Water написав:.......... Воно вам не потрібно, ось народяться правнуки в Німеччині, тоді і поговоримо за мову, організацію вуличної мережі автодоріг.
Water написав:........... А чому ви з кацапстану в Україну переїхали, чому не на Воркуту?
Ответы и вопросы у вас очень оригинальные и интересные. Внук пока что из Германии рвётся в вернуться в Украину. Я отговариваю.
Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну?
Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі.
Faceless написав:Хоча якось раптово ви тему змінили:)
под "саморазвитием" я не думал, что все должны изучать психологию. У меня мозговых ресурсов не хватает развивать другие направления. Еще хотел постить разные ребусы-головоломки, но сейчас сезон самокатных прогулок по лесу и паркам, головоломки уже когда начнутся дожди. Без разницы кто что изучает, нужна познавательная активность и её эмоциональное подкрепление.