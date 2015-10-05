Banderlog написав:візьмем для прикладу автомобіль. Потужність мотора буде iq. Но не потужністю мотора визначається напрямок руху. Он один хоче філіпінку інший поросячий хрящик. Це не від iq, від iq буде залежать швидкість отримання бажаного.
Определив один параметр, было бы логично определись и второй. Позволю себе добавить в Ваш пример определение eq как расстояния до желаемой цели. Т.к. свининой хрящик модно найти значительно ближе,чем филлипинку, получим, что iq вообще пофигу 😁
Banderlog написав:візьмем для прикладу автомобіль. Потужність мотора буде iq. Но не потужністю мотора визначається напрямок руху. Он один хоче філіпінку інший поросячий хрящик. Це не від iq, від iq буде залежать швидкість отримання бажаного.
Определив один параметр, было бы логично определись и второй. Позволю себе добавить в Ваш пример определение eq как расстояния до желаемой цели. Т.к. свининой хрящик модно найти значительно ближе,чем филлипинку, получим, что iq вообще пофигу 😁
к моему удивлению бандерлог прав. на счёт цены хз, павианы ради самки переходят из одной стаи в другую, попадая на самый низ иерархии. Что в своей стае самок нет? Получается с нужными ощущениями нет. Даже для павианов не весь секс одинаковый.
Faceless написав:Не всяка обіда є оскорблєнієм, але всяке оскорблєніє є обідой. От і все
а в другом языке обида это обида, а оскорбление это оскорбление - разные способы вербализации. Которые изучает нейролингвистика.
А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
ну тіпа допустис в моєму лексиконі є одне слово для огочатись. А в високоемоційної людини їх допустим 9 там сумувати, тоскувати, впадати в унинію в депресію і тд і тп. І чим більше тих термінів є в людини чи народу тим тоньше поніманіє своїх та чужих емоцій) І іще, допустим візьмем російське слово бєшений, перекласти його українською щоб в ньому залишився позітів не вийде
Wirująświatła написав:а в другом языке обида это обида, а оскорбление это оскорбление - разные способы вербализации. Которые изучает нейролингвистика.
А десь бачити сни і мріяти одне й те саме. І шо?
ну тіпа допустис в моєму лексиконі є одне слово для огочатись. А в високоемоційної людини їх допустим 9 там сумувати, тоскувати, впадати в унинію в депресію і тд і тп. І чим більше тих термінів є в людини чи народу тим тоньше поніманіє своїх та чужих емоцій) І іще, допустим візьмем російське слово бєшений, перекласти його українською щоб в ньому залишився позітів не вийде
Не знаю, насколько это правильно, но встречал и выражение "скажений успіх" (ничего личного)
https://www.shalenabilka.com/ в немедицинском смысле у слова бешенный есть положительные значения как в русском так и в украинском. Как крайняя степень чего то позитивного. Иногда отсутствием логики страдает и IQ. В любом случае, на ощущениях мы понимаем "бешенный" в контексте это суперхорошо или опасная патология. Надо говорить, что понимание этой разницы контекстов - работа EQ?
Тут не зовсім то. В російській ці слова мають прямі аналоги. Давай візьмем інше не про емоції. Приміром українці дітей виховують, росіяни воспітують, італійською educazione ( дослівно вивести в люди),англійською це upbringing. Ніби говорим всі про одне, но смислове забарвлення між переховати і вигодувати чуйствується?
Тут не зовсім то. В російській ці слова мають прямі аналоги. Давай візьмем інше не про емоції. Приміром українці дітей виховують, росіяни воспітують, італійською educazione ( дослівно вивести в люди),англійською це upbringing. Ніби говорим всі про одне, но смислове забарвлення між переховати і вигодувати чуйствується?
Таких історій насправді дуже багато. Така собі заніматєльна лінгвістика
Итак, мы подошли к вопросу о регуляции эмоций с помощью мыслей. Мысли контролировать трудно (вспомните – «не думай о красной обезьяне…»), но эмоции еще труднее
на этом фундаменте стоит теория Дамасио о соматических маркерах. Выбор между вариантами нуждается в дорогостоящем для мозга взвешивании всех за и против. Но этот выбор также не отрицает и участия соматических маркеров – внутренних ощущений от возможных результатов действий, т. е. как человек будет себя чувствовать в случае реализации того или иного варианта. Проигрывание ощущений происходит в лимбической системе, о результатах докладывается в вмПФК. И это не просто мысленный эксперимент, это эмоциональный эксперимент, приложение эмоциональной памяти к будущим вероятностям