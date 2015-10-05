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#<1 ... 531532533534 Додано: Вів 10 чер, 2025 11:39 Wirująświatła написав:



на этом фундаменте стоит теория Дамасио о соматических маркерах. Выбор между вариантами нуждается в дорогостоящем для мозга взвешивании всех за и против. Но этот выбор также не отрицает и участия соматических маркеров – внутренних ощущений от возможных результатов действий, т. е. как человек будет себя чувствовать в случае реализации того или иного варианта. Проигрывание ощущений происходит в лимбической системе, о результатах докладывается в вмПФК. И это не просто мысленный эксперимент, это эмоциональный эксперимент, приложение эмоциональной памяти к будущим вероятностям



https://limbook.net/read/biologiya-dobr ... on=4#4-4-5

Итак, мы подошли к вопросу о регуляции эмоций с помощью мыслей. Мысли контролировать трудно (вспомните – «не думай о красной обезьяне…»), но эмоции еще труднеена этом фундаменте стоит теория Дамасио о соматических маркерах. Выбор между вариантами нуждается в дорогостоящем для мозга взвешивании всех за и против. Но этот выбор также не отрицает и участия соматических маркеров – внутренних ощущений от возможных результатов действий, т. е.. Проигрывание ощущений происходит в лимбической системе, о результатах докладывается в вмПФК. И это не просто мысленный эксперимент, это эмоциональный эксперимент, приложение эмоциональной памяти к будущим вероятностям

Это проверка, заметит ли кто-то повтор? Это проверка, заметит ли кто-то повтор? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8395 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6444 раз. Подякували: 21565 раз. Профіль 131 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 11:55 Сибарит написав: Это проверка, заметит ли кто-то повтор? Это проверка, заметит ли кто-то повтор? смысл не в повторе, а в его логике. После спора о том, что слова могут иметь противоположные по смыслу значения ("сумашедший") логичен вопрос, а как тогда они регулируют эмоции и вообще поведение?



давно писал, что все беды человека от ошибок кодирования эмоциональной информации в вербальную. Мама увидевшая в дочери "злых духов" ошибочно вербализировала какую-то другую эмоциональную информацию. Или другой пример, есть мысли которые (не сразу) вызывают эмоциональные дефициты, асоциальное поведение, депрессии.



по ссылке в подробностях описано как эта кодировка происходит. Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая системы, кортизол нейромедиаторы, электрохимия нейронных связей, митохондрии которые вырабатывают для этого всего энергию, зоны мозга которые испытывают голодание.





Обо всём этом я еще буду писать для тех, кто знает не всё. Могу цитатами на русском/английском, могу своими словами, мне без разницы. смысл не в повторе, а в его логике. После спора о том, что слова могут иметь противоположные по смыслу значения ("сумашедший") логичен вопрос, а как тогда они регулируют эмоции и вообще поведение?давно писал, что все беды человека от ошибок кодирования эмоциональной информации в вербальную. Мама увидевшая в дочери "злых духов" ошибочно вербализировала какую-то другую эмоциональную информацию. Или другой пример, есть мысли которые (не сразу) вызывают эмоциональные дефициты, асоциальное поведение, депрессии.по ссылке в подробностях описано как эта кодировка происходит. Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая системы, кортизол нейромедиаторы, электрохимия нейронных связей, митохондрии которые вырабатывают для этого всего энергию, зоны мозга которые испытывают голодание.Обо всём этом я еще буду писать для тех, кто знает не всё. Могу цитатами на русском/английском, могу своими словами, мне без разницы. Wirująświatła

Повідомлень: 30294 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2512 раз. Подякували: 3498 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:06 Wirująświatła написав: только вчера написал

Как правило, женщины совершают насилие над своими знакомыми, зачастую более слабыми или нуждающимися в уходе - детьми, инвалидами, пожилыми.



Такие преступления чаще совершаются в домашней обстановке, а не в общественных местах. и прилетела такая омерзительная новость



https://t.me/c/1307866449/80489

Втопила власну дитину, щоб вигнати з неї «злих духів»: трагедія в Івано-Франківській області там 353 комента. мой явно лишний



ранее (когда то давно) я писал что 1е враги ребенка - его родители. Конечно я не имею в виду формулу что все родители враги. У 90% детей врагов нет вообще, но если взять остальные 10% в первых строчках будут родители, далее соседи, учителя и воспитатели, потом одноклассники и интернет знакомые. А педофилы (которых все люто боятся) где-то займут почётное 43е место в данном рейтинге, настолько их мало, что встретить в лесу депутата рады и педофила вероятность одинаковая.



К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. Для EQ фобия без видимой причины - психическое расстройство. Если макака 24/7 будет бояться орла или гиену, она сойдёт с ума, потому что страх забьёт остальные эмоции. Мама убившая дочку сошла с ума тоже вероятно по причине фобии, боялась злых духов без видимой причины, вызывающей страх.





Был такой кейс, женщина около 30- риелтор показывает мне помещение, звонит ей дочка (школьница, возраст не знаю) типа что уроки закончились. Мама ей говорит сиди в школе я через час за тобой заеду. Спрашиваю, куда она повезет ребенка в разгар рабочего дня? Домой. у-п-с. Спрашиваю, а что как то самой добраться никак? оказывается есть маршрутка, от остановки идти 300 метров, но мама боится. Контрольный выстрел, кого боимся? Ну вы догадались кого. Я не стал ей читать лекцию про фобии, пусть на своём опыте взвесит ресурсы которые съедает страх и реальные риски. Если она загуглит / изучит сколько болезней вызывает смерть, с высокой вероятностью поедет крышей. Или натянет на дочку скафандр. только вчера написали прилетела такая омерзительная новостьтам 353 комента. мой явно лишнийранее (когда то давно) я писал что 1е враги ребенка - его родители. Конечно я не имею в виду формулу что все родители враги. У 90% детей врагов нет вообще, но если взять остальные 10% в первых строчках будут родители, далее соседи, учителя и воспитатели, потом одноклассники и интернет знакомые. А педофилы (которых все люто боятся) где-то займут почётное 43е место в данном рейтинге, настолько их мало, что встретить в лесу депутата рады и педофила вероятность одинаковая.К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. Для EQ фобия без видимой причины - психическое расстройство. Если макака 24/7 будет бояться орла или гиену, она сойдёт с ума, потому что страх забьёт остальные эмоции. Мама убившая дочку сошла с ума тоже вероятно по причине фобии, боялась злых духов без видимой причины, вызывающей страх.Был такой кейс, женщина около 30- риелтор показывает мне помещение, звонит ей дочка (школьница, возраст не знаю) типа что уроки закончились. Мама ей говорит сиди в школе я через час за тобой заеду. Спрашиваю, куда она повезет ребенка в разгар рабочего дня? Домой. у-п-с. Спрашиваю, а что как то самой добраться никак? оказывается есть маршрутка, от остановки идти 300 метров, но мама боится. Контрольный выстрел, кого боимся? Ну вы догадались кого. Я не стал ей читать лекцию про фобии, пусть на своём опыте взвесит ресурсы которые съедает страх и реальные риски. Если она загуглит / изучит сколько болезней вызывает смерть, с высокой вероятностью поедет крышей. Или натянет на дочку скафандр.

30- риелтор все робить правильно.

1. Колись, давно (при совку та навіть ще в лихі 90 ті) коли дитину на вулиці ображали чи кудись тягли, абсолютна більшість дорослих втрутились б в ситуацію, не пройшли б мимо.

Зараз пройдуть, не втрутяться...

2. При тому ж совку діагностованих шизофреників тримали в психінтернатах (типу Гливахи під Києвом). Зараз права пацієнтів та подібна маячня. Вони вільно ходять по вулицям...

Дільничним інспекторам все пох. Лише кришування наркоточок не пох.

Об'єктивно вулиця значно більш небезпечна ніж 40 років тому.

Бережіть свої дітей

Хоча молодь зараз переважно котиків собак заводить, а ні дітей.

Вищенаписане стає менш актуальним. 30- риелтор все робить правильно.1. Колись, давно (при совку та навіть ще в лихі 90 ті) коли дитину на вулиці ображали чи кудись тягли, абсолютна більшість дорослих втрутились б в ситуацію, не пройшли б мимо.Зараз пройдуть, не втрутяться...2. При тому ж совку діагностованих шизофреників тримали в психінтернатах (типу Гливахи під Києвом). Зараз права пацієнтів та подібна маячня. Вони вільно ходять по вулицям...Дільничним інспекторам все пох. Лише кришування наркоточок не пох.Об'єктивно вулиця значно більш небезпечна ніж 40 років тому.Бережіть свої дітейХоча молодь зараз переважно котиків собак заводить, а ні дітей.Вищенаписане стає менш актуальним. UA Повідомлень: 9456 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1880 раз. Подякували: 2329 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:15 UA написав: Бережіть свої дітей Бережіть свої дітей подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу? подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу? Wirująświatła

Повідомлень: 30294 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2512 раз. Подякували: 3498 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:18 Wirująświatła написав: ............

К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. .......... ............К оценке угроз со стороны IQ. считается что топ угроза всех детей педофилы, а не родители. Потому что кто делает такие выводы опирается на фобии, а не на статистику. ..........

По-моему, это как раз топ-угроза со стороны ЕQ.

Для IQ логично опираться на статистику. По-моему, это как раз топ-угроза со стороны ЕQ.Для IQ логично опираться на статистику. ЛАД 2 Повідомлень: 34725 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5336 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:20 Wirująświatła написав: UA написав: Бережіть свої дітей Бережіть свої дітей подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу? подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу?

Тому його і не брали в державну. Так він тепер пронесе в приватну 😅 Тому його і не брали в державну. Так він тепер пронесе в приватну 😅 Hotab Повідомлень: 15354 З нами з: 15.02.09 Подякував: 394 раз. Подякували: 2409 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:30 Сибарит написав: ЛАД написав: Интересно, никому не кажется, что это демонстрация того, что EQ приводит (или может приводить) к нелогичным/нерациональным решениям. Интересно, никому не кажется, что это демонстрация того, что EQ приводит (или может приводить) к нелогичным/нерациональным решениям.

Я не уверен, что правильно понимаю терминологию. Мне все время кажется, что эмоциональное поведение противопоставляется формальному тесту на логику.

Если речь о том, что под влиянием эмоций мы иногда совершаем нерациональные поступки, то это не вызывает сомнений.

Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. И рассудить, кто прав, бывает непросто. Я не уверен, что правильно понимаю терминологию. Мне все время кажется, что эмоциональное поведение противопоставляется формальному тесту на логику.Если речь о том, что под влиянием эмоций мы иногда совершаем нерациональные поступки, то это не вызывает сомнений.Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. И рассудить, кто прав, бывает непросто.

Согласен.

Но поступки/решения, принятые на основе логики ("совершенные с холодной головой"), можно хотя бы попытаться объяснить. И они, конечно, тоже бывают ошибочными.

Но вероятность нерационального поступка, совершённого на основе эмоций, несравнимо выше. Например, думаю, все бытовые убийства (или основная масса). Согласен.Но поступки/решения, принятые на основе логики ("совершенные с холодной головой"), можно хотя бы попытаться объяснить. И они, конечно, тоже бывают ошибочными.Но вероятность нерационального поступка, совершённого на основе эмоций, несравнимо выше. Например, думаю, все бытовые убийства (или основная масса). ЛАД 2 Повідомлень: 34725 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5336 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 чер, 2025 12:38 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать. Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать.

Логическая ошибка.

IQ не вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.

"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви. Логическая ошибка.IQвправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть."родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви. ЛАД 2 Повідомлень: 34725 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5336 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 531532533534 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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