Додано: Вів 10 чер, 2025 21:47

Hotab написав: То «тебе», у якого гроші були на платне . То «тебе», у якого гроші були на платне .

во 2ю половину дня я работал лаборантом в компьютерном классе в своём же вузе, а по выходным в агенстве недвижимости вносил новые объекты из местной газеты в комп. В 1995 комп многие видели только на картинках. Даже лаборант был на вес золота потому что препод по информатике нифига не шарил и практические занятия вёл я. За это препод решал проблемные ситуации с другими преподами, которых было не много. Оценки я не выпрашивал. Учеба стоила 70 грн в мес. На 2х работах я зарабатывал где-то 120. Крч на джинсы омат ещё чёто оставалось. Но не больше. Родители со времен поездок в польшу мне одежду не покупали. Я не хотел быть психологом, меня тянуло на журналистику, как раз только появились фм станции с кучей музыки. Это казалось космически круто.