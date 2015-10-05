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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:11

  rjkz написав:Творог на Инглише
Cottage cheese.
Покупаем выпечку Чиз Штрудель.
Пирог с творогом. Таки нормальный творог.
Но называется сыром.

У німецькомовних Cottage Case, але воно зовсім інший сир, як і у Франції.
Вони використовують наш творог, але виключно для виробництва іншого сиру, це як полуфабрикат і його не їдять.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:22

  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Воно вам не потрібно, ось народяться правнуки в Німеччині, тоді і поговоримо за мову, організацію вуличної мережі автодоріг.

  Water написав:...........
А чому ви з кацапстану в Україну переїхали, чому не на Воркуту?

Ответы и вопросы у вас очень оригинальные и интересные.
Внук пока что из Германии рвётся в вернуться в Украину. Я отговариваю.

Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну?

Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:53

Apple полностью обновила интерфейс айфонов, айпадов и макбуков.
https://meduza.io/feature/2025/06/10/ap ... yne-trudno
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:00

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:почав псіхувати))
хвалишься своим неумением распознавать состояние оппонента? у меня сейчас хорошее настроение) продолжай пожалуйста)
  Hotab написав:Я дійсно пролистую твої простині, як роблять це мабуть майже всі, про що тобі не раз казали.
тогда и не встревай не в тему. либо вникай в написанное. Я не собираюсь тут развлекать тебя или лада. Не хочешь узнать что-то новое? мне жаль, но это твои когнитивные проблемы.

що там хотаб пролистує на простині вітальєна?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:09

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:почав псіхувати))
хвалишься своим неумением распознавать состояние оппонента? у меня сейчас хорошее настроение) продолжай пожалуйста)
  Hotab написав:Я дійсно пролистую твої простині, як роблять це мабуть майже всі, про що тобі не раз казали.
тогда и не встревай не в тему. либо вникай в написанное. Я не собираюсь тут развлекать тебя или лада. Не хочешь узнать что-то новое? мне жаль, но это твои когнитивные проблемы.

що там хотаб пролистує на простині вітальєна?

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:10

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:26

Hotab лучше бы ты пролистывал гадости в свой адрес, чем мои простыни.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:11

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:15

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:Зображення
Цікава схемка. Хоча якось раптово ви тему змінили:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 10:29

  Faceless написав:Хоча якось раптово ви тему змінили:)
под "саморазвитием" я не думал, что все должны изучать психологию. У меня мозговых ресурсов не хватает развивать другие направления. Я еще хотел постить разные ребусы-головоломки, но сейчас сезон самокатных прогулок по лесу и паркам, головоломки когда начнутся дожди. Без разницы кто что изучает, нужна познавательная активность и её эмоциональное подкрепление.
Wirująświatła
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