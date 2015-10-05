А що там було цікавого?))
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:28
Re: Психологія
Додано: Вів 10 чер, 2025 23:38
гугли дзен буддизм.
неуместно как то об этом писать на фин.форуме
тут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.
Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом.
Додано: Вів 10 чер, 2025 23:55
Тема завтрашнього дня!
О, а давай замутим тему на завтра?
Так по-твоєму, Бог(Творець всього?) - є, чи нема?
Все створилось "саме по собі", чи таки хтось це все створив?
Додано: Вів 10 чер, 2025 23:59
Мабуть всі бачили, але пропоную для перегляду All the Invisible Children, 2005.
Додано: Сер 11 чер, 2025 00:01
Re: Психологія та саморозвиток
Ви написали "релігії". То ви вивчали кілька чи тільки дзен буддизм? Синтоїзм? Конфуціанство? Індуїзм? То нє?
Додано: Сер 11 чер, 2025 00:02
это к бандерлогу)
самое сложное что существует на земле - человеческий мозг. хз с чем сравнить. нанотехнологии, космические корабли, зонд севший на марс это всё детские игрушки. за 50 лет нейробиологи не добрались даже до высших эмоций. Кто это всё создал вопрос не 21века. Приходи через пару тысяч лет. К тому времени может что то прояснится
Додано: Сер 11 чер, 2025 00:23
был выбор... Дзен Буддизм оказался ближе Агни Йоги на тот момент. Агни йога сложно написана и вообще не религия, строго говоря. И не восточная если уже совсем точно по терминологии. Но я уже всё забыл. И к теософским спорам не готов. Почему вас это заинтересовало? обычное увлечение. Я не стал ни йогом ни буддистом по итогу и это не стало моей профессией. Не стал фотографом, не стал продавцом на польском рынке, не стал музыкантом и сисадмином тоже не стал. Серьёзности в этом всём не было никакой. Когнитивные шалости.
Додано: Сер 11 чер, 2025 01:21
Re: Психологія та саморозвиток
Львівʼяни, сьогодні (вже вчора) глянув Гугл карти і побачив, що близько 15-16 години від Mega Park до навіть не виїзду міста (в напрямку Яворів) , а просто 5 км від ТРЦ, треба їхати 20-25 хвилин на авто. Тобто щільний корок. Це звичайна практика?
Зараз планую маршрут, включно з розрахунками часу на пунктах пропуску, і бачу, що у Львів в будній день після обіду краще не заїжджати. Для мене навіть у Києві такий прикол (час на таку відстань) не виглядає нормальним.
Додано: Сер 11 чер, 2025 02:38
Ответы и вопросы у вас очень оригинальные и интересные.
Внук пока что из Германии рвётся в вернуться в Украину. Я отговариваю.
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