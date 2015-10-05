Додано: Вів 10 чер, 2025 09:39

Hotab написав: Я тому і не став.

Якщо Віталя вперше в житті зустрів слова «образа», яка в залежності від контексту може бути як «обіда» , так і «оскорблєніє», то попереду ще багато чудних відкриттів. А слів подібних дійсно повно. Я тому і не став.Якщо Віталя вперше в житті зустрів слова «образа», яка в залежності від контексту може бути як «обіда» , так і «оскорблєніє», то попереду ще багато чудних відкриттів. А слів подібних дійсно повно.

гавно и мармелад тоже можно называть одинаково и менять значение в зависимости от контекста. Сколько там слов было у элочки людоедки? речь шла о нейролингвистике а не о трудностях перевода.Про трудности перевода написал не я а rjkz и Сибарит комментил его пост, ты же какого то хера вплёл туда меня.Либо ты не следишь за логикой того что пишется, либо не хватает IQ систематизировать что нейролингвистика (о чем шла речь) не занимается сложностями переводами с одного языка на другой.Она указывает на способы обработки невербальной информации в вербальную в разных языках. Об этом шла речь, что способы отличаются в зависимости от традиций синтаксиса. И тут бац ты сам делаешь вывод что в украинском языке синтаксис отличается от русского. Бинго. Об этом и шла речь, ты же решил что речь о чём то другом и зачем то начал спорить.ранее я говорил что можно совсем без вербальности, в случае с "оскорблением" можно и без этого слова жить. Как и без любого другого.***-***на самом деле ты ищешь любой спор-конфликт, чтобы принять в нем участие. Не вникая в предмет. ЛАД-2. Тебя нафиг не интересует ни психология ни нейролингвистика. Поэтому ты и встрял не в тему с критикой в мой адрес, не понимая от слова них.я о чём шла речь.