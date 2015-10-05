Таких історій насправді дуже багато. Така собі заніматєльна лінгвістика
Але треба її залишити в спокої, бо Віталя каже що суть його постів була зовсім в іншому, і йому не подобається що ми не зримо в корінь.
«Спочатку ти кажеш , що пишеш для себе і ти є єдина людина на цьому форумі, яка не потребує чужого одобрєнія і не залежить від думок інших, а потім кажеш «ти оце не пиши, а пиши оце, і взагалі або читай що я пишу, або мовчи» 😅😅
Итак, мы подошли к вопросу о регуляции эмоций с помощью мыслей. Мысли контролировать трудно (вспомните – «не думай о красной обезьяне…»), но эмоции еще труднее
на этом фундаменте стоит теория Дамасио о соматических маркерах. Выбор между вариантами нуждается в дорогостоящем для мозга взвешивании всех за и против. Но этот выбор также не отрицает и участия соматических маркеров – внутренних ощущений от возможных результатов действий, т. е. как человек будет себя чувствовать в случае реализации того или иного варианта. Проигрывание ощущений происходит в лимбической системе, о результатах докладывается в вмПФК. И это не просто мысленный эксперимент, это эмоциональный эксперимент, приложение эмоциональной памяти к будущим вероятностям
Сибарит написав:Это проверка, заметит ли кто-то повтор?
смысл не в повторе, а в его логике. После спора о том, что слова могут иметь противоположные по смыслу значения ("сумашедший") логичен вопрос, а как тогда они регулируют эмоции и вообще поведение?
давно писал, что все беды человека от ошибок кодирования эмоциональной информации в вербальную. Мама увидевшая в дочери "злых духов" ошибочно вербализировала какую-то другую эмоциональную информацию. Или другой пример, есть мысли которые (не сразу) вызывают эмоциональные дефициты, асоциальное поведение, депрессии.
по ссылке в подробностях описано как эта кодировка происходит. Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая системы, кортизол нейромедиаторы, электрохимия нейронных связей, митохондрии которые вырабатывают для этого всего энергию, зоны мозга которые испытывают голодание.
Обо всём этом я еще буду писать для тех, кто знает не всё. Могу цитатами на русском/английском, могу своими словами, мне без разницы.
ранее (когда то давно) я писал что 1е враги ребенка - его родители. Конечно я не имею в виду формулу что все родители враги. У 90% детей врагов нет вообще, но если взять остальные 10% в первых строчках будут родители, далее соседи, учителя и воспитатели, потом одноклассники и интернет знакомые. А педофилы (которых все люто боятся) где-то займут почётное 43е место в данном рейтинге, настолько их мало, что встретить в лесу депутата рады и педофила вероятность одинаковая.
К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. Для EQ фобия без видимой причины - психическое расстройство. Если макака 24/7 будет бояться орла или гиену, она сойдёт с ума, потому что страх забьёт остальные эмоции. Мама убившая дочку сошла с ума тоже вероятно по причине фобии, боялась злых духов без видимой причины, вызывающей страх.
Был такой кейс, женщина около 30- риелтор показывает мне помещение, звонит ей дочка (школьница, возраст не знаю) типа что уроки закончились. Мама ей говорит сиди в школе я через час за тобой заеду. Спрашиваю, куда она повезет ребенка в разгар рабочего дня? Домой. у-п-с. Спрашиваю, а что как то самой добраться никак? оказывается есть маршрутка, от остановки идти 300 метров, но мама боится. Контрольный выстрел, кого боимся? Ну вы догадались кого. Я не стал ей читать лекцию про фобии, пусть на своём опыте взвесит ресурсы которые съедает страх и реальные риски. Если она загуглит / изучит сколько болезней вызывает смерть, с высокой вероятностью поедет крышей. Или натянет на дочку скафандр.
30- риелтор все робить правильно. 1. Колись, давно (при совку та навіть ще в лихі 90 ті) коли дитину на вулиці ображали чи кудись тягли, абсолютна більшість дорослих втрутились б в ситуацію, не пройшли б мимо. Зараз пройдуть, не втрутяться... 2. При тому ж совку діагностованих шизофреників тримали в психінтернатах (типу Гливахи під Києвом). Зараз права пацієнтів та подібна маячня. Вони вільно ходять по вулицям... Дільничним інспекторам все пох. Лише кришування наркоточок не пох. Об'єктивно вулиця значно більш небезпечна ніж 40 років тому. Бережіть свої дітей Хоча молодь зараз переважно котиків собак заводить, а ні дітей. Вищенаписане стає менш актуальним.
Wirująświatła написав:............ К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. ..........
По-моему, это как раз топ-угроза со стороны ЕQ. Для IQ логично опираться на статистику.
ЛАД написав:Интересно, никому не кажется, что это демонстрация того, что EQ приводит (или может приводить) к нелогичным/нерациональным решениям.
Я не уверен, что правильно понимаю терминологию. Мне все время кажется, что эмоциональное поведение противопоставляется формальному тесту на логику. Если речь о том, что под влиянием эмоций мы иногда совершаем нерациональные поступки, то это не вызывает сомнений. Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. И рассудить, кто прав, бывает непросто.
Согласен. Но поступки/решения, принятые на основе логики ("совершенные с холодной головой"), можно хотя бы попытаться объяснить. И они, конечно, тоже бывают ошибочными. Но вероятность нерационального поступка, совершённого на основе эмоций, несравнимо выше. Например, думаю, все бытовые убийства (или основная масса).