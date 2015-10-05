ЛАД написав:Отсутствие отдельного слова в укр. языке для "оскорбления",конечно, мешает. Если ребёнок рассказывает, "що однокласник його образив", то это может означать, что одноклассник просто не дал ему конфетку, а может означать, что его назвали уродом или дебилом, или оскорбили по национальному/религиозному признаку. Это разные вещи и требуют разной реакции. Это не критично, можно расспросить и уточнить, но всё же. Другой пример. В укр. языке нет отдельного слова для творога. Когда читаешь какой-то кулинарный рецепт с "сиром", бывает непонятно, что имеется ввиду - сыр или творог. И не всегда можно догадаться по контексту. А разница всё-таки существенная.
Ще один лінгвіст: Однокласник мене зневажає. Однокласник мені дошкуляє. Стосовно творогу, так і буде- твОрог, або домашній сир. В словацькій є- tvaroh.
Вы бы меньше кичились своим украиноязычием.
Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках[4], навіть у словнику Грінченка і «СУМ-11» воно відсутнє. Хоча воно існує в багатьох слов'янських мовах (біл. тварог, рос. творог, пол. twaróg, чеськ. і словац. tvaroh < прасл. *tvarogъ — очевидно, від *tvoriti[5][ком. 1]), у сучасній українській мові його вживання вважається невідповідним літературній нормі. «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)
Слова "творог" в українській мові немає. Російський "творог" українською - це сир, іноді його ще можуть називати м'яким сиром або кисломолочним.
"Творог" - немає в українській мові такого слова. У нас є сир - вареники з сиром, сирний пиріг. А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, називають твердим сиром", - пояснює філолог Олександр Авраменко. Також мовознавець наголосив, що не варто називати молочні продукти "молочкою", оскільки у нас є питомо українське слово - "набіл".
ЛАД написав:И не знаю, что вы имеете ввиду под "проектуванням організації руху". Если планировку городов, то она возникла задолго до появления массового автомобиля.
Я маю на увазі організацію руху транспорту у наших містах. IMHO, Харківський інститут це все проєктує. З`їздіть кудись на Захід, подивитесь, то краще адін раз увідеть. У 2021, під час КОВІДу я був в Австрії, у віденському метро їхали депутати Австрійського парламенту, без персонального водія, охоронця, автомобіля. В нас таке можна зустріть? Сам ЗЕ, коли був кандідатом, на вєлікє їздив, потім шо? Десь зустрічав у новинах шо нещодавно у віденській підземці бачили Шварценеггера.
Это всё зависит от "проектування організації руху"? По-моему, это совсем о другом.
Успіх написав:От 100500%, але ще треба забацати одного сина, чи дочку!
еще 2-3 таких дорожая клубники/помидоров и будем кричать ну нафиг 2е детей, один и тот много!
Успіх написав:ЖИТТЯ ВДАЛОСЯ!!!
когда из ребенка вырастет что то путное. к сожалению это больше от общества и внутренней мотивации зависит, чем от родителя. Мой ненавидит психологию и полюбил военное дело. Такой себе хотаб только без дурацких шуток. Лет с 13 моё влияние плавно уменьшалось и к 17-18 стало равно нулю. Остальное ты знаешь
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 10 чер, 2025 21:02, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:И не знаю, что вы имеете ввиду под "проектуванням організації руху". Если планировку городов, то она возникла задолго до появления массового автомобиля.
Я маю на увазі організацію руху транспорту у наших містах. IMHO, Харківський інститут це все проєктує. З`їздіть кудись на Захід, подивитесь, то краще адін раз увідеть. У 2021, під час КОВІДу я був в Австрії, у віденському метро їхали депутати Австрійського парламенту, без персонального водія, охоронця, автомобіля. В нас таке можна зустріть? Сам ЗЕ, коли був кандідатом, на вєлікє їздив, потім шо? Десь зустрічав у новинах шо нещодавно у віденській підземці бачили Шварценеггера.
Это всё зависит от "проектування організації руху"? По-моему, это совсем о другом.
Звісно за організацію, треба дивитись, захватіть з собою цей інститут.
ЛАД написав:Вы бы меньше кичились своим украиноязычием. Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)
"кічілісь", доречі шо це, з російскої це був на кічі? Це не знаю як перекласти. Творог це слово в нас використовували в сім`ї, ще раз повторю, частина сім`ї походить з лємків. Вам шашечки чи їхать? Якщо рецепт- кажіть домашній сир. Ще для прикола у грузинів спитайте рецепт сулугуні.
"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет". Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.
Ну с шутками тут нічого не поробиш, але кращих у мене для вас нема. А щодо любові до «воєнного дєла», так то мимо) Якби свого часу у мене (у батьків) були гроші на навчання на Боінг хочаб з 150 паксів на борту, я в гробу б бачив ту армію) Але в середині 90-х всі крім Барабашова і тете осианій куй без солі доїдали і льотка була виходом з ситуації. Якби зараз у мене був син 17 років і він сказав, що мріє про небо, я б йому знайшов 80 куів вивчити його на Іарбас і відкрив величезний всесвіт великих білих літаків.