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Психологія та саморозвиток
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:28
Wirująświatła написав:
в 16-17 лет восточные религии
А що там було цікавого?))
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:38
Успіх написав: Wirująświatła написав:
в 16-17 лет восточные религии
А що там було цікавого?))
гугли дзен буддизм.
неуместно как то об этом писать на фин.форуме
тут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.
Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:55
Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
в 16-17 лет восточные религии
А що там було цікавого?))
гугли дзен буддизм.
неуместно как то об этом писать на фин.форуме
тут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.
Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом.
О, а давай замутим тему на завтра?
Так по-твоєму, Бог(Творець всього?) - є, чи нема?
Все створилось "саме по собі", чи таки хтось це все створив?
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:59
Мабуть всі бачили, але пропоную для перегляду All the Invisible Children, 2005.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 00:01
Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
в 16-17 лет восточные религии
А що там було цікавого?))
гугли дзен буддизм.
неуместно как то об этом писать на фин.форуме
тут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.
Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом.
Ви написали "релігії". То ви вивчали кілька чи тільки дзен буддизм? Синтоїзм? Конфуціанство? Індуїзм? То нє?
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Faceless
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Додано: Сер 11 чер, 2025 00:02
Успіх написав:
Так по-твоєму, Бог(Творець всього?) - є, чи нема?
это к бандерлогу)
Успіх написав:
Все створилось "саме по собі", чи таки хтось це все створив?
самое сложное что существует на земле - человеческий мозг. хз с чем сравнить. нанотехнологии, космические корабли, зонд севший на марс это всё детские игрушки. за 50 лет нейробиологи не добрались даже до высших эмоций. Кто это всё создал вопрос не 21века. Приходи через пару тысяч лет. К тому времени может что то прояснится
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Додано: Сер 11 чер, 2025 00:17
Wirująświatła
Пару тисяч то багато. Він через добу прийде.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 00:23
Faceless написав:
Ви написали "релігії". То ви вивчали кілька чи тільки дзен буддизм? Синтоїзм? Конфуціанство? Індуїзм? То нє?
был выбор... Дзен Буддизм оказался ближе Агни Йоги на тот момент. Агни йога сложно написана и вообще не религия, строго говоря. И не восточная если уже совсем точно по терминологии. Но я уже всё забыл. И к теософским спорам не готов. Почему вас это заинтересовало? обычное увлечение. Я не стал ни йогом ни буддистом по итогу и это не стало моей профессией. Не стал фотографом, не стал продавцом на польском рынке, не стал музыкантом и сисадмином тоже не стал. Серьёзности в этом всём не было никакой. Когнитивные шалости.
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Wirująświatła
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