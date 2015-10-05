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на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 540541542543> Додано: Сер 11 чер, 2025 02:40 Wirująświatła написав: Успіх написав: Wirująświatła написав: в 16-17 лет восточные религии в 16-17 лет восточные религии А що там було цікавого?)) А що там було цікавого?))

гугли дзен буддизм.

неуместно как то об этом писать на фин.форуме

тут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.



Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом. гугли дзен буддизм.неуместно как то об этом писать на фин.форуметут психологией многим мозг выношу. дай Бог с этим разобраться.Буддизм — нетеистическая религия, т. е. отрицающая существование Бога-творца. Будда был учителем, а не богом. Тема не менее интересная, чем психология.

Но буддизм, скорее, не отрицает существование бога, а просто безразличен к этому вопросу. Тема не менее интересная, чем психология.Но буддизм, скорее, не отрицает существование бога, а просто безразличен к этому вопросу. ЛАД 2 Повідомлень: 34748 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5336 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 03:43 Wirująświatła написав: UA написав: Бережіть свої дітей Бережіть свої дітей подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу? подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу?



Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы?

В ближайшем ларьке? или у него своя лаборатория? или он работает сторожем на могильнике сибирской язвы? Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы?В ближайшем ларьке? или у него своя лаборатория? или он работает сторожем на могильнике сибирской язвы? rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 04:04 ЛАД написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав: Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью. Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать. Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать.

Логическая ошибка.

IQ не вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.

"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви. Логическая ошибка.IQвправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть."родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви.



Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.

Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.

Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.

Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.

К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!



Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. Востаннє редагувалось rjkz в Сер 11 чер, 2025 05:40, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 04:10 ЛАД написав: Wirująświatła написав: UA написав: Бережіть свої дітей Бережіть свої дітей подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу? подскажите как уберечь детей от сибирской язвы, если некий маньяк такое принесёт в школу?

1. Это невозможно. Поэтому нечего об этом и думать.

2. У разных опасностей разная вероятность. Я ни разу ее слышал о таких случаях.

3. Родители, которых я знаю, провожают и встречают детей из школы днём не потому, что боятся педофилов, а потому, что боятся автомобилей. 40 лет назад такого интенсивного движения не было. И я когда-то читал об исследовании, в котором говорилось, что для детей, по-моему, до 12 лет, даже прекрасно знающих правила движения, риск сильно повышен. Читал давно, уж не помню подробностей - по какой причине, как раз что-то психологическое.

А вечером боятся не столько педофилов, сколько обычных хулиганов. Но и изнасилования не настолько редки. 1. Это невозможно. Поэтому нечего об этом и думать.2. У разных опасностей разная вероятность. Яее слышал о таких случаях.3. Родители, которых я знаю, провожают и встречают детей из школыне потому, что боятся педофилов, а потому, что боятся автомобилей. 40 лет назад такого интенсивного движения не было. И я когда-то читал об исследовании, в котором говорилось, что для детей, по-моему, до 12 лет, даже прекрасно знающих правила движения, риск сильно повышен. Читал давно, уж не помню подробностей - по какой причине, как раз что-то психологическое.А вечером боятся не столько педофилов, сколько обычных хулиганов. Но и изнасилования не настолько редки.



Маленькие дети менее заметны на дороге, они импульсивны - могут просто побежать под машину, не посмотрев. Когда-то мне под колеса вылетел мяч, за ним - подросток. Я успел затормозить, а дед на жигулях за мной - нет, врезался в корму моей машины.

Кроме того, и еще и в советские времена, детей просто крали. Сейчас крадут еще больше.

И в советские времена и сейчас, ребенок - это объект интереса асоциальных подростков. Отнять мелочь, телефон и тд. Просто избить. Маленькие дети менее заметны на дороге, они импульсивны - могут просто побежать под машину, не посмотрев. Когда-то мне под колеса вылетел мяч, за ним - подросток. Я успел затормозить, а дед на жигулях за мной - нет, врезался в корму моей машины.Кроме того, и еще и в советские времена, детей просто крали. Сейчас крадут еще больше.И в советские времена и сейчас, ребенок - это объект интереса асоциальных подростков. Отнять мелочь, телефон и тд. Просто избить. rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 04:47 Wirująświatła написав: rjkz написав: Самое главное. Заранее прошу прощения, но тут без подзорной трубы видно, что у Вас своих детей нет. Самое главное. Заранее прошу прощения, но тут без подзорной трубы видно, что у Вас своих детей нет. у меня есть сын 1999г.р. у меня есть сын 1999г.р.

Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.

Еще раз мои аположайзы. Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.Еще раз мои аположайзы. rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 04:59 Wirująświatła написав: rjkz написав: А есть статистика о похищении детей? А хоть один нормальный родитель захочет попадания в эту статистику? В США похищают детей. Вы думаете в Украине нет? А есть статистика о похищении детей? А хоть один нормальный родитель захочет попадания в эту статистику? В США похищают детей. Вы думаете в Украине нет? статистика однобокая. сколько из этих детей потом нашли почему то не пишут. сми хотят держать мозги читателей в напряжении намеренно искажая информацию.

Жовтень 24, 2017 С начала этого года в полицию поступило более пяти тысяч сообщений о пропаже детей, это – 16 человек за сутки. Об этом говорится в материале ТСН.Тиждень.



«В течение 2015 года зафиксировали 4,5 тысячи исчезновений детей, в течение 2016 года – 6 тысяч, в течение 2017 года – 5075. В основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Но один из четырех пропавших – это всегда дети до семи лет», – отмечается в материале.



«Большая часть детсадов, которые есть в Украине и Киеве в том числе, незащищена. Не потому, что они не хотят, а потому, что на это просто никто не обращает внимания. Территория должна быть закрытой и строго должен быть доступ людей, которые за этим наблюдают. Домофон с кнопками – именно на территорию детского сада. Да, это затратно, но это жизнь детей», – отметила аудитор по безопасности детских садов Елена Лизинская. думать что всех их убили или еще что-то - шизофрения. Гораздо более легкая добыча - сироты, на пропавшего сироту составят протокол и больше его искать никто не будет. Но родители думают что весь преступный мир охотится именно за их ребёнком. У меня есть кейсы когда ребенка из приюта похищала лишенная род.прав мама или кто то из родственников. Думаете этих детей искали/возвращали обратно в приют? эта возня никому не нужна. Они так и числились в розыске.



у сирот нулевая ценность в обществе, заплатите 3куе выберите любого сироту и увозите его заграницу, что с ним будет дальше органы опеки знать не будут. Нет никакого смысла похищать домашних детей, чтобы потом сидеть за решеткой? ребенок не айфон его появление/исчезновение тяжело скрывать. "Добрые соседи" быстро настучат не было ребёнка и вдруг появился (или наоборот исчез).



Кроме того "домашний" ребенок быстро сообщит, что его похитили, записку в бутылке в окно выбросит или еще как то. На сироту есть все бумаги и чтобы он там не сообщал его мнением интересоваться не будут. Разве что если он сам придет в полицию избитый и со следами издевательств.



Ежегодно в Международный день пропавших детей Европа публикует отчет «Цифры и тенденции». В этом отчете собираются и анализируются данные сети горячих линий, чтобы помочь специалистам лучше понять сложность проблемы и разработать эффективные стратегии по защите детей.



В 2023 году на номер «116 000» линий помощи пропавшим детям по всей Европе поступило 67 345 звонков, касающихся 7274 случаев пропажи детей. Из случаев, зарегистрированных в 2023 году, 66% касаются детей, которые сбежали или были изгнаны из своих домов или учреждений опеки.



Случаи похищения детей вторым родителем (18%) и исчезновения детей-мигрантов (6%), о которых сообщалось на горячие линии, также представляют собой тревожные тенденции, требующие немедленного внимания и поддержки со стороны властей.



Члены организации «Пропавшие дети в Европе», в том числе Telefono Azzurro, выразили растущую обеспокоенность по поводу ухода за детьми как онлайн, так и оффлайн, как важного фактора, побуждающего молодых людей сбегать из дома.



Из-за своей большей уязвимости эти дети рискуют подвергнуться сексуальной эксплуатации и стать жертвами работорговцев. Что касается несовершеннолетних итальянцев, то 55,4% жалоб касаются мальчиков и 44,6% — девочек. Большинство исчезновений несовершеннолетних в Италии произошло по причине добровольного ухода (75,6%). В большинстве этих случаев речь идет о детях, которые сбегают из-за жестокого обращения, пренебрежения и/или насилия. Но оказавшись на улице, они сталкиваются с многочисленными угрозами своей безопасности и здоровью.



«Многие дети бегут от войн, бедности и стихийных бедствий, и, если их не сопровождают, они рискуют стать жертвами эксплуатации и торговли людьми или подвергнуться насилию во время путешествия. Необходимы согласованные усилия между различными сторонами, чтобы действовать немедленно и предпринимать действия, в ситуациях, когда своевременность вмешательства является определяющим фактором во избежание самых печальных последствий», — поясняет президент Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS Эрнесто Каффо.



Кроме того, более 18 000 детей-мигрантов пропали без вести после прибытия в Европу в период с 2018 по 2020 год.



По данным Европейской комиссии, около 15% жертв торговли людьми в ЕС — дети. По данным Международной организации по миграции, дети в возрасте от 13 до 17 лет составляют большинство жертв торговли людьми (46,6%).



Несовершеннолетние иностранцы без сопровождения взрослых исторически представляют собой тему, имеющую особое значение в итальянском контексте. По последним оценкам организации «Затерянные в Европе», в период с 2021 по 2023 год из центров приема в более широком европейском контексте (ЕС плюс Великобритания, Норвегия и Швейцария) исчезло около 51 439 несовершеннолетних, оказавшихся без сопровождения взрослых. Из них почти половина была принята на территории Италии, а 10 100 пропали без вести только в 2023 году. Это означает, что в среднем в Италии ежедневно бесследно пропадают почти 28 несовершеннолетних иностранных граждан, прибывших без сопровождения взрослых.



статистика однобокая. сколько из этих детей потом нашли почему то не пишут. сми хотят держать мозги читателей в напряжении намеренно искажая информацию.думать что всех их убили или еще что-то - шизофрения. Гораздо более легкая добыча - сироты, на пропавшего сироту составят протокол и больше его искать никто не будет. Но родители думают что весь преступный мир охотится именно за их ребёнком. У меня есть кейсы когда ребенка из приюта похищала лишенная род.прав мама или кто то из родственников. Думаете этих детей искали/возвращали обратно в приют? эта возня никому не нужна. Они так и числились в розыске.у сирот нулевая ценность в обществе, заплатите 3куе выберите любого сироту и увозите его заграницу, что с ним будет дальше органы опеки знать не будут. Нет никакого смысла похищать домашних детей, чтобы потом сидеть за решеткой? ребенок не айфон его появление/исчезновение тяжело скрывать. "Добрые соседи" быстро настучат не было ребёнка и вдруг появился (или наоборот исчез).Кроме того "домашний" ребенок быстро сообщит, что его похитили, записку в бутылке в окно выбросит или еще как то. На сироту есть все бумаги и чтобы он там не сообщал его мнением интересоваться не будут. Разве что если он сам придет в полицию избитый и со следами издевательств.



Я был домашним ребенком.

А сейчас Вам пишет некогда похищенный "домашний ребенок".

В спокойные и благословенные по мнению некоторых советские времена.

Средь бела дня, в толпе курортного города.

Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику.

Равно как и ковидом - у кого-то было легкое недомогание и он фигел от всех этих ограничений, а у меня были родственники и друг, которые не пережили ковид.

Кто и сейчас из моих знакомых пофигистски относится к ракетным ударам, а кто-то погибает.

Естественно, те, кто не пережил того или иного события, уже не расскажут об этом.

Ошибка выжившего, кажется это называется.

Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?

Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?

И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. Я был домашним ребенком.А сейчас Вам пишет некогда похищенный "домашний ребенок".В спокойные и благословенные по мнению некоторых советские времена.Средь бела дня, в толпе курортного города.Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику.Равно как и ковидом - у кого-то было легкое недомогание и он фигел от всех этих ограничений, а у меня были родственники и друг, которые не пережили ковид.Кто и сейчас из моих знакомых пофигистски относится к ракетным ударам, а кто-то погибает.Естественно, те, кто не пережил того или иного события, уже не расскажут об этом.Ошибка выжившего, кажется это называется.Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 05:12 ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав: Отсутствие отдельного слова в укр. языке для "оскорбления",конечно, мешает. Если ребёнок рассказывает, "що однокласник його образив", то это может означать, что одноклассник просто не дал ему конфетку, а может означать, что его назвали уродом или дебилом, или оскорбили по национальному/религиозному признаку. Это разные вещи и требуют разной реакции. Это не критично, можно расспросить и уточнить, но всё же.

Другой пример.

В укр. языке нет отдельного слова для творога. Когда читаешь какой-то кулинарный рецепт с "сиром", бывает непонятно, что имеется ввиду - сыр или творог. И не всегда можно догадаться по контексту. А разница всё-таки существенная. Отсутствие отдельного слова в укр. языке для "оскорбления",конечно, мешает. Если ребёнок рассказывает, "що однокласник його образив", то это может означать, что одноклассник просто не дал ему конфетку, а может означать, что его назвали уродом или дебилом, или оскорбили по национальному/религиозному признаку. Это разные вещи и требуют разной реакции. Это не критично, можно расспросить и уточнить, но всё же.Другой пример.В укр. языке нет отдельного слова для творога. Когда читаешь какой-то кулинарный рецепт с "сиром", бывает непонятно, что имеется ввиду - сыр или творог. И не всегда можно догадаться по контексту. А разница всё-таки существенная.

Ще один лінгвіст: Однокласник мене зневажає. Однокласник мені дошкуляє.

Стосовно творогу, так і буде- твОрог, або домашній сир. В словацькій є- tvaroh. Ще один лінгвіст: Однокласник мене зневажає. Однокласник мені дошкуляє.Стосовно творогу, так і буде- твОрог, або домашній сир. В словацькій є- tvaroh.

Вы бы меньше кичились своим украиноязычием.

Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках[4], навіть у словнику Грінченка і «СУМ-11» воно відсутнє. Хоча воно існує в багатьох слов'янських мовах (біл. тварог, рос. творог, пол. twaróg, чеськ. і словац. tvaroh < прасл. *tvarogъ — очевидно, від *tvoriti[5][ком. 1]), у сучасній українській мові його вживання вважається невідповідним літературній нормі. «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80

Слова "творог" в українській мові немає. Російський "творог" українською - це сир, іноді його ще можуть називати м'яким сиром або кисломолочним.



"Творог" - немає в українській мові такого слова. У нас є сир - вареники з сиром, сирний пиріг. А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, називають твердим сиром", - пояснює філолог Олександр Авраменко.

Також мовознавець наголосив, що не варто називати молочні продукти "молочкою", оскільки у нас є питомо українське слово - "набіл". https://www.rbc.ua/rus/styler/tvorog-surzhik-chi-ni-k-pravilno-govoriti-1715112618.html

То, что это слово есть не только в словацком. но и во многих других славянских языках ничего не меняет.

"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".

Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его. Вы бы меньше кичились своим украиноязычием.То, что это слово есть не только в словацком. но и во многих других славянских языках ничего не меняет."зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.



Творог на Инглише

Cottage cheese.

Покупаем выпечку Чиз Штрудель.

Пирог с творогом. Таки нормальный творог.

Но называется сыром.

Ну что с того?

Есть много слов в каждом лангуаге, которых нет в каком-то другом или вообще нет ни в одном другом.

Каждый в чем-то уникален и делать из этого какие-то далекоидущие выводы не стоит.

Вот есть гуцульское слово ПЛАЙ.

В других такого слова нет. Даже не просто описать что оно означает. Творог на ИнглишеCottage cheese.Покупаем выпечку Чиз Штрудель.Пирог с творогом. Таки нормальный творог.Но называется сыром.Ну что с того?Есть много слов в каждом лангуаге, которых нет в каком-то другом или вообще нет ни в одном другом.Каждый в чем-то уникален и делать из этого какие-то далекоидущие выводы не стоит.Вот есть гуцульское слово ПЛАЙ.В других такого слова нет. Даже не просто описать что оно означает. rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 05:33 ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав: Вы бы меньше кичились своим украиноязычием. Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо) Вы бы меньше кичились своим украиноязычием. Слово «тва́рог» («творіг», «тварі́г», «твару́г») засвідчене лише в небагатьох словниках «Сир» як назва домашнього сиру є в назвах продуктів на його основі (вареники з сиром, сирники тощо)

"кічілісь", доречі шо це, з російскої це був на кічі? Це не знаю як перекласти.

Творог це слово в нас використовували в сім`ї, ще раз повторю, частина сім`ї походить з лємків. Вам шашечки чи їхать? Якщо рецепт- кажіть домашній сир.

Ще для прикола у грузинів спитайте рецепт сулугуні. "кічілісь", доречі шо це, з російскої це був на кічі? Це не знаю як перекласти.Творог це слово в нас використовували в сім`ї, ще раз повторю, частина сім`ї походить з лємків. Вам шашечки чи їхать? Якщо рецепт- кажіть домашній сир.Ще для прикола у грузинів спитайте рецепт сулугуні. Я вам привёл ссылки на нормы укр.языка, а вы мне ссылаетесь на то, как говорили в вашей семье.



"зневажає" и "дошкуляє" это тоже не "оскорбляет".

Вполне можно зневажати человека, но при этом не оскорблять его.

Це якщо додому прийшла російськомовна дитина. Це якщо додому прийшла російськомовна дитина. Вообще не понял, что вы хотели сказать.



Звісно за організацію, треба дивитись, захватіть з собою цей інститут. Эта фраза тоже не понятна. Я вам привёл ссылки наукр.языка, а вы мне ссылаетесь на то, как говорили в вашей семье.Вообще не понял, что вы хотели сказать.Эта фраза тоже не понятна.



Да, хватит собачиться.

Даже если исключить рускоговорящих из статистики в Украине, оставить только украиномовних, то они будут разные по географии. Начиная с востока и севера с бОльшим количеством русизмов и по мере смещения на запад будет меньше русизмов, но больше польских, румынских и венгерских слов и производных от них.

Так мир устроен.

В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.

Так что в обиходном украинском есть и твОрог и творіг и образа и оскорбленіє й ще багато чого. Інша справа, що воно не є літературним, та щож з цим поробиш? Да, хватит собачиться.Даже если исключить рускоговорящих из статистики в Украине, оставить только украиномовних, то они будут разные по географии. Начиная с востока и севера с бОльшим количеством русизмов и по мере смещения на запад будет меньше русизмов, но больше польских, румынских и венгерских слов и производных от них.Так мир устроен.В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.Так что в обиходном украинском есть и твОрог и творіг и образа и оскорбленіє й ще багато чого. Інша справа, що воно не є літературним, та щож з цим поробиш? rjkz

Повідомлень: 17486 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 06:26 rjkz написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: Самое главное. Заранее прошу прощения, но тут без подзорной трубы видно, что у Вас своих детей нет. Самое главное. Заранее прошу прощения, но тут без подзорной трубы видно, что у Вас своих детей нет. у меня есть сын 1999г.р. у меня есть сын 1999г.р.

Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.

Еще раз мои аположайзы. Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.Еще раз мои аположайзы.

всё ок. по крайней мере вы не спорите ради спора. то что у нас разные точки зрения это нормально. Сильно разный опыт и окружение. Быть может прожив вашу жизнь я думал бы как вы. Мир очень разнообразный, при огромном желании я понимаю не всё. Одно время я работал экспедитором, мы возили продукты по сёлам николаевской области, естественно выезжали рано утром. По трассе дети шли (тогда пешком) в школу, и поднимали руки чтобы их подвезли попутчики. В газели 3 места, учитывая меня и водителя свободным было только одно. Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.



что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.



Преодолевать свой страх это супер опыт. Я только к 30 годам преодолел страх стоматолога и похорон.



Далее социальный опыт. В этих поездках ребенок лично убедился, что никто его не убивает и не насилует. Надеюсь это придало им уверенности в будущем в общении со взрослыми. Есть исследования агрессии. По статистике детям нужно бояться женщин, а не мужчин. По крайней мере в Британии (у нас такую статистику либо не ведут, либо не выкладывают). Звучит шокирующе, мы привыкли что агрессор мужик в расцвете сил, курящий и пьяный, с бедным словарным запасом и т.д.



Этому есть объяснение. У женщин базовый - материнский инстинкт, который она осознаёт через эмоции. Соответственно при эмоциональных дефицитах (главным признаком которых является равнодушие/агрессия) первым страдает именно он.



В лайт вариантах такая женщина не хочет рожать и не любит детей. Бабушки под подъездом которые во всех детях видят маленьких преступников - туда же. Дедушки любят ругать политиков, но детей они за глаза и без дела "добрым словом" не трогают.



У мужчин эмоциональные дефициты проявляются иначе и направлены не на детей. Исключение деспотичные отцы, но это явление уже в прошлом. Чаще встречаются равнодушные отцы. Зачали ребенка, а дальше его проблемы. % педофилов микроскопический, когда то встречал статистику, не хочу лопатить, очень мало. А страху перед ними как будто каждый 2й. Потому что СМИ очень любят подавать каждый эпизод как сенсацию Если бы сми освещали все преступления, инфа про сексуальные бы там безнадёжно потерялась. Основные преступления не сексуальные и не убийства.



Отдельный вид агрессии подростковый. В 12-13 ребенок начинает терять эмоциональность и переходить от сказочно-образного мышления к вербальному, это вызывает эмоциональные дефициты, часть из которых себя проявляют как агрессия к младшим детям, к животным и прочим асоциальным поступкам.



Детям нужно опасаться подростков (вы это написали выше). Реальная опасность. Подросток для агрессии ищет того, кто слабее. А слабее только младшие дети и животные. Отдельная тема семейная агрессия. Старшие братья лупят младших, младшие занимаются провокациями и стукачеством. Сплетни, провокации, ложные доносы это всё формы агрессии.



Когда я писал что в стае макак резусов мало агрессии (в основном это борьба за статус вожака) это не означало, что макаки добрые. Добро и зло придумали люди, в природе такого нет. А социальность/асоциальность, доверие/недоверие в природе есть. Соответственно эмоционально дефицитная макака будет асоциальна и недоверчива.



Что я этим хочу сказать? формируя у детей страхи они приобретают эмоциональные дефициты. Нужно бороться с фобиями, а не тиражировать их. Конечно это не означает что ребенок должен обниматься с незнакомыми взрослыми, дистанция должна быть, но пока не нарушаются его личные границы, ребенок бояться не должен. Иначе кукухой можно поехать в попытке тотального контроля. Где-то ж должна быть граница самосохранения и саморазрушения? всё ок. по крайней мере вы не спорите ради спора. то что у нас разные точки зрения это нормально. Сильно разный опыт и окружение. Быть может прожив вашу жизнь я думал бы как вы. Мир очень разнообразный, при огромном желании я понимаю не всё. Одно время я работал экспедитором, мы возили продукты по сёлам николаевской области, естественно выезжали рано утром. По трассе дети шли (тогда пешком) в школу, и поднимали руки чтобы их подвезли попутчики. В газели 3 места, учитывая меня и водителя свободным было только одно. Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.Преодолевать свой страх это супер опыт. Я только к 30 годам преодолел страх стоматолога и похорон.Далее социальный опыт. В этих поездках ребенок лично убедился, что никто его не убивает и не насилует. Надеюсь это придало им уверенности в будущем в общении со взрослыми. Есть исследования агрессии. По статистике детям нужно бояться женщин, а не мужчин. По крайней мере в Британии (у нас такую статистику либо не ведут, либо не выкладывают). Звучит шокирующе, мы привыкли что агрессор мужик в расцвете сил, курящий и пьяный, с бедным словарным запасом и т.д.Этому есть объяснение. У женщин базовый - материнский инстинкт, который она осознаёт через эмоции. Соответственно при эмоциональных дефицитах (главным признаком которых является равнодушие/агрессия) первым страдает именно он.В лайт вариантах такая женщина не хочет рожать и не любит детей. Бабушки под подъездом которые во всех детях видят маленьких преступников - туда же. Дедушки любят ругать политиков, но детей они за глаза и без дела "добрым словом" не трогают.У мужчин эмоциональные дефициты проявляются иначе и направлены не на детей. Исключение деспотичные отцы, но это явление уже в прошлом. Чаще встречаются равнодушные отцы. Зачали ребенка, а дальше его проблемы. % педофилов микроскопический, когда то встречал статистику, не хочу лопатить, очень мало. А страху перед ними как будто каждый 2й. Потому что СМИ очень любят подавать каждый эпизод как сенсацию Если бы сми освещали все преступления, инфа про сексуальные бы там безнадёжно потерялась. Основные преступления не сексуальные и не убийства.Отдельный вид агрессии подростковый. В 12-13 ребенок начинает терять эмоциональность и переходить от сказочно-образного мышления к вербальному, это вызывает эмоциональные дефициты, часть из которых себя проявляют как агрессия к младшим детям, к животным и прочим асоциальным поступкам.Детям нужно опасаться подростков (вы это написали выше). Реальная опасность. Подросток для агрессии ищет того, кто слабее. А слабее только младшие дети и животные. Отдельная тема семейная агрессия. Старшие братья лупят младших, младшие занимаются провокациями и стукачеством. Сплетни, провокации, ложные доносы это всё формы агрессии.Когда я писал что в стае макак резусов мало агрессии (в основном это борьба за статус вожака) это не означало, что макаки добрые. Добро и зло придумали люди, в природе такого нет. А социальность/асоциальность, доверие/недоверие в природе есть. Соответственно эмоционально дефицитная макака будет асоциальна и недоверчива.Что я этим хочу сказать? формируя у детей страхи они приобретают эмоциональные дефициты. Нужно бороться с фобиями, а не тиражировать их. Конечно это не означает что ребенок должен обниматься с незнакомыми взрослыми, дистанция должна быть, но пока не нарушаются его личные границы, ребенок бояться не должен. Иначе кукухой можно поехать в попытке тотального контроля. Где-то ж должна быть граница самосохранения и саморазрушения? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 чер, 2025 10:17, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30319 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2515 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 07:27 rjkz написав: Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику. Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику. я вам напишу одну неприятную вещь и наверное вы обидитесь, но это ключ к движению вперед. Вы не контролируете ни ковид ни преступность. У вас даже близко нет таких ресурсов. Думать что вы их контролируете - самообман.



Никто не хочет испытывать статистику, быть бедным и больным, но бедность и болезни, преступления и несчастные случаи существуют, вне нашего желания их контроля.



Даже всесильный Стив Джобс умер от рака, не помогли ему его хулиарды и лучшие клиники. Это неприятная инфа, 2я неприятная инфа что попытки контроля отбирают у вас ценный ресурс, вместо наслаждения жизнью человек 24/7 просчитывает где его могут кинуть на деньги, нанести увечье его ребенку чем он может заболеть, как он будет жить, если потеряет работу (например сломает ногу). Если кратно вырастет цена аренды квартиры, стоимость продуктов питания.



увы жизнь течет по своим правилам. Мы конечно на многое влияем, но не на всё. Встречаются дети которых сложно контролировать, в Ирпене полно зацеперов. Что с этим делать? запереть дома вырастет асоциальный маугли. Приставить к каждому зацеперу няньку, уволится одному родителю и кормить сынка 12-15л с ложечки? ваш вариант?



Или дети сбегающие из дома, привязывать? каждому няньку нанимать? Это то самое разнообразие мира, только в профиль. Конечно есть и "домашние" "удобные" дети и многое другое о чём мы не знаем. Куда пропадают дети мигранты в Италии? я даже примерно не представляю Ребенок не иголка, шобы был и нету.

По данным Европейской комиссии, около 15% жертв торговли людьми в ЕС — дети. По данным Международной организации по миграции, дети в возрасте от 13 до 17 лет составляют большинство жертв торговли людьми (46,6%). правоохранительная система с хулиардным бюджетом и её детективами не может преодолеть торговлю людьми... Возьмётесь это сделать? преступления существуют вне нашего контроля. rjkz написав: Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы? Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы? всё на чём можно заработать можно "где то взять". Где берут взрывчатку, оружие, наркотики, доноров для пересадки органов и т.д.



rjkz написав: Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?

Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?

И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. не спускаюсь. Один раз спустился на европейской площади. Формирую маршрут с учетом наземных переходов. Но я вас понял. Это не поддаётся контролю ни со стороны властей, ни со стороны общества. Мб в Сев.Корее/Китае власти контролируют всё, но малейшие права и свободы сразу выдадут на выходе всю гамму проявлений дефицитарности и асоциальности. я вам напишу одну неприятную вещь и наверное вы обидитесь, но это ключ к движению вперед. Вы не контролируете ни ковид ни преступность. У вас даже близко нет таких ресурсов. Думать что вы их контролируете - самообман.Никто не хочет испытывать статистику, быть бедным и больным, но бедность и болезни, преступления и несчастные случаи существуют, вне нашего желания их контроля.Даже всесильный Стив Джобс умер от рака, не помогли ему его хулиарды и лучшие клиники. Это неприятная инфа, 2я неприятная инфа что попытки контроля отбирают у вас ценный ресурс, вместо наслаждения жизнью человек 24/7 просчитывает где его могут кинуть на деньги, нанести увечье его ребенку чем он может заболеть, как он будет жить, если потеряет работу (например сломает ногу). Если кратно вырастет цена аренды квартиры, стоимость продуктов питания.увы жизнь течет по своим правилам. Мы конечно на многое влияем, но не на всё. Встречаются дети которых сложно контролировать, в Ирпене полно зацеперов. Что с этим делать? запереть дома вырастет асоциальный маугли. Приставить к каждому зацеперу няньку, уволится одному родителю и кормить сынка 12-15л с ложечки? ваш вариант?Или дети сбегающие из дома, привязывать? каждому няньку нанимать? Это то самое разнообразие мира, только в профиль. Конечно есть и "домашние" "удобные" дети и многое другое о чём мы не знаем. Куда пропадают дети мигранты в Италии? я даже примерно не представляю Ребенок не иголка, шобы был и нету.правоохранительная система с хулиардным бюджетом и её детективами не может преодолеть торговлю людьми... Возьмётесь это сделать? преступления существуют вне нашего контроля.всё на чём можно заработать можно "где то взять". Где берут взрывчатку, оружие, наркотики, доноров для пересадки органов и т.д.не спускаюсь. Один раз спустился на европейской площади. Формирую маршрут с учетом наземных переходов. Но я вас понял. Это не поддаётся контролю ни со стороны властей, ни со стороны общества. Мб в Сев.Корее/Китае власти контролируют всё, но малейшие права и свободы сразу выдадут на выходе всю гамму проявлений дефицитарности и асоциальности. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 чер, 2025 08:29, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30319 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2515 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 540541542543> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4408

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34