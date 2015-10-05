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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 10 чер, 2025 21:35
да уж интересно. вечер открытий.
Hotab написав:
і тете
кто такой тете? выражайся как-то яснее. мы не знаем всех твоих родственников и знакомых.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 чер, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 21:44
Wirująświatła написав:
да уж интересно. вечер открытий.
Hotab написав:
і тете
кто такое тете? выражайся как-то яснее.
Тете - то не пістолет Барабашова. То «тебе», у якого гроші були на платне .
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Додано: Вів 10 чер, 2025 21:47
Hotab написав:
То «тебе», у якого гроші були на платне .
во 2ю половину дня я работал лаборантом в компьютерном классе в своём же вузе, а по выходным в агенстве недвижимости вносил новые объекты из местной газеты в комп. В 1995 комп многие видели только на картинках. Даже лаборант был на вес золота потому что препод по информатике нифига не шарил и практические занятия вёл я. За это препод решал проблемные ситуации с другими преподами, которых было не много. Оценки я не выпрашивал. Учеба стоила 70 грн в мес. На 2х работах я зарабатывал где-то 120. Крч на джинсы омат ещё чёто оставалось. Но не больше. Родители со времен поездок в польшу мне одежду не покупали. Я не хотел быть психологом, меня тянуло на журналистику, как раз только появились фм станции с кучей музыки. Это казалось космически круто.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:01
Water написав: ЛАД написав:
Вы бы меньше кичились своим украиноязычием. Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)
"кічілісь", доречі шо це, з російскої це був на кічі? Це не знаю як перекласти.
Творог це слово в нас використовували в сім`ї, ще раз повторю, частина сім`ї походить з лємків. Вам шашечки чи їхать? Якщо рецепт- кажіть домашній сир.
Ще для прикола у грузинів спитайте рецепт сулугуні.
Я вам привёл ссылки на нормы
укр.языка, а вы мне ссылаетесь на то, как говорили в вашей семье.
"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".
Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.
Це якщо додому прийшла російськомовна дитина.
Вообще не понял, что вы хотели сказать.
Звісно за організацію, треба дивитись, захватіть з собою цей інститут.
Эта фраза тоже не понятна.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 10 чер, 2025 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:08
Wirująświatła написав:
Я не хотел быть психологом, меня тянуло на журналистику
О на маєш!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:11
Успіх почему такая реакция? люди ничего не знают про психологию. тогда и мне казалось это вроде воспитателя в садике или вспомогательной школе (меня так и спрашивали зачем здоровому ребенку психолог). От журналистики меня отговорила мама.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:54
Wirująświatła
Я думав, що ти живеш тим змалечку ...
А ти вибирав...
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:03
Успіх написав:Wirująświatła
Я думав, що ти живеш тим змалечку ...
А ти вибирав...
до 13 фотокружок
в 13 лет скейты, велик, польша
в 14-15 лет банда музыкантов
в 16-17 лет восточные религии
с 17 учёба и работа лаборантом
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:07
ЛАД написав:
"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".
Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.
Це якщо додому прийшла російськомовна дитина.
Вообще не понял, что вы хотели сказать.
Звісно за організацію, треба дивитись, захватіть з собою цей інститут.
Эта фраза тоже не понятна.
Воно вам не потрібно, ось народяться правнуки в Німеччині, тоді і поговоримо за мову, організацію вуличної мережі автодоріг.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:23
Wirująświatła написав: Успіх написав:Wirująświatła
Я думав, що ти живеш тим змалечку ...
А ти вибирав...
до 13 фотокружок
А чому ви з кацапстану в Україну переїхали, чому не на Воркуту?
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