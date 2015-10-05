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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:09

  UA написав:Тому що макака не є суб'єктом злочину.
вот именно. Либо законодательства стран типа Индии или Шри Ланки легализирует макак как субъектов права, либо их наказание и тюрьмы = издевательство над животными. Если макака живёт рядом с людьми у неё должны быть права и обязанности. Свободу попугаям!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:21

  Hotab написав:Wirująświatła

Но почему в огромной библиотеке нет ничего о том, как победить РАС, СДВГ


Це надто примітивно ти вибудував ланцюг.
Медицина не навчилась лікувати відгнившу і відпавшу руку. Але від цього цінність медицини і її значення не зменшилось

я ценность IQ не обнулял, просто указал на проблемы которые он вызывает. Возьмём твой кейс с больницами

Характерный признак госпитальных штаммов возбудителей являются их устойчивость к антимикробным препаратом, а также их систематическое выделение от больных, медицинского персонала и объектов внешней среды. Список возбудителей ВБИ с каждым разом только растет. В соответствии с действующей и в настоящее время классификацией экспертов ВОЗ (1979), возбудителей по степени патогенности делят на три группы: Первой группе относятся облигатно-патогенные возбудители, которые вызывают заболевание у здоровых людей.


человек считающий что медицина - абсолютное благо как бы не в теме. Помимо побочки от препаратов есть еще и специфические больничные бактерии. Так же и у IQ есть "токсины", влияющие на работу психики. Впервые это открыл Бэк
Теория Аарона Бека, также известная как когнитивная терапия (КПТ), утверждает, что эмоции и поведение человека определяются его когнициями, то есть мыслями, убеждениями и восприятием мира. По мнению Бека, дисфункциональные когниции, такие как негативные автоматические мысли и когнитивные искажения, могут приводить к эмоциональным и поведенческим проблемам, таким как тревога и депрессия
теория которую до сих пор никто не оспорил.

Основные принципы теории наблюдения А. Бека:
Когнитивная модель:
В основе КПТ лежит идея о том, что наши мысли, или когниции, влияют на наши чувства и поведение.
Автоматические мысли:
Это непроизвольные, быстро возникающие мысли, часто негативные, которые возникают в ответ на события.
Когнитивные искажения:
Это ошибки в мышлении, которые приводят к неправильной интерпретации событий. Например, катастрофизация (уверенность в худшем исходе), чёрно-белое мышление (восприятие мира в крайностях) или персонализация (склонность винить себя во всём).
Базовые убеждения:
Это глубинные установки о себе, других людях и мире, сформированные в раннем детстве.
к этому списку надо добавить навязчивые состояния, зацикливания и другие виды эмоционально-Когнитивных нарушений которых у макак нет. Например половые преступления.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:27

  Wirująświatła написав:
Основные принципы теории наблюдения А. Бека:
Когнитивная модель:
В основе КПТ лежит идея о том, что наши мысли, или когниции, влияют на наши чувства и поведение.

Ок, это давно известно.
Что он предлагает делать, чтобы избавляться от негатива в мыслях?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:57

Wirująświatła
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