые преступления.