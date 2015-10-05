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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:34
Сибарит написав:
Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью.
Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:39
Hotab написав:
Я тому і не став.
Якщо Віталя вперше в житті зустрів слова «образа», яка в залежності від контексту може бути як «обіда» , так і «оскорблєніє», то попереду ще багато чудних відкриттів. А слів подібних дійсно повно.
гавно и мармелад тоже можно называть одинаково и менять значение в зависимости от контекста. Сколько там слов было у элочки людоедки? речь шла о нейролингвистике а не о трудностях перевода.
Про трудности перевода написал не я а rjkz и Сибарит комментил его пост, ты же какого то хера вплёл туда меня.
Либо ты не следишь за логикой того что пишется, либо не хватает IQ систематизировать что нейролингвистика (о чем шла речь) не занимается сложностями переводами с одного языка на другой.
Она указывает на способы обработки невербальной информации в вербальную в разных языках. Об этом шла речь, что способы отличаются в зависимости от традиций синтаксиса. И тут бац ты сам делаешь вывод что в украинском языке синтаксис отличается от русского. Бинго. Об этом и шла речь, ты же решил что речь о чём то другом и зачем то начал спорить.
ранее я говорил что можно совсем без вербальности, в случае с "оскорблением" можно и без этого слова жить. Как и без любого другого.
***-***
на самом деле ты ищешь любой спор-конфликт, чтобы принять в нем участие. Не вникая в предмет. ЛАД-2. Тебя нафиг не интересует ни психология ни нейролингвистика. Поэтому ты и встрял не в тему с критикой в мой адрес, не понимая от слова них.я о чём шла речь.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 чер, 2025 10:02, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:53
Wirująświatła написав:
Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе.
Не хочу показаться навязчивым, но я опять про терминологию.
Единственная расшифровка аббревиатуры IQ, которую я нашел, индекс интеллекта. При этом EQ определяется как эмоциональный интеллект.
Я правильно понимаю, что под IQ подразумевается интеллектуальный интеллект?
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Додано: Вів 10 чер, 2025 09:58
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе.
Не хочу показаться навязчивым, но я опять про терминологию.
Единственная расшифровка аббревиатуры IQ, которую я нашел, индекс интеллекта. При этом EQ определяется как эмоциональный интеллект.
Я правильно понимаю, что под IQ подразумевается интеллектуальный интеллект?
в моем понимании IQ = вербальный интеллект, EQ = эмоциональный.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:02
Спочатку:
Wirująświatła написав:
в украинском языке нет слова оскорбление (жопа есть, а слова нет). очень удобно - оскорбляй кого хочешь, если слова нет то и предъявить нечего.
Потім:
И тут бац ты сам делаешь вывод что в украинском языке синтаксис отличается от русского.
Точно «я робиш вивод»?))
Чи це ти зробив для себе чудне відкриття?))
Тебя нафиг не интересует ни психология ни нейролингвистика. Поэтому ты и встрял не в тему с критикой в мой адрес, не понимая от слова них.я о чём шла речь.
Віталя, ти якийсь ранімий)) Нема мозоля на оце все?))
Нагадай свій EQ?
Я дійсно пролистую твої простині, як роблять це мабуть майже всі, про що тобі не раз казали.
Інколи читаю твої особисті думки. Тому реагую лише на них))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 10 чер, 2025 10:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:04
Hotab написав:
Точно «я робиш вивод»?))
ты ПРОСТЫХ ШУТОК НЕ ПОНИМАЕШЬ? "очень удобно - оскорбляй кого хочешь, если слова нет то и предъявить нечего". - ШУТКА. Без любого слова можно обойтись и вообще без речи. Я тебе хз когда говорил что основное мышление эволюции EQ. Там нет слов, только ощущения. А 2 дня назад ещё и накидал кучу цитат как живут павианы без IQ.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 чер, 2025 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:09
Wirująświatła
ты ПРОСТЫХ ШУТОК НЕ ПОНИМАЕШЬ? "очень удобно - оскорбляй кого хочешь, если слова нет то и предъявить нечего". - ШУТКА.
Я не тільки зі своїм низьким ікью розпізнав тут шутку, а навіть посміхнувся))
Але про відстутність слова ж не було шуткою. І це стали серйозно обговорювати. Ти виявився не готовий і почав псіхувати))
Добре, якщо тобі неприємно, я не буду продовжувати))
Я тебе хз когда говорил что основное мышление эволюции EQ. Там нет слов, только ощущения.
Памʼятаю.
А я тобі давно казав що це надумана тобою куйня))
І ти винайшов чарівну пілюлю і носишся з нею))
Я колись так монтажну піну для себе відкрив, і дув її всюди в ремонтах своїми руками як дурачок.
Поки не зрозумів, що все має своє призначення, а універсального і найбільш важливого не існує.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 10 чер, 2025 10:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:11
Hotab написав:
почав псіхувати))
хвалишься своим неумением распознавать состояние оппонента? у меня сейчас хорошее настроение) продолжай пожалуйста)
Hotab написав:
Я дійсно пролистую твої простині, як роблять це мабуть майже всі, про що тобі не раз казали.
тогда и не встревай не в тему. либо вникай в написанное. Я не собираюсь тут развлекать тебя или лада. Не хочешь узнать что-то новое? мне жаль, но это твои когнитивные проблемы.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:13
Wirująświatła
у меня сейчас хорошее настроение)
«Я не хочу писати… я не хочу писати… я не хочу писати… я не уписявся…»))
Не хочешь узнать что-то новое? мне жаль, но это твои когнитивные проблемы.
Не ображайся . Так завжди буває, коли ти робиш щось таке, на що нема запиту від інших. Ти ж мав це розуміти, коли починав. І не очікувати, що тебе будуть читати, хвалити і дякувати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 10 чер, 2025 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 10:14
Hotab написав:Wirująświatła
у меня сейчас хорошее настроение)
«Я не хочу писати… я не хочу писати… я не хочу писати… я не уписявся…»))
так сначала пописяй, а потом пиши. я подожду... по хорошему ты на серьёзном форуме, либо вникай, либо не комментируй. Комментировать не вникая - демонстрировать всем свою глупость.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 чер, 2025 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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