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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 537538539540541>
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:04

  Water написав:
  ЛАД написав:Отсутствие отдельного слова в укр. языке для "оскорбления",конечно, мешает. Если ребёнок рассказывает, "що однокласник його образив", то это может означать, что одноклассник просто не дал ему конфетку, а может означать, что его назвали уродом или дебилом, или оскорбили по национальному/религиозному признаку. Это разные вещи и требуют разной реакции. Это не критично, можно расспросить и уточнить, но всё же.
Другой пример.
В укр. языке нет отдельного слова для творога. Когда читаешь какой-то кулинарный рецепт с "сиром", бывает непонятно, что имеется ввиду - сыр или творог. И не всегда можно догадаться по контексту. А разница всё-таки существенная.

Ще один лінгвіст: Однокласник мене зневажає. Однокласник мені дошкуляє.
Стосовно творогу, так і буде- твОрог, або домашній сир. В словацькій є- tvaroh.

Вы бы меньше кичились своим украиноязычием.
Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках[4], навіть у словнику Грінченка і «СУМ-11» воно відсутнє. Хоча воно існує в багатьох слов'янських мовах (біл. тварог, рос. творог, пол. twaróg, чеськ. і словац. tvaroh < прасл. *tvarogъ — очевидно, від *tvoriti[5][ком. 1]), у сучасній українській мові його вживання вважається невідповідним літературній нормі. «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80
Слова "творог" в українській мові немає. Російський "творог" українською - це сир, іноді його ще можуть називати м'яким сиром або кисломолочним.

"Творог" - немає в українській мові такого слова. У нас є сир - вареники з сиром, сирний пиріг. А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, називають твердим сиром", - пояснює філолог Олександр Авраменко.
Також мовознавець наголосив, що не варто називати молочні продукти "молочкою", оскільки у нас є питомо українське слово - "набіл".
https://www.rbc.ua/rus/styler/tvorog-surzhik-chi-ni-k-pravilno-govoriti-1715112618.html
То, что это слово есть не только в словацком. но и во многих других славянских языках ничего не меняет.
"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".
Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:10

  Water написав:
  ЛАД написав:И не знаю, что вы имеете ввиду под "проектуванням організації руху". Если планировку городов, то она возникла задолго до появления массового автомобиля.

Я маю на увазі організацію руху транспорту у наших містах. IMHO, Харківський інститут це все проєктує. З`їздіть кудись на Захід, подивитесь, то краще адін раз увідеть. У 2021, під час КОВІДу я був в Австрії, у віденському метро їхали депутати Австрійського парламенту, без персонального водія, охоронця, автомобіля. В нас таке можна зустріть? Сам ЗЕ, коли був кандідатом, на вєлікє їздив, потім шо? Десь зустрічав у новинах шо нещодавно у віденській підземці бачили Шварценеггера.

Это всё зависит от "проектування організації руху"?
По-моему, это совсем о другом. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Самое главное. Заранее прошу прощения, но тут без подзорной трубы видно, что у Вас своих детей нет.
у меня есть сын 1999г.р.

От полюбасу!
От 100500%, але ще треба забацати одного сина, чи дочку!

Для чого?

Щоб - ЖИТТЯ ВДАЛОСЯ!!! :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 20:55

  Успіх написав:От 100500%, але ще треба забацати одного сина, чи дочку!
еще 2-3 таких дорожая клубники/помидоров и будем кричать ну нафиг 2е детей, один и тот много!
  Успіх написав:ЖИТТЯ ВДАЛОСЯ!!!
когда из ребенка вырастет что то путное. к сожалению это больше от общества и внутренней мотивации зависит, чем от родителя. Мой ненавидит психологию и полюбил военное дело. Такой себе хотаб только без дурацких шуток. Лет с 13 моё влияние плавно уменьшалось и к 17-18 стало равно нулю. Остальное ты знаешь :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 чер, 2025 21:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:00

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:И не знаю, что вы имеете ввиду под "проектуванням організації руху". Если планировку городов, то она возникла задолго до появления массового автомобиля.

Я маю на увазі організацію руху транспорту у наших містах. IMHO, Харківський інститут це все проєктує. З`їздіть кудись на Захід, подивитесь, то краще адін раз увідеть. У 2021, під час КОВІДу я був в Австрії, у віденському метро їхали депутати Австрійського парламенту, без персонального водія, охоронця, автомобіля. В нас таке можна зустріть? Сам ЗЕ, коли був кандідатом, на вєлікє їздив, потім шо? Десь зустрічав у новинах шо нещодавно у віденській підземці бачили Шварценеггера.

Это всё зависит от "проектування організації руху"?
По-моему, это совсем о другом. :)

Звісно за організацію, треба дивитись, захватіть з собою цей інститут.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:06

Навіть, звичайна касирка з атб, може подарувати тобі ВСЕСВІТ

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:От 100500%, але ще треба забацати одного сина, чи дочку!
еще 2-3 таких дорожая клубники/помидоров и будем кричать ну нафиг 2е детей, один и тот много!

Стапе!)))
Сьогодні почався цінопад полуниці! :lol:
Взяв гарну/солодку пА140!

Прогнозую, що через 5-7днів буде пА100-120! :D


Ти не розумієш одного - малі діти - це ВСЕСВІТ, який тебе відволіче від будь-яких проблем!
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:09

  ЛАД написав:Вы бы меньше кичились своим украиноязычием. Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)

"кічілісь", доречі шо це, з російскої це був на кічі? Це не знаю як перекласти.
Творог це слово в нас використовували в сім`ї, ще раз повторю, частина сім`ї походить з лємків. Вам шашечки чи їхать? Якщо рецепт- кажіть домашній сир.
Ще для прикола у грузинів спитайте рецепт сулугуні.
"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".
Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.

Це якщо додому прийшла російськомовна дитина.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:10

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Такой себе хотаб только без дурацких шуток.
Ну це ж краще, ніж хотаб з тупими жартами!))
  Wirująświatła написав:ет с 13 моё влияние плавно уменьшалось
Там далі - то ясно!
А від 0 до 13 - як було?
(можна в приват)
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:11

  Успіх написав:Ти не розумієш одного - малі діти - це ВСЕСВІТ, який тебе відволіче від будь-яких проблем!

А ти би свого сина замість себе заслав до армії? Не знаю саме якої. :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 21:33

Wirująświatła
Такой себе хотаб только без дурацких шуто


Ну с шутками тут нічого не поробиш, але кращих у мене для вас нема.
А щодо любові до «воєнного дєла», так то мимо)
Якби свого часу у мене (у батьків) були гроші на навчання на Боінг хочаб з 150 паксів на борту, я в гробу б бачив ту армію)
Але в середині 90-х всі крім Барабашова і тете осианій куй без солі доїдали і льотка була виходом з ситуації.
Якби зараз у мене був син 17 років і він сказав, що мріє про небо, я б йому знайшов 80 куів вивчити його на Іарбас і відкрив величезний всесвіт великих білих літаків.
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