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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 530531532533534>
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:16

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Обидеть (оскорбить) и обидеться (обижаться) - не путай

обидеть ребенка = оскорбить? Берем такое предложение "отказом в покупке сладостей вы рискуете обидеть ребёнка". ты не купил ребенку мороженое-конфету, тем самым оскорбил его? загугли что такое оскорбление. и кто тут путает.
Не всяка обіда є оскорблєнієм, але всяке оскорблєніє є обідой. От і все
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:19

  Hotab написав:Я колись так монтажну піну для себе відкрив, і дув її всюди в ремонтах своїми руками як дурачок.
Поки не зрозумів, що все має своє призначення, а універсального і найбільш важливого не існує.

Вы попали в стандартную ловушку гонки за прогрессом. Не все новинки одинаково полезны. Нечего изменять старой доброй синей изоленте 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:20

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
Обидеть (оскорбить) и обидеться (обижаться) - не путай

обидеть ребенка = оскорбить? Берем такое предложение "отказом в покупке сладостей вы рискуете обидеть ребёнка". ты не купил ребенку мороженое-конфету, тем самым оскорбил его? загугли что такое оскорбление. и кто тут путает.
Не всяка обіда є оскорблєнієм, але всяке оскорблєніє є обідой. От і все
а в другом языке обида это обида, а оскорбление это оскорбление - разные способы вербализации. Которые изучает нейролингвистика. О чём я тоже говорил ранее IQ зависит в т.ч. от синтаксиса языка, который используется.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 чер, 2025 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:21

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:обидеть ребенка = оскорбить? Берем такое предложение "отказом в покупке сладостей вы рискуете обидеть ребёнка". ты не купил ребенку мороженое-конфету, тем самым оскорбил его? загугли что такое оскорбление. и кто тут путает.
Не всяка обіда є оскорблєнієм, але всяке оскорблєніє є обідой. От і все
а в другом языке обида это обида, а оскорбление это оскорбление - разные способы вербализации. Которые изучает нейролингвистика.
А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:21

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересно, никому не кажется, что это демонстрация того, что EQ приводит (или может приводить) к нелогичным/нерациональным решениям.

Я не уверен, что правильно понимаю терминологию. Мне все время кажется, что эмоциональное поведение противопоставляется формальному тесту на логику.
Если речь о том, что под влиянием эмоций мы иногда совершаем нерациональные поступки, то это не вызывает сомнений.
візьмем для прикладу автомобіль. Потужність мотора буде iq. Но не потужністю мотора визначається напрямок руху.
Он один хоче філіпінку інший поросячий хрящик. Це не від iq, від iq буде залежать швидкість отримання бажаного. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:24

Wirująświatła

по хорошему ты на серьёзном форуме, либо вникай, либо не комментируй. Комментировать не вникая - демонстрировать всем свою глупость.


Та ну все вже , не дуйся))
Розійшовся))
То у тебе «я шучу, а ти шуток не понімаєш», то «ти на серйозном форуме»))
А отакий ти всюди))

Тут всім різнуло твоє «нема такого слова». І тобі це пояснюють другий день))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:26

  Faceless написав:А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
плохо что. вербализация была придумана для повышения точности мышления, а не его снижения до 105 чувств и 55 состояний которые EQ прекрасно обрабатывает без вербальных костылей
  Hotab написав:То у тебе «я шучу, а ти шуток не понімаєш», то «ти на серйозном форуме»))
А отакий ти всюди))
то есть серьёзные люди никогда не шутят?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 чер, 2025 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:27

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
плохо что. вербализация была придумана для повышения точности мышления, а не его снижения до 105 чувств и 55 состояний которые EQ прекрасно обрабатывает без вербальных костылей
А що там EQ каже про душніл і зануд?
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:29

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
плохо что. вербализация была придумана для повышения точности мышления, а не его снижения до 105 чувств и 55 состояний которые EQ прекрасно обрабатывает без вербальных костылей
А що там EQ каже про душніл і зануд?

напомните какая душнила доебалась к шутке а другая до одинакового значение слов сны и мечты? к вам та же просьба, если тема вам неинтересна - не начинать споров паприколу. у вас вроде норм с IQ, чтобы увидеть как это тупо. Здесь же не СИЗО.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 чер, 2025 10:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:29

Wirująświatła

то есть серьёзные люди никогда не шутят?


Різні є.
Он у тебе «ти на серьозном форуме!! Не смєй так дєлать!» 😅

у вас вроде норм с IQ чтобы увидеть как это тупо.


Віталя продовжував давати цифри ікью і айкью через кран монітору, оцінював психічне здоровʼя незнайомим людям))
Такі спеціалісти пропадають))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 10 чер, 2025 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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